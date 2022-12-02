Last of Us dizisinden karakter posterleri yayınlandı

Tam Boyutta Gör Orijinal olarak Playstation 3 konsolu için çıkış yapan The Last of Us, başarılı oyun hayatı sonrası yakında HBO dizisine kavuşacak. Geçtiğimiz aylarda ilk fragmanına kavuşan ve 15 Ocak’ta yayınlanacak dizinin karakter posterleri yayınlandı.

DC filmleri, dizileri ve oyunları bağlantılı olacak 2 gün önce eklendi

Posterler, sevdiğimiz karakterleri gözler önüne seriyor

The Last of Us takımı ve Neil Druckmann, Brezilya’da düzenlenecek bir etkinlikten hemen önce dizinin karakter posterlerini yayınladı. Görseller; Pedro Pascal ve Bella Ramsey dışında Gabriel Luna tarafından oynanan Tommy karakterine, Anna Torv tarafından oynanan Tess karakterine ve Merle Dandridge tarafından oynanan Marlene karakterini de gözler önüne seriyor.

Neil Druckmann ve Craig Mazin’in yapımcı rolünü üstlendiği ve 15 Ocak’ta HBO ve HBO Max platformlarında yayınlanacak olan dizinin fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

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Last of Us dizisinden yeni posterler yayınlandı