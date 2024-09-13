Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    LC Waikiki, VDP Projesi ile mağazaları üç boyutlu ortama taşıyor

    LC Waikiki, Sanal Tasarım ve Planlama (Virtual Design and Planning -VDP) projesi ile ürün planlama, tasarım, mağaza faaliyetleri ve üretim gibi pek çok aşamayı üç boyutlu ortama taşınıyor.
    LC Waikiki, VDP Projesi ile mağazaları üç boyutlu ortama taşıyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin önde gelen moda perakendecilerinden LC Waikiki, dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım atarak Sanal Tasarım ve Planlama (Virtual Design and Planning- VDP) projesini duyurdu. Şirket, iç kaynaklarla geliştirdiği bu yenilikçi proje ile ürün tasarımı, mağaza düzenlemesi ve üretim süreçlerini üç boyutlu ortama taşıyarak sektöründe bir ilki gerçekleştiriyor.

    LC Waikiki e-ticarette dijital dönüşümü başlattı

    VDP, ürün planlama ve tasarım süreçlerinin 3 boyutlu oyun motoru kullanılarak sanal bir ortama taşınması hedefi ile geliştirilmiş ve tamamen LC Waikiki kaynakları ile tasarlanmış bir yazılım konumunda.

    VDP projesi, LC Waikiki'nin iş süreçlerini dönüştürerek geleneksel iki boyutlu planlama yöntemlerini perakendenin dinamik üç boyutlu dünyasına entegre ediyor. Bu teknoloji sayesinde mağazalar, sanal ortamda üç boyutlu olarak görüntülenebiliyor ve ürünler gerçek mağazalara yerleştirilmeden önce sanal ortamda test edilebiliyor. Böylece, sezon öncesinde yapılan hataların önüne geçiliyor ve iş süreçlerinin kalitesi artırılıyor. LC Waikiki, bu süreçlerde yapay zeka ve algoritmaların gücünü kullanarak, üretken yapay zeka ile ürünlerin görselliğini iyileştiriyor.

    LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, “Süreçlerimize adapte ettiğimiz, Türkiye’de bir ilk olan VDP projemiz ile mağazalarda görsel düzenlemeden, ürün tasarımına iş süreçlerimize ve müşteri deneyimini artırmamıza büyük katkı sağlayacak” diyor.

    Yapay zekâ, bulut bilişim, büyük veri analitiği ve e-ticaret platformlarının entegrasyonu gibi alanlarda attıkları adımların hem müşteri deneyimini geliştirmelerine hem de operasyonel verimliliği artırmalarına olanak sağladığına değinen Özer, özellikle müşteri beklentilerine hızla cevap verebilen pazaryeri platformları ve 3D ürün tasarımı gibi inovasyonların, dijital dönüşüm sürecinde önemli avantajlar sunduğunu belirtti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 3 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arçelik çamaşır makinesi tahliye hortumu nasıl değiştirilir ihlas vakfı güvenilir mi kırklareli 55.mekanize piyade tugayı usta birliği nereye gönderiyor s23 ultra alınır mı arka sıradakiler mavi sakalın ortaya çıktığı bölüm

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.1235-BV00P-K-F
    Casper Nirvana X600.1235-BV00P-K-F
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız