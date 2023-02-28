Le Mans 24 Saat Yarışı'nda ilk kez bir Türk takımı yarışacak

Racing Team Turkey, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel tasarımla yarışacak
Bu seneki yarışa 8 tanesi Pro/Am kategorisinde olmak üzere 24 araç katılacak. Racing Team Turkey, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak tasarlanan ay yıldızlı kırmızı beyaz aracı ile yarışacak. Bu tasarım, Alpine F1 takımının grafik tasarımcısı Sean Bull Design tarafından hazırlandı.
Birinci pilot olarak Salih Yoluç piste çıkacak. Araç olarak Oreca 07-Gibson modeli kullanılacak. Racing Team Turkey’i 923 kapı numarasıyla takip edeceğiz.
Le Mans yarışları bu yıl 11-12 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Racing Team Turkey geçen sene 2022 Avrupa Le Mans Serisi PRO/AM yarışında şampiyonluk elde etmişti. Takımdan yapılan açıklamada bu seneki tek hedefin mutlak galibiyet olduğu vurgulandı.
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.