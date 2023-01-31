Kuzey Koreli hackerlar 27 milyon dolar kripto parayı aklamaya çalışıyor

Hacker’ların kripto varlık hareketlerinin 13 Ocak’taki işlemlere çok benzediğini belirtti. 13 Ocak’ta 60 milyon dolarlık kripto para aklanmaya çalışılmıştı. ABD'li Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus‘un armony Bridge saldırısını doğrulamıştı.
ZachXBT, işlemlerin üç ana adresten gerçekleştirildiğini bildirdi ancak hangi platformların kullanıldığını açıklamadı. Borsaların transferler hakkında bilgilendirildiği belirtilirken, çalınan varlıkların bir kısmı donduruldu.
FBI, Harmony Bridge’den çalınan varlıkların büyük bölümünün dolaşıma başladığını onaylanmıştı. Kurum, saldırısının arkasında Lazarus ve APT38’in olduğunu bildirmişti. Haziran 2022’de Harmony Bridge’in Horizon köprüsünden 100 milyon dolarlık varlık çalınmıştı.
Saldırıdan 65 binin üzerinde cüzdan etkilenmişti. Saldırının ardından 85.700 Ethereum, kripto karıştırıcısı Tornado Cash’e gönderilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?