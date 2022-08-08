Lada, yeni elektrikli otomobili e-Largus'u duyurdu

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Lada'nın da sahibi olan Rus otomotiv devi AvtoVAZ, savaş sürecindeki yaptırımlar nedeniyle zor bir dönemden geçse de toparlanmaya başladı. Rusya'nın en çok satan otomobili olan Lada Vesta'nın üretimine yeniden başlayan şirket bununla da kalmayıp tamamen elektrikli otomobili e-Largus'u duyurdu.

Henüz bir prototip olan yeni Lada e-Largus, halihazırda satışta olan Largus'un tamamen elektrikli versiyonu olarak karşımızda. Eğer otomobilin tasarımı bir yerlerden tanıdık geliyorsa yanılmıyorsunuz zira kendisi Dacia Logan MCV'nin Lada logolu hali. Ön bölümde şirketin yeni X temalı tasarım dilini yansıtan değişiklikler mevcut. Ayrıca kapılar, yan ayna kapakları ve tavan gibi çeşitli yerlerde mavi detaylar kullanılmış. Bunun dışında tasarım genel olarak aynı.

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Lada e-Largus'un 5 ve 7 koltuklu binek versiyonunun yanı sıra panelvan versiyonu da satışa sunulacak. Platform özünde içten yanmalı motorlu (ICE) araçlar için geliştirildiği için batarya paketi şaft tüneline ve arka koltukların altına yerleştirilmiş. Elektrik motoru ve diğer bileşenler ise ön kaputun altında toplanmış. Bu kapsamda e-Largus'un önden çekişli bir elektrikli otomobil olduğunu belirtelim.

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Teknik detaylar henüz belli değil ancak yerel medya 250 kilometrelik bir sürüş menzilinden bahsediyor. Bunun dışında otomobile eklenen CCS portu üzerinden DC hızlı şarj desteğinin de bulunduğunu biliyoruz. Söz konusu model önümüzdeki yıl üretime girecek. Öte yandan içten yanmalı motorlu Lada Largus'un üretimi de devam edecek.

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