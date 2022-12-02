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    Last of Us dizisinden karakter posterleri yayınlandı

    2023’ün başlarında yayınlanacak olan HBO’nun The Last of Us dizisinden karakter posterleri yayınlandı. Görseller; Joel, Ellie, Tommy, Sarah ve Tess gibi karakterleri gözler önüne seriyor.
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    Last of Us dizisinden yeni posterler yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Orijinal olarak Playstation 3 konsolu için çıkış yapan The Last of Us, başarılı oyun hayatı sonrası yakında HBO dizisine kavuşacak. Geçtiğimiz aylarda ilk fragmanına kavuşan ve 15 Ocak’ta yayınlanacak dizinin karakter posterleri yayınlandı.

    Posterler, sevdiğimiz karakterleri gözler önüne seriyor

    The Last of Us takımı ve Neil Druckmann, Brezilya’da düzenlenecek bir etkinlikten hemen önce dizinin karakter posterlerini yayınladı. Görseller; Pedro Pascal ve Bella Ramsey dışında Gabriel Luna tarafından oynanan Tommy karakterine, Anna Torv tarafından oynanan Tess karakterine ve Merle Dandridge tarafından oynanan Marlene karakterini de gözler önüne seriyor.

    Neil Druckmann ve Craig Mazin’in yapımcı rolünü üstlendiği ve 15 Ocak’ta HBO ve HBO Max platformlarında yayınlanacak olan dizinin fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 10 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 12 saat önce

    Süper ötesi

    Profil resmi
    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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