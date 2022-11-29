DC hayranlarına müjde: Filmler, diziler ve oyunlar bağlantılı olacak

- James Gunn, DC’nin geleceği hakkında önemli planlara sahip
- Filmler, diziler, oyunlar ve animasyonlar bağlantılı olacak
- Aktif olan bazı projeler yeni DC evrenine bağlı değil
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James Gunn, DC’nin geleceği hakkında önemli planlara sahip
Warner Bros ve Discovery’nin birleşmesi ile firma, DC yönetiminde ciddi değişikliklere gitti. Yeni şirketin CEO’su David Zaslav, firmanın DC altındaki projelerine yaptığı yatırımları ciddi olarak arttırmaya kararlı ve bu noktada şimdiden önemli kararlar almaya başladı. Bu doğrultuda Zaslav, geçtiğimiz haftalarda DC Studios çatısı altında projeleri birleştirmeye karar verdi bu stüdyonun başına James Gunn ve Peter Safran’ı koydu.
Guardians of the Galaxy serisi, The Suicide Squad filmi ve The Peacemaker dizisi ile çizgi roman hayranlarının en sevdiği yönetmenlerden olan Gunn, artık DC Studios’un başında olacak ve stüdyonun yaratıcı geliştirmelerinden sorumlu olacak. DC Studios’un gelecek planları resmi olarak açıklanmamış olsa da Gunn, Twitter üzerinde bazı hayranların DCU hakkındaki sorularına dikkat çeken cevaplar verdi.
Filmler, diziler, oyunlar ve animasyonlar bağlantılı olacak
Bu açıklamasından birkaç gün sonra Gunn, başka bir takipçisinin sorusuna cevap vererek DC oyunlarının da filmlere bağlantılı olacağını belirtti. Eğer firmanın bu planı gerçekleşirse DC, Marvel’ın uzun süredir çekindiği bir hamleyi gerçekleştirmiş olacak. James Gunn ve Peter Safran altında hazırlanan yeni DC’nin geleceği önümüzdeki aylarda kamuoyuna sunulacak. Bakalım hayranlar, Gunn’ın oluşturacağı yeni DC’den memnun kalacak mı?
Aktif olan bazı projeler yeni DC evrenine bağlı değil
DC Studios’un yeni yöneticilerinin seçilmesinin ardından aktif olarak geliştirilen bazı projeler hakkında bazı açıklamalar yapıldı. Çizgi romanlar dışında DC markası altında geliştirilen tüm projeler Gunn ve Safran’a bağlı olsa da Joker: Folie a Deux ve The Batman’in devam filmi ortak DC evrenine bağlı olmayacak. Ayrıca The Suicide Squad: Kill the Justice League ve Gotham Knights gibi oyunların da yeni evrene bağlı olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.Kaynakça https://wccftech.com/dcu-will-connect-games-movies-and-tv-says-james-gunn/ https://www.darkhorizons.com/james-gunn-on-new-interconnected-dc/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam