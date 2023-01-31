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    Kuzey Koreli hackerlar 27 milyon dolar kripto parayı aklamaya çalışıyor

    Kuzey Koreli hackerların Harmony Bridge'den çaldığı 27 milyon dolar değerindeki kripto para çeşitli borsalara transfer edildi. Transfer işlemleri, zincir içi işlemlerde ortaya çıktı.
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    Kuzey Koreli hackerlar 27 milyon doları aklamaya çalışıyor
    Kuzey Koreli hacker’ların Harmony Brigde’den çaldığı 27 milyon dolarlık kripto varlığı aklamaya çalıştığı ortaya çıktı. Blockchain dedektifi ZachXBT’nin zincir içi verilerden aktardığına göre hacker‘lar, 17.278 ETH’i (yaklaşık 27 milyon dolar) altı farklı kripto para borsasına taşıdı.

    Hacker’ların kripto varlık hareketlerinin 13 Ocak’taki işlemlere çok benzediğini belirtti. 13 Ocak’ta 60 milyon dolarlık kripto para aklanmaya çalışılmıştı. ABD'li Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus‘un armony Bridge saldırısını doğrulamıştı.

    ZachXBT, işlemlerin üç ana adresten gerçekleştirildiğini bildirdi ancak hangi platformların kullanıldığını açıklamadı. Borsaların transferler hakkında bilgilendirildiği belirtilirken, çalınan varlıkların bir kısmı donduruldu.

    FBI, Harmony Bridge’den çalınan varlıkların büyük bölümünün dolaşıma başladığını onaylanmıştı. Kurum, saldırısının arkasında Lazarus ve APT38’in olduğunu bildirmişti. Haziran 2022’de Harmony Bridge’in Horizon köprüsünden 100 milyon dolarlık varlık çalınmıştı.

    Saldırıdan 65 binin üzerinde cüzdan etkilenmişti. Saldırının ardından 85.700 Ethereum, kripto karıştırıcısı Tornado Cash’e gönderilmişti.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 3 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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