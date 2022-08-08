TOGG'un bataryalarını üretecek olan Siro, ilk prototip batarya üretimini tamamladı

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Türkiye'nin otomobili için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kez de Siro Energy'den yeni bir haber geldi ve ilk prototip batarya üretiminin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Siro Energy'nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda "Elektrikli araçlar başta olmak üzere farklı kullanım alanlarına yönelik geliştirme faaliyetlerine başladığımız Gebze’deki Batarya Geliştirme Merkezimizde ilk prototip bataryamızın üretim ve testlerini başarıyla tamamladık" ifadelerine yer verildi.

Geçmişte yaşanan gelişmeleri kısa bir hatırlayalım. TOGG, yerli otomobilin batarya üretimi için Farasis ile birlikte çalışacaklarını açıklamıştı. Bu kapsamda batarya paketi ve daha ileriki süreçte batarya modülü üretiminin Türkiye'de yapılması planlanıyordu. Bu hedef doğrultusunda geçtiğimiz yıl TOGG ve Farasis ortaklığında Siro (Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.) kuruldu.

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O dönem yapılan paylaşımda Siro'nun TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretmekle kalmayıp Türkiye ve çevre ülkelerde enerji depolama çözümleri de geliştireceği duyurulmuştu. Ayrıca geçtiğimiz yılın sonunda Siro'nun Gemlik'te batarya tesisi kuracağı açıklanmıştı. Bugün yapılan duyuruda batarya üretimi konusunda ilk somut adım karşımıza çıkıyor.

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Daha önce yapılan paylaşımların detayına indiğimizde TOGG'un batarya paketinde yüksek nikel oranlı kese tipi hücreler kullanılacağını görüyoruz. Kullanılacak batarya paketlerinin kapasiteleri henüz belli değil ancak 300 km ve 500 km menzil seçenekleri ile 30 dakikanın altında %80'e kadar dolum vadedilen özellikler arasında.

İlk model olan TOGG C-SUV'un üretimi için Gemlik'teki fabrikanın 29 Ekim 2022'de açılması ve seri üretime hazır hale getirilmesi planlanıyor. Gerekli testlerin ve onay sürecinin ardından elektrikli SUV model 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olacak.

TOGG kısa süre önce de TruGo markası ile Gemlik tesisinde ilk şarj ünitelerinin kurulumunu tamamladıklarını ve test aşamasına geçtiklerini duyurmuştu. Konuyla ilgili detayları buradaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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Yerli otomobil TOGG için ilk prototip batarya üretimi tamamlandı