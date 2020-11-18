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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    League of Legends: Wild Rift'in açık betası 10 Aralık'ta Türkiye'de başlıyor

    Son 10 yılın en popüler oyunlarından biri olan League of Legends'ın mobil cihazlar için çıkartacağı League of Legends: Wild Rift'in açık betasının başlangıç tarihi açıklandı.
    42 dk.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    League of Legends: Wild Rift'in açık betası 10 Aralık'ta Türkiye'de başlıyor
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    Son zamanların en popüler oyunlarından biri olan MOBA türündeki oyun League of Legends'ın mobil cihazlar için çıkacak olan League of Legends: Wild Rift isimli oyununun açık beta tarihi paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Keşfe dayalı macera oyunu The First Tree, iOS cihazlar için yayınlandı"

    27 Ekim tarihinde Güneydoğu Asya, Güney Kore ve Japonya'da açık betası başlayan League of Legends: Wild Rift, 10 Aralık itibarıyla Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ve Rusya ve CIS bölgelerinde de açık beta olarak erişime açılacak. Bu bölgelerdeki tüm oyuncular iOS ve Android cihazlarından ücretsiz bir şekilde oyuna erişim sağlayabilecek. Ayrıca Kuzey ve Güney Amerika'daki oyuncular da 2021 yılında betaya erişim sağlayabilecek. Google Play sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. App Store sayfası henüz açılmadı.

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    Ayrıca oyunun yeni bölgelereki çıkışı ile birlikte glecek yenilikler içinde şöyle enmiş: "Çok sayıda yeni şampiyon ve kostüm, oyuncular tarafından talep edilen özellikler, denge ayarlamaları ve hata gidermeleri içeren yeni içerik yaması, dünyanın dört yanından oyuncular için aynı anda çıkacak. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi 7 Aralık'ta paylaşılacak."

    Oyunun oynanış videosunu ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    League of Legends: Wild Rift, LoL PC oyununun yüksek tempolu PVP aksiyonunu ve stratejisini mobil cihazlarla konsollara taşıyor!

    Karşınızda Wild Rift! League of Legends PC sürümünden beklenen beceriye dayalı 5'e 5 PVP oynanış ruhunu koruyan Wild Rift, yeni platformlar için sıfırdan inşa edildi. Devasa şampiyon kadrosu arasından seçimini yap, arkadaşlarınla takım kur ve rakipleri alaşağı et. 

    TANIDIĞIN LOL
    Mobil cihazlar ve konsollar için özel olarak inşa edilmiş haliyle LoL'ün rekabete dayalı stratejik 5'e5 oynanışının tadını çıkar. Şampiyonunu seç, Vadi'ye atıl ve 15-20 dakikalık maçlarda rakibin merkezini yok et.

    YENİ BİR VADİ
    Sihirdar Vadisi esas alınarak daha hızlı oyunlar için optimize edilen yeni ama bir o kadar da tanıdık, 5'e 5 Vahşi Vadi haritasını keşfet. Yeni platformlar için özel olarak tasarlanan ve yüksek tepki sunan dual-stick kontrol düzeni, mobildeki yetenek atışlarının da PC'deki kadar can yakmasını sağlıyor.

    TAKLİTLERE YER YOK
    Wild Rift, çıkışta 40'tan fazla şampiyon içerecek ve daha pek çok sevilen şampiyon kadroya katılmak için sırada bekliyor. Lux'la yolunu aydınlat, Garen'le döne döne zafere ulaş veya Jinx'le rakiplerini havaya uçur.

    MÜCADELE ET VE TIRMAN
    Yeni Vadi'de ustalaş, dereceli basamaklarını tırman ve bu arada birbirinden özel ganimetler kazan. LoL PC'de olduğu gibi, Wild Rift de ustalık gerektiren şampiyonlar, makro stratejiler ve sayısız oyun tarzıyla kendini kanıtlamana olanak sunuyor.

    BÜTÜN GÖZLER ÜSTÜNDE
    Yığınla kostüm ve düzinelerce temayla şampiyonunun görünümünü dilediğince özelleştir. Sonra da Wild Rift'in yepyeni 3 boyutlu model görüntüleyicisiyle şampiyonlarını hiç olmadığı kadar yakından tanı.

    FATURA DEĞİL, BECERİ
    Bütün şampiyonlar tek kuruş harcamadan açılabilir ve oyun süresi ya da güç için hiçbir ödeme gerekmez. Sonsuza kadar!



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