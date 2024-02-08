Makyajlı 2024 Volkswagen T-Cross Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Yenilenen Volkswagen T-Cross, önemli ölçüde iyileştirilen standart donanım ve çok sayıda teknoloji güncellemesiyle şubat sonu itibarıyla Volkswagen showroomlarında yerini alıyor. Türkiye’de 3 farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan Volkswagen T-Cross fiyatı 1.493.000 TL’den başlıyor.

Yeni T-Cross’ta üç farklı donanım: Life, Style ve R-Line

Yenilenen T-Cross ile R-Line donanım seviyesi Türkiye’de ilk kez satışa sunuluyor. Turbo beslemeli ve yüksek verimli 1.0 TSI 115 PS motorla Life, Style ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulan yeni T-Cross; Parlak Sarı, Berrak Mavi ve Mercan Kırmızı olmak üzere üç yeni renk seçeneği ile dikkat çekiyor.

Yeni Volkswagen T-Cross’un tüm donanım seviyelerinde tıpkı makyaj öncesi olduğu gibi koltuklar farklı ihtiyaçları karşılamak için son derece esnek, hızlı ve basit bir şekilde ayarlanabiliyor. 14 santimetreye kadar ileri-geri hareket eden yatay sürgülü arka koltuklar sayesinde, yolcuların bacak mesafesi veya kullanım ihtiyacına bağlı olarak bagaj hacmi arttırılabiliyor. Asimetrik katlanabilen arka koltuk sırtlığı ve tamamen katlanabilen ön yolcu koltuğu ile kabin içi fonksiyonellik daha da artıyor. Ayrıca yüksek oturma pozisyonu sayesinde sürücü ve yolcular çevreye hakim, güvenli bir sürüşün keyfini çıkarıyor.

Sürüş konforu için Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist”

Yeni T-Cross, trafik koşullarına ve izin verilen maksimum hıza bağlı olarak otomatik hızlanma ve fren işlevi ile aracın hızını kontrol edebiliyor. “Travel Assist” özellikle otoyollarda ve çok şeritli yollarda, şeridi ve hız değerini korurken; öndeki araç ile sürekli olarak güvenli bir mesafe olmasını sağlayabiliyor. Çift Kavramalı Şanzıman “DSG”, trafik sıkışıkken ve dur-kalk trafikte sürüş konforunuzu artırıyor.

Zenginleştirilen Standart Donanım Seçenekleri

Yeni T-Cross tüm donanım seviyelerinde, arka planda yenilenmiş bir yazılıma sahip yeni nesil 8 inç bilgi ve eğlence sistemi “Composition Media” ve 8 inç dijital gösterge paneli “Active Info Display” ile sunuluyor. Volkswagen’in IQ.DRIVE sürüş destek sistemleri kapsamında geliştirilen; şerit takip asistanı “Lane Assist”, yaya ve araç algılama özelliklerine sahip acil durum frenleme sistemi “Front Assist”, dinamik trafik işareti algılama sistemi “Dynamic Road Sign Display”, gelişmiş dikkat ve yorgunluk algılama sistemi “Driver Attention Monitor” Yeni T-Cross’un tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor.

Önceki jenerasyonunda arka fren lambalarının arasında yansımalı reflektör detayına yer verilen arka stop grubu tasarımı, makyajlı versiyonla beraber yerini şık bir kırmızı LED ışık şeridine bırakıyor. Böylece güçlü imaj sadece gündüz değil karanlıkta da Yeni T-Cross’un arka tasarımında kendisi tamamlamış oluyor.

Style ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunulan IQ.LIGHT LED matrix farlar ile beraber “Premium LED Paket”in bir parçası olarak, önde farlardan Volkswagen logosuna kadar uzanan dekoratif LED ışık şeridi ve dikey konumlandırılmış LED gündüz sürüş farları; arkada ise 3D efektli, animasyonlu ve dinamik sinyalli arka fren lambaları bulunuyor.

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Yeni Volkswagen T-Cross Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri