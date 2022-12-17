Raydium platformu saldırıya uğradı, 2.2 milyon dolar çalındı

Tam Boyutta Gör Kripto para dünyasının global ekonomiye paralel olarak çöküşe girmesinin ve büyük batışların üzerine bir de siber saldırılar ekleniyor. Solana ağının önemli merkeziyetsiz finans platformlarından Raydium saldırıya uğradı.

Raydium kullananlar dikkat!

Solana üzerinde önemli bir merkeziyetsiz ticaret platformu olan Raydium oldukça geniş bir kitle tarafından kullanılıyor. Haliyle platformun havuzlarına yatırım yapan çok sayıda insan var. Siber saldırganlar da bu fırsatı kaçırmadı.

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Raydium cüzdanlarından yüksek sayıda kripto para transferi gerçekleşmesi, bu işin takibini yapan Twitter hesaplarının alarm vermesine neden oldu. Raydium geliştiricileri de 40 dakika sonra bir saldırı olduğu açıklamasını yaptı.

Açıklamaya göre saldırganlar platform yönetici yetkisini ele geçirerek herhangi bir varlık yatırmadan likiditeyi eritti. USDC, wSOL gibi varlıklar olarak toplamda 2.2 milyon doları platformdan çıkardı. Kısa sürede de bunları Ethereum varlıklarına çevirdi. Raydium halen saldırının boyutlarını araştırıyor ve henüz mağdur yatırımların zararı karşılanacak mı açıklanmadı.

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