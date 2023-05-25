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    Güneş enerjisi günde 1 milyar dolardan fazla yatırım ile ilk defa petrolü geçti!

    Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency) IEA'ya göre güneş enerjisi yatırımları 2023 yılında petrol üretimini geçerek günde 1 milyar doların üzerine çıkacak.
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    Güneş enerjisi yatırımları günde 1 milyar doların üzerine çıkacak Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Enerji Ajansı’nın (International Energy Agency - IEA) yeni raporuna göre, küresel enerji yatırımlarının 2023 yılında yaklaşık 2,8 trilyon dolara ulaşması ve bunun 1,7 trilyon dolardan fazlasının elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji depolama gibi temiz enerji teknolojilerine yapılması planlanıyor.

    Güneş enerjisi yatırımları ilk kez petrolü geçecek

    Güneş enerjisi yatırımları günde 1 milyar doların üzerine çıkacak Tam Boyutta Gör
    Enerji dönüşümünün nasıl ilerlediğinin bir işareti olarak, IEA'nın Dünya Enerji Yatırımları raporunda, güneş enerjisi yatırımlarının 2023'te günde 1 milyar doların üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi. IEA'nın icra direktörü Fatih Birol yaptığı açıklamada, güneş enerjisine yapılan yatırımın "ilk kez petrol üretimine yapılan yatırım miktarını geçeceğini" söyledi.

    Güneş enerjisi yatırımları günde 1 milyar doların üzerine çıkacak Tam Boyutta Gör
    Yeşil enerjiye geçiş için yukarıdaki bilgiler çok umut verici olsa da IEA'nın raporunda kömür, gaz ve petrolün bu yıl 1 trilyon doların "biraz üzerinde" yatırım çekmeye devam edeceği de belirtiliyor. Hatta raporda "Bugünkü fosil yakıt yatırım harcamaları, 2050'ye kadar Net Sıfır Emisyon Senaryosunda ihtiyaç duyulan seviyelerin iki katından fazladır" denildi.

    Hatta ve hatta kömür yatırımlarının Net Sıfır Emisyon hedefleriyle tam bir tezat içerisinde olduğu vurgulanıyor. Güncel rakamlara göre bugünkü kömür yatırımları 2030 yılı hedeflerinin yaklaşık altı katı konumunda.

    Yatırımların çoğu yenilenebilir enerjiye gidiyor

    Güneş enerjisi yatırımları günde 1 milyar doların üzerine çıkacak Tam Boyutta Gör
    2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması'nın varlığı IEA'nın raporu üzerinde de büyük ölçüde hissediliyor. Dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, "küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelere kıyasla 2 derecenin altında, tercihen 1,5 santigrat derece ile sınırlandırmayı" hedefliyor. İnsan kaynaklı karbondioksit emisyonlarının 2050 yılına kadar net sıfıra indirilmesi, 1.5 santigrat derece hedefine ulaşılması açısından hayati önem taşıyor.
    Güneş enerjisi yatırımları günde 1 milyar doların üzerine çıkacak Tam Boyutta Gör
    Yayınlanan raporda Birol ileriye dönük önemli bir değişimin altını çiziyor: "Temiz enerji birçok insanın fark ettiğinden daha hızlı ilerliyor. Bu durum, temiz teknolojilerin fosil yakıtlardan uzaklaştığı yatırım trendlerinde açıkça görülüyor." Ayrıca raporda fosil yakıtlara yatırılan her bir dolara karşılık, şu anda yaklaşık 1,7 dolar temiz enerji yatırımı yapıldığına dikkat çekiliyor. Bu oran beş yıl öncesinde ise bire bir konumundaydı.
    Kaynakça https://www.iea.org/news/clean-energy-investment-is-extending-its-lead-over-fossil-fuels-boosted-by-energy-security-strengths https://www.cnbc.com/2023/05/25/investment-in-fossil-fuels-set-to-exceed-1-trillion-in-2023-iea-says.html https://iea.blob.core.windows.net/assets/54a781e5-05ab-4d43-bb7f-752c27495680/WorldEnergyInvestment2023.pdf
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 1 gün önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 1 gün önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 3 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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