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    Koç Grubu, yeni şirketi Wat Mobilite ile elektrikli araç şarj ağı işletmeciliğine başlıyor

    Türkiye'deki elektrikli araç şarj istasyonlarına yönelik yatırım yapan şirketlerin sayısı artıyor. Son olarak Koç Topluluğu da Wat Mobilite ile bu alanda faaliyet göstereceklerini açıkladı.
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    Koç Grubu da elektrikli araç şarj ağı işletmeciliğine başlıyor
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    Koç Topluluğu şirketlerinden WAT, Opet, Otokoç Otomotiv ve Entek Elektrik, otomotiv sektöründe yaşanan elektrifikasyon dönüşümünde stratejik bir adım atarak elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanında faaliyet gösterecek WAT Mobilite’yi kurdu.

    Şubat 2022 tarihinde kurulan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Şarj Ağı İşletmeciliği Yönetmeliği kapsamında Şarj Ağı İşletmecisi olmak üzere lisansını alan WAT Mobilite, elektrikli araç şarj istasyonları ve servisleri ile sürücülerin hayatını kolaylaştırmaya hazırlanıyor. WAT Mobilite, Koç Holding Nakkaştepe Kampüsü’nde de elektrikli araç şarj istasyonunu devreye aldı.

    WAT Genel Müdürü Oğuzhan Öztürk, 2022 yılı sonu itibarı ile WAT fabrikasında üretimine başlanacak şarj cihazlarının 2023 yılı itibarıyla yerlileştirme çalışmalarının hızlandırılacağını belirtti.

    Şarj istasyonları konusunda Türkiye çapında hızlı bir yaygınlaşma hedefleri olduğunu belirten Öztürk, "Bu konuda Koç Topluluğu şirketlerinin kendi lokasyonları ile Türkiye geneline yayılan güçlü bayi ve servis altyapısı en büyük itici gücümüz olacak. Bu yaygınlaşmayı kendi gücümüz ve bayilerimiz ile birlikte hayata geçireceğimiz yatırımlarla sağlayacağız. WAT Mobilite olarak elektrikli araç şarj ağının yanında katma değerli servisler ile de müşterilerimiz ve iş ortaklarımıza dijital dünyanın fırsatlarını sunmayı hedefliyoruz.“ şeklinde konuştu.

    Türkiye'de şarj istasyonu ağı kurmak için lisans alan şirketlerin sayısı artıyor. Son olarak TOGG da Trugo markası ile EPDK'dan lisans aldıklarını duyurmuştu. Bunun yanı sıra ülkemizde bu alanda faaliyetlerine devam eden ZES de (Zorlu Energy Solutions) şarj ağı işletmeci lisansını alan şirketlerden biri oldu.

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