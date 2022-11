DC hayranlarına müjde: Filmler, diziler ve oyunlar bağlantılı olacak

Tam Boyutta Gör Marvel Sinematik Evreni’nin aksine DC, sinematik projeleri ile oldukça kafa karıştırıcı bir yapıya sahip. Stüdyonun bazı filmleri Zack Snyder’ın yarattığı evrende geçerken The Joker ve The Batman gibi bazı filmler tamamen farklı bir evrende geçiyor. Ayrıca stüdyonun aktif olarak geliştirdiği birçok dizi hem Sinematik Evren’den hem de diğer dizilerden bağımsız bir evrende geçiyor. Ancak görünüşe göre DC, yeni yönetimi altında birbirine bağlı projelere sahip olacak.

James Gunn, DC’nin geleceği hakkında önemli planlara sahip

Warner Bros ve Discovery’nin birleşmesi ile firma, DC yönetiminde ciddi değişikliklere gitti. Yeni şirketin CEO’su David Zaslav, firmanın DC altındaki projelerine yaptığı yatırımları ciddi olarak arttırmaya kararlı ve bu noktada şimdiden önemli kararlar almaya başladı. Bu doğrultuda Zaslav, geçtiğimiz haftalarda DC Studios çatısı altında projeleri birleştirmeye karar verdi bu stüdyonun başına James Gunn ve Peter Safran’ı koydu.

Guardians of the Galaxy serisi, The Suicide Squad filmi ve The Peacemaker dizisi ile çizgi roman hayranlarının en sevdiği yönetmenlerden olan Gunn, artık DC Studios’un başında olacak ve stüdyonun yaratıcı geliştirmelerinden sorumlu olacak. DC Studios’un gelecek planları resmi olarak açıklanmamış olsa da Gunn, Twitter üzerinde bazı hayranların DCU hakkındaki sorularına dikkat çeken cevaplar verdi.

Filmler, diziler, oyunlar ve animasyonlar bağlantılı olacak

Tam Boyutta Gör Kevin Fiege yönetimi altında Marvel, filmleri ve dizileri için tek bir evren oluşturdu. Marvel Sinematik Evreni’nin aksine DC, bugüne kadar projelerinde ciddi kopukluklara sahipti ancak James Gunn, DC’nin geleceğinde bunu istemiyor. Gunn’ın verdiği cevaplara göre DC Studios altında geliştirilecek filmler, diziler ve animasyonlar bağlantılı olacak. James Gunn, her projenin aynı evrende geçip geçmeyeceği hakkında bir açıklama yapmadı ancak görünüşe göre stüdyonun gelecek planlarında evrenler bir şekilde birleştirilecek.

Bu açıklamasından birkaç gün sonra Gunn, başka bir takipçisinin sorusuna cevap vererek DC oyunlarının da filmlere bağlantılı olacağını belirtti. Eğer firmanın bu planı gerçekleşirse DC, Marvel’ın uzun süredir çekindiği bir hamleyi gerçekleştirmiş olacak. James Gunn ve Peter Safran altında hazırlanan yeni DC’nin geleceği önümüzdeki aylarda kamuoyuna sunulacak. Bakalım hayranlar, Gunn’ın oluşturacağı yeni DC’den memnun kalacak mı?

Aktif olan bazı projeler yeni DC evrenine bağlı değil

DC Studios’un yeni yöneticilerinin seçilmesinin ardından aktif olarak geliştirilen bazı projeler hakkında bazı açıklamalar yapıldı. Çizgi romanlar dışında DC markası altında geliştirilen tüm projeler Gunn ve Safran’a bağlı olsa da Joker: Folie a Deux ve The Batman’in devam filmi ortak DC evrenine bağlı olmayacak. Ayrıca The Suicide Squad: Kill the Justice League ve Gotham Knights gibi oyunların da yeni evrene bağlı olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

