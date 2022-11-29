Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DC hayranlarına müjde: Filmler, diziler ve oyunlar bağlantılı olacak

    Warner Bros. Discovery altında yönetimi tamamen değiştirilen DC, James Gunn ve Peter Safran liderliğinde bağlantılı bir markaya dönüşecek. Açıklamaya göre filmler, diziler ve oyunlar bağlı olacak.
    1
    DC filmleri, dizileri ve oyunları bağlantılı olacak Tam Boyutta Gör
    Marvel Sinematik Evreni’nin aksine DC, sinematik projeleri ile oldukça kafa karıştırıcı bir yapıya sahip. Stüdyonun bazı filmleri Zack Snyder’ın yarattığı evrende geçerken The Joker ve The Batman gibi bazı filmler tamamen farklı bir evrende geçiyor. Ayrıca stüdyonun aktif olarak geliştirdiği birçok dizi hem Sinematik Evren’den hem de diğer dizilerden bağımsız bir evrende geçiyor. Ancak görünüşe göre DC, yeni yönetimi altında birbirine bağlı projelere sahip olacak.

    James Gunn, DC’nin geleceği hakkında önemli planlara sahip

    Warner Bros ve Discovery’nin birleşmesi ile firma, DC yönetiminde ciddi değişikliklere gitti. Yeni şirketin CEO’su David Zaslav, firmanın DC altındaki projelerine yaptığı yatırımları ciddi olarak arttırmaya kararlı ve bu noktada şimdiden önemli kararlar almaya başladı. Bu doğrultuda Zaslav, geçtiğimiz haftalarda DC Studios çatısı altında projeleri birleştirmeye karar verdi bu stüdyonun başına James Gunn ve Peter Safran’ı koydu.

    Guardians of the Galaxy serisi, The Suicide Squad filmi ve The Peacemaker dizisi ile çizgi roman hayranlarının en sevdiği yönetmenlerden olan Gunn, artık DC Studios’un başında olacak ve stüdyonun yaratıcı geliştirmelerinden sorumlu olacak. DC Studios’un gelecek planları resmi olarak açıklanmamış olsa da Gunn, Twitter üzerinde bazı hayranların DCU hakkındaki sorularına dikkat çeken cevaplar verdi.

    Filmler, diziler, oyunlar ve animasyonlar bağlantılı olacak

    DC filmleri, dizileri ve oyunları bağlantılı olacak Tam Boyutta Gör
    Kevin Fiege yönetimi altında Marvel, filmleri ve dizileri için tek bir evren oluşturdu. Marvel Sinematik Evreni’nin aksine DC, bugüne kadar projelerinde ciddi kopukluklara sahipti ancak James Gunn, DC’nin geleceğinde bunu istemiyor. Gunn’ın verdiği cevaplara göre DC Studios altında geliştirilecek filmler, diziler ve animasyonlar bağlantılı olacak. James Gunn, her projenin aynı evrende geçip geçmeyeceği hakkında bir açıklama yapmadı ancak görünüşe göre stüdyonun gelecek planlarında evrenler bir şekilde birleştirilecek.

    Bu açıklamasından birkaç gün sonra Gunn, başka bir takipçisinin sorusuna cevap vererek DC oyunlarının da filmlere bağlantılı olacağını belirtti. Eğer firmanın bu planı gerçekleşirse DC, Marvel’ın uzun süredir çekindiği bir hamleyi gerçekleştirmiş olacak. James Gunn ve Peter Safran altında hazırlanan yeni DC’nin geleceği önümüzdeki aylarda kamuoyuna sunulacak. Bakalım hayranlar, Gunn’ın oluşturacağı yeni DC’den memnun kalacak mı?

    Aktif olan bazı projeler yeni DC evrenine bağlı değil

    DC Studios’un yeni yöneticilerinin seçilmesinin ardından aktif olarak geliştirilen bazı projeler hakkında bazı açıklamalar yapıldı. Çizgi romanlar dışında DC markası altında geliştirilen tüm projeler Gunn ve Safran’a bağlı olsa da Joker: Folie a Deux ve The Batman’in devam filmi ortak DC evrenine bağlı olmayacak. Ayrıca The Suicide Squad: Kill the Justice League ve Gotham Knights gibi oyunların da yeni evrene bağlı olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.  

    Kaynakça https://wccftech.com/dcu-will-connect-games-movies-and-tv-says-james-gunn/ https://www.darkhorizons.com/james-gunn-on-new-interconnected-dc/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    Profil resmi
    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız