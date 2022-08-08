Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TOGG'un bataryalarını üretecek olan Siro, ilk prototip batarya üretimini tamamladı

    Hem TOGG'a batarya tedariki sağlamak hem de farklı enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere Farasis ve TOGG ortaklığında kurulan Siro, prototip batarya üretimi ve testlerini başarıyla tamamladı.
    Oy Ver

    Yerli otomobil TOGG için ilk prototip batarya üretimi tamamlandı
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye'nin otomobili için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kez de Siro Energy'den yeni bir haber geldi ve ilk prototip batarya üretiminin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

    Siro Energy'nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda "Elektrikli araçlar başta olmak üzere farklı kullanım alanlarına yönelik geliştirme faaliyetlerine başladığımız Gebze’deki Batarya Geliştirme Merkezimizde ilk prototip bataryamızın üretim ve testlerini başarıyla tamamladık" ifadelerine yer verildi.

    Geçmişte yaşanan gelişmeleri kısa bir hatırlayalım. TOGG, yerli otomobilin batarya üretimi için Farasis ile birlikte çalışacaklarını açıklamıştı. Bu kapsamda batarya paketi ve daha ileriki süreçte batarya modülü üretiminin Türkiye'de yapılması planlanıyordu. Bu hedef doğrultusunda geçtiğimiz yıl TOGG ve Farasis ortaklığında Siro (Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.) kuruldu.

    O dönem yapılan paylaşımda Siro'nun TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretmekle kalmayıp Türkiye ve çevre ülkelerde enerji depolama çözümleri de geliştireceği duyurulmuştu. Ayrıca geçtiğimiz yılın sonunda Siro'nun Gemlik'te batarya tesisi kuracağı açıklanmıştı. Bugün yapılan duyuruda batarya üretimi konusunda ilk somut adım karşımıza çıkıyor. 

    Yerli otomobil TOGG için ilk prototip batarya üretimi tamamlandı
    Tam Boyutta Gör

    Daha önce yapılan paylaşımların detayına indiğimizde TOGG'un batarya paketinde yüksek nikel oranlı kese tipi hücreler kullanılacağını görüyoruz. Kullanılacak batarya paketlerinin kapasiteleri henüz belli değil ancak 300 km ve 500 km menzil seçenekleri ile 30 dakikanın altında %80'e kadar dolum vadedilen özellikler arasında.

    İlk model olan TOGG C-SUV'un üretimi için Gemlik'teki fabrikanın 29 Ekim 2022'de açılması ve seri üretime hazır hale getirilmesi planlanıyor. Gerekli testlerin ve onay sürecinin ardından elektrikli SUV model 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olacak.

    TOGG kısa süre önce de TruGo markası ile Gemlik tesisinde ilk şarj ünitelerinin kurulumunu tamamladıklarını ve test aşamasına geçtiklerini duyurmuştu. Konuyla ilgili detayları buradaki haberimizden okuyabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 1 gün önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

    Profil resmi
    Sonic.Storm 5 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Casper Via E4
    Casper Via E4
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Abra A5 V16.7
    Monster Abra A5 V16.7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız