Raydium platformu saldırıya uğradı, 2.2 milyon dolar çalındı

Raydium kullananlar dikkat!
Solana üzerinde önemli bir merkeziyetsiz ticaret platformu olan Raydium oldukça geniş bir kitle tarafından kullanılıyor. Haliyle platformun havuzlarına yatırım yapan çok sayıda insan var. Siber saldırganlar da bu fırsatı kaçırmadı.
Raydium cüzdanlarından yüksek sayıda kripto para transferi gerçekleşmesi, bu işin takibini yapan Twitter hesaplarının alarm vermesine neden oldu. Raydium geliştiricileri de 40 dakika sonra bir saldırı olduğu açıklamasını yaptı.
Açıklamaya göre saldırganlar platform yönetici yetkisini ele geçirerek herhangi bir varlık yatırmadan likiditeyi eritti. USDC, wSOL gibi varlıklar olarak toplamda 2.2 milyon doları platformdan çıkardı. Kısa sürede de bunları Ethereum varlıklarına çevirdi. Raydium halen saldırının boyutlarını araştırıyor ve henüz mağdur yatırımların zararı karşılanacak mı açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...