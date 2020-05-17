Yarış sporları tarihinin en eski dayanıklılık odaklı yarışı kabul edilen ve 88 yıldır devam eden Le Mans 24 Saat yarışları sanal ortama taşındı. Eylül ayına ertelenen asıl yarışların öncesinde sanal bir etkinlik planlanıyor.

Sanal Le Mans 24 saat

Yarışçıların 24 saat boyunca zorlu bir yarış etabına giriştiği Le Mans 24 Saat normalde 13 Haziran haftasında başlayacaktı ancak koronavirüs salgını nedeniyle bol seyircili yarışların uzun bir süre rafa kalkacak olması nedeniyle 19 Eylül tarihine ertelenmişti.

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Düzenleme komitesi 13 Haziran tarihini boş geçmek istemedi ve sanal ortamda Le Mans 24 Saat yarışları düzenlemeye karar verdi. Yine 24 saat sürecek olan yarışlar rFactor 2 PC oyununda yapılacak. Oyunda pistlerin gerçekçi bir şekilde yansıtıldığı ifade ediliyor.

Komite yarışlara Le Mans Prototypes 2 (LMP2) ve Grand Touring Endurance (GTE) sınıflarını da dahil etmeyi planlıyor. Sahada maksimum 50 araç olacak ve 2 gerçek yarışçı, 2 de espor yarışçısı şeklinde pilot grubu yapılacak. Pilotların en az 4 saat direksiyon başında olacağı belirtiliyor.

Elbettte yarışlarda canlı yayınlar unutulmadı. Paris’teki bir stüdyodan dünya çapında yapılacak olan yayında yorumcular ve pit noktaları da bulunacak. Yarışların yerel olarak 15.00’da başlayacağı belirtiliyor.

https://www.engadget.com/24-hours-of-le-mans-virtual-101119425.html

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