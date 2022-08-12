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    KYMCO'nun ATV modeli MXU 700 EX Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanan KYMCO MXU 700 EX; 44 hp motoru, 4x2 ve 4x4 çekiş seçenekleri, elektronik gidon desteği ve otomatik vinç gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
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    KYMCO'nun ATV modeli MXU 700 EX Türkiye'de: İşte fiyatı
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    Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen KYMCO, ATV modeli MXU 700 EX’i Türkiye yollarına çıkarttı. KYMCO ATV MXU 700 EX fiyatı 284.900 TL olarak açıklandı.

    KYMCO ATV MXU 700 EX, EPS (Electronic Power Steering) sistemi ile gidonun daha kolay dönmesini sağlayan elektronik desteği, 44 HP’lik gücü, 4×2 ve 4×4 çekiş seçenekleri, dijital LED gösterge paneli ve otomatik vinç gibi birçok farklı özelliğe sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

    MXU 700 EX, özellikleriyle neler sunuyor?

    MXU 700 EX'in yüksek performanslı farları, gece kullanımlarında güçlü aydınlatma özelliği sunuyor. LED park lambaları ise daha iyi tanınma sağlıyor. LED sinyal lambaları dönüşlerde görünürlüğü destekliyor ve güvenliği artırıyor. Gündüz sürüş farları T3b yönetmeliklerini karşılıyor. 44 HP güç üretebilen bu model, 54 Nm’lik torku ile de arazi koşullarına uyuyor. 372 kilogramlık bir kuru ağırlığa sahip olan bu güçlü model, 19 litrelik geniş deposu ile arazide en uzun sürüşlerin dahi hakkından gelebilecek bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor.

    KYMCO'nun ATV modeli MXU 700 EX Türkiye'de: İşte fiyatı

    İki farklı çekiş sistemine sahip

    Arka tekerleklere gücü ileten 4×2’lik versiyonun yanı sıra MXU 700 EX, en zorlu arazi koşullarının dahi en başarılı şekilde üstesinden gelebilecek 4×4 çekiş sistemi ile donatılmış. Model, 4 zamanlı, tek silindirli 695 cc’lik motor bloğu ile maksimum 57 km/s hıza ulaşabiliyor.

    Yüksek donanım seviyesi ve taşıma kapasitesi

    KYMCO MXU 700 EX, tüm bu özelliklerine ek olarak dijital LED gösterge paneli, LED sinyaller, standart olarak sunulan USB soketi, artçı sırt dayaması ve otomatik vinç ile konforu ve kullanışlılığı da üst seviyede sunuyor. Arazi koşullarında yol tutuşu üst seviyede sunan araç, kilitli diferansiyel özelliği sayesinde engelleri kolayca aşıyor.

    KYMCO'nun ATV modeli MXU 700 EX Türkiye'de: İşte fiyatı
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    Önde 52 kilogramlık, arkada ise 95 kilogramlık taşıma kapasitesine sahip olan model, sürüşlerinizde ihtiyaç duyulabilecek tüm ekipmanların da sorunsuzca taşınmasına olanak sağlıyor. Bunlara ek olarak EPS (Electronic Power Steering) sistemi ile direksiyonun daha kolay dönmesini sağlayan elektronik desteği bulunuyor.

    Tüm KYMCO modellerinde kampanyalar

    Ağustos ayında KYMCO, yalnızca yeni modeli MXU 700 EX ile değil tüm modelleriyle kullanıcılarını sevindirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda çeşitli fırsatlar sunan marka, ağustos ayında 60.000 TL’ye kadar kredi kartına 12 taksit imkânının yanı sıra, 60.000 TL’ye kadar 12 ay %1 faizli ya da 24 ay %1.45 faizli kredi seçenekleri ile motosikletseverlerle buluşuyor.

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