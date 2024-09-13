LC Waikiki, VDP Projesi ile mağazaları üç boyutlu ortama taşıyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin önde gelen moda perakendecilerinden LC Waikiki, dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım atarak Sanal Tasarım ve Planlama (Virtual Design and Planning- VDP) projesini duyurdu. Şirket, iç kaynaklarla geliştirdiği bu yenilikçi proje ile ürün tasarımı, mağaza düzenlemesi ve üretim süreçlerini üç boyutlu ortama taşıyarak sektöründe bir ilki gerçekleştiriyor.

LC Waikiki e-ticarette dijital dönüşümü başlattı

VDP, ürün planlama ve tasarım süreçlerinin 3 boyutlu oyun motoru kullanılarak sanal bir ortama taşınması hedefi ile geliştirilmiş ve tamamen LC Waikiki kaynakları ile tasarlanmış bir yazılım konumunda.

VDP projesi, LC Waikiki'nin iş süreçlerini dönüştürerek geleneksel iki boyutlu planlama yöntemlerini perakendenin dinamik üç boyutlu dünyasına entegre ediyor. Bu teknoloji sayesinde mağazalar, sanal ortamda üç boyutlu olarak görüntülenebiliyor ve ürünler gerçek mağazalara yerleştirilmeden önce sanal ortamda test edilebiliyor. Böylece, sezon öncesinde yapılan hataların önüne geçiliyor ve iş süreçlerinin kalitesi artırılıyor. LC Waikiki, bu süreçlerde yapay zeka ve algoritmaların gücünü kullanarak, üretken yapay zeka ile ürünlerin görselliğini iyileştiriyor.

LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, “Süreçlerimize adapte ettiğimiz, Türkiye’de bir ilk olan VDP projemiz ile mağazalarda görsel düzenlemeden, ürün tasarımına iş süreçlerimize ve müşteri deneyimini artırmamıza büyük katkı sağlayacak” diyor.

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Yapay zekâ, bulut bilişim, büyük veri analitiği ve e-ticaret platformlarının entegrasyonu gibi alanlarda attıkları adımların hem müşteri deneyimini geliştirmelerine hem de operasyonel verimliliği artırmalarına olanak sağladığına değinen Özer, özellikle müşteri beklentilerine hızla cevap verebilen pazaryeri platformları ve 3D ürün tasarımı gibi inovasyonların, dijital dönüşüm sürecinde önemli avantajlar sunduğunu belirtti.

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LC Waikiki, VDP Projesi ile mağazaları üç boyutlu ortama taşıyor