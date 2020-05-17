Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Le Mans 24 Saat yarışları sanal ortama taşındı

    Koronavirüs salgını nedeniyle Le Mans 24 Saat dayanıklılık odaklı yarışların Eylül ayına ertelenmesi nedeniyle boş kalan asıl tarihinde sanal bir yarış düzenleniyor.
    5 sa.
    596
    14
    1
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Le Mans 24 Saat yarışları sanal ortama taşındı

    Yarış sporları tarihinin en eski dayanıklılık odaklı yarışı kabul edilen ve 88 yıldır devam eden Le Mans 24 Saat yarışları sanal ortama taşındı. Eylül ayına ertelenen asıl yarışların öncesinde sanal bir etkinlik planlanıyor.

    Sanal Le Mans 24 saat

    Yarışçıların 24 saat boyunca zorlu bir yarış etabına giriştiği Le Mans 24 Saat normalde 13 Haziran haftasında başlayacaktı ancak koronavirüs salgını nedeniyle bol seyircili yarışların uzun bir süre rafa kalkacak olması nedeniyle 19 Eylül tarihine ertelenmişti.

    İlginizi Çekebilir Avatar LEGO Ninjago oyunu Steam üzerinde ücretsiz

    Ayrıca Bkz. "SüngerBob Kare Pantolon ile lokantaların efendisi olun"

    Düzenleme komitesi 13 Haziran tarihini boş geçmek istemedi ve sanal ortamda Le Mans 24 Saat yarışları düzenlemeye karar verdi. Yine 24 saat sürecek olan yarışlar rFactor 2 PC oyununda yapılacak. Oyunda pistlerin gerçekçi bir şekilde yansıtıldığı ifade ediliyor.

    Komite yarışlara Le Mans Prototypes 2 (LMP2) ve Grand Touring Endurance (GTE) sınıflarını da dahil etmeyi planlıyor. Sahada maksimum 50 araç olacak ve 2 gerçek yarışçı, 2 de espor yarışçısı şeklinde pilot grubu yapılacak. Pilotların en az 4 saat direksiyon başında olacağı belirtiliyor.

    Elbettte yarışlarda canlı yayınlar unutulmadı. Paris’teki bir stüdyodan dünya çapında yapılacak olan yayında yorumcular ve pit noktaları da bulunacak. Yarışların yerel olarak 15.00’da başlayacağı belirtiliyor.



    https://www.engadget.com/24-hours-of-le-mans-virtual-101119425.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 4 sa.
    Ford vs ferrari filmini izlemenizi tavsiye ederim
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 36 dk. Xiaomi'nin yeni fiyat / performans telefonu | Karşınızda POCO F2 Pro 39 dk. Dünya'nın Manyetik Kuzey Kutbu yer değiştiriyor: İşte sebebi 59 dk. ABD’li Sorrento, koronavirüsü %100 olarak durduran antikor bulduğunu iddia etti 1 sa. Microsoft Teams, Google Play Store’da Slack’i geçmeyi başardı 2 sa. Realme X50 Pro Player Edition özellikleri ve fiyatı sızdırıldı 3 sa. Rainbow Six: Siege klonu Area F2 oyunu, Ubisoft ile Apple ve Google'ı karşı karşıya getirdi 4 sa. Etkileyici grafikleriyle KartRider Rush+ indirmeye sunuldu 5 sa. HTC tam kablosuz kulaklık pazarına giriyor 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Le Mans 24 Saat yarışları sanal ortama taşındı Sonraki Half-Life: Alyx oyunculara bölüm düzenleme araçları sunuyor 14 sa. “Dünya’nın en büyük kalkan volkanı” unvanı el değiştirdi! Yeni şampiyon yine Hawaii’den 15 sa. Doom Eternal’ın ilk güncellemesi, şikayetlerle beraber geldi 15 sa. Evin güvenliği bu ufaklığın işi "TP-Link Tapo C200 incelemesi" 16 sa. Huawei P40 lite 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 16 sa. Hyundai, performans otomobilleri serisine iki yeni model ekliyor 16 sa. Monster'da Bu Hafta - Resident Evil 2 17 sa. Deniz böcekleri gemi kaplamalarına ilham kaynağı olabilir 18 sa. Koronavirüs salgınında 16 Mayıs tablosu: 1610 yeni vaka 18 sa. Google Pixel 4a, iPhone SE'den daha ucuz olacak 18 sa. Jaquet-Droz yeni Butterfly Automaton modelini piyasaya sürdü 19 sa. Apple Glasses önümüzdeki yıl piyasaya sürülebilir 19 sa. Kanser tedavisinde rol oynayabilecek potansiyel hedef protein keşfedildi 20 sa. Samsung Galaxy A21s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 20 sa. Bilim insanları, görsel bilgileri doğrudan beyne ileterek görme engellilere ışık oluyor! 21 sa. Trump, başta Apple olmak üzere yurtdışında üretim yapan şirketlere yeni vergi getiriyor 21 sa. WhatsApp Web’de karanlık mod nasıl aktive edilir? 22 sa. TSMC, ABD'de fabrika inşa etme planını açıkladı 22 sa. Huawei P40 Lite almak için 5 sebep 22 sa. Honor X10'un üç farklı renk seçeneği ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    SuperData: Animal Crossing: New Horizons 5 Milyon Dijital Kopy...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Crash Bandicoot Mobil Oyunu Çıktı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sanirim kiz arkadasim beni aldatiyor
    DH Forum
    Yaz tatilinde çalışmak için iş onerisi
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi