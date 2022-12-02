Last of Us dizisinden karakter posterleri yayınlandı

Posterler, sevdiğimiz karakterleri gözler önüne seriyor
The Last of Us takımı ve Neil Druckmann, Brezilya’da düzenlenecek bir etkinlikten hemen önce dizinin karakter posterlerini yayınladı. Görseller; Pedro Pascal ve Bella Ramsey dışında Gabriel Luna tarafından oynanan Tommy karakterine, Anna Torv tarafından oynanan Tess karakterine ve Merle Dandridge tarafından oynanan Marlene karakterini de gözler önüne seriyor.
Neil Druckmann ve Craig Mazin’in yapımcı rolünü üstlendiği ve 15 Ocak’ta HBO ve HBO Max platformlarında yayınlanacak olan dizinin fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam