LC Waikiki, VDP Projesi ile mağazaları üç boyutlu ortama taşıyor

LC Waikiki e-ticarette dijital dönüşümü başlattı
VDP, ürün planlama ve tasarım süreçlerinin 3 boyutlu oyun motoru kullanılarak sanal bir ortama taşınması hedefi ile geliştirilmiş ve tamamen LC Waikiki kaynakları ile tasarlanmış bir yazılım konumunda.
VDP projesi, LC Waikiki'nin iş süreçlerini dönüştürerek geleneksel iki boyutlu planlama yöntemlerini perakendenin dinamik üç boyutlu dünyasına entegre ediyor. Bu teknoloji sayesinde mağazalar, sanal ortamda üç boyutlu olarak görüntülenebiliyor ve ürünler gerçek mağazalara yerleştirilmeden önce sanal ortamda test edilebiliyor. Böylece, sezon öncesinde yapılan hataların önüne geçiliyor ve iş süreçlerinin kalitesi artırılıyor. LC Waikiki, bu süreçlerde yapay zeka ve algoritmaların gücünü kullanarak, üretken yapay zeka ile ürünlerin görselliğini iyileştiriyor.
LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, “Süreçlerimize adapte ettiğimiz, Türkiye’de bir ilk olan VDP projemiz ile mağazalarda görsel düzenlemeden, ürün tasarımına iş süreçlerimize ve müşteri deneyimini artırmamıza büyük katkı sağlayacak” diyor.
Yapay zekâ, bulut bilişim, büyük veri analitiği ve e-ticaret platformlarının entegrasyonu gibi alanlarda attıkları adımların hem müşteri deneyimini geliştirmelerine hem de operasyonel verimliliği artırmalarına olanak sağladığına değinen Özer, özellikle müşteri beklentilerine hızla cevap verebilen pazaryeri platformları ve 3D ürün tasarımı gibi inovasyonların, dijital dönüşüm sürecinde önemli avantajlar sunduğunu belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.