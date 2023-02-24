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    Ferrari’den bile hızlı! Karşınızda dünyanın en hızlı uçan yarış arabası

    Uçan arabalar artık gerçek ve yakında kendi yarış serileri bile olacak. Formula 1 araçlarının uçan haline benzeyen Airspeeder MK4, yüksek hızıyla adeta meydan okuyor.
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    Karşınızda dünyanın en hızlı uçan yarış arabası Tam Boyutta Gör
    Uçan otomobil haberlerini yaparken aklımıza pek gelmeyen bir olgunun aslında çok yakında olduğunu gözümüzden kaçırmıştık: Uçan yarış arabaları. Güney Avustralya merkezli Alauda Aeronautics tarafından geliştirilen Airspeeder MK4 ile tam olarak bunu elde ediyoruz.

    Uçan F1 aracı gibi

    Alauda Aeronautics, duyurdukları aracı dünyanın en hızlı hidrojen elektrik "Dikey Kalkış ve İniş (eVTOL) uçağı" olarak tanımlanıyor. Tek kişilik elektrikli uçan yarış otomobili Airspeeder MK4, 360 km/s hıza ulaşabiliyor ve şirketin “en hızlı” ifadesini doğruluyor. Kakışından sadece 30 saniye sonra azami hıza ulaşabilen araç sadece 950 kg ağırlığa sahip durumda. Bu yüksek itiş gücü ise 1.340 beygirlik 'Thunderstrike Hydrogen Turbogenerator' tarafından sağlanıyor. Aracın menzili ise yüksek hızına göre oldukça etkileyici olan 300 kilometre.

    Yarışlar yakında başlıyor

    Şirketin CEO’su Matt Pearson’un en büyük arzusu uçan arabaların yarışması ve herkesin bu araçlara erişebilir olması. Bu bağlamda Person, "Size bir Tesla ile aynı fiyata uçan bir araba satabildiğimizde, dengenin hızla değiştiğini göreceksiniz. Bugün, özel arabaların sayısı taksilerden yaklaşık 300 kat fazla, bu nedenle insanların kendi uçan arabalarına sahip olma ve onları kullanma potansiyeli kesinlikle çok büyük." ifadelerini kullanıyor.

    Öte yandan şirketin belirttiğine göre ilk mürettebatlı uçan araba yarışlarının 2024'te başlayacak. Hatta geçtiğimiz Ekim ayında herhangi bir kaza olmadan uzaktan kumandalı bir şekilde yarışların yapıldığı da bildiriliyor.

    Kaynakça https://airspeeder.com/news/the-mk4-the-first-crewed-flying-racing-car#Anc4 https://www.tweaktown.com/news/90482/the-airspeeder-mk4-is-flying-racing-car-because-cars-are-real-now/index.html
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 2 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 3 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 3 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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    Forumdan Konular

    yatay videoyu dikey yapma bir gün bir palyaço varmış herkesi güldürürmüş internet yok güvenli vites boştayken gelen ses enjeksiyonu kontrol ettirin

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