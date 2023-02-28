Tam Boyutta Gör Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Le Mans 24 Saat yarışlarına ilk kez bir Türk takımı katılacak. Racing Team Turkey takımı LMP2 Pro/Am klasmanında galibiyet için mücadele edecek.

Racing Team Turkey, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel tasarımla yarışacak

Bu seneki yarışa 8 tanesi Pro/Am kategorisinde olmak üzere 24 araç katılacak. Racing Team Turkey, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak tasarlanan ay yıldızlı kırmızı beyaz aracı ile yarışacak. Bu tasarım, Alpine F1 takımının grafik tasarımcısı Sean Bull Design tarafından hazırlandı.

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Birinci pilot olarak Salih Yoluç piste çıkacak. Araç olarak Oreca 07-Gibson modeli kullanılacak. Racing Team Turkey’i 923 kapı numarasıyla takip edeceğiz.

Le Mans yarışları bu yıl 11-12 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Racing Team Turkey geçen sene 2022 Avrupa Le Mans Serisi PRO/AM yarışında şampiyonluk elde etmişti. Takımdan yapılan açıklamada bu seneki tek hedefin mutlak galibiyet olduğu vurgulandı.

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Le Mans 24 Saat Yarışı'nda ilk kez bir Türk takımı yarışacak