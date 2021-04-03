LeBron James'li Space Jam 2'den ilk fragman paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

İlk filmi 1996 yılında yayınlanan, başrolünde Michael Jordan'ın olduğu ve çoğu kişinin çocukluğunda önemli bir yere sahip olan film Space Jam'in devam filmi Space Jam: A New Legacy'den ilk fragman paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Merakla beklenen The Suicide Squad filminden bir fragman daha paylaşıldı"

İlginizi Çekebilir

Netflix'in süper kahraman dizisi Jupiter's Legacy'den ilk fragman paylaşıldı

Space Jam: A New Legacy, 16 Temmuz 2021'de vizyona girecek. Amerika'da vizyon tarihi iel aynı gün 1 aylığına HBO Max'te de yayınlanacak. Bizim ülkemizde ise yalnızca sinemalarda vizyona girecek.

Filmin yönetmenliğini Malcolm D. Lee; senaritsliğini ise Leo Benvenuti, Steve Rudnick, Timothy Harris ve Herschel Wingrod üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise LeBron James, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard bulunuyor. Ayrıca WNBA oyuncularından Diana Taurasi, Nneka Ogwumike ve Chiney Ogwumike de kadroda bulunacak.

Seslendirmeleri ise Jeff Bergman, Kath Soucie, Gabriel Iglesias, Eric Bauza ve Bob Bergen üstlenecek. Bahsi geçen ilk fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

Orijinal Fragman

Türkçe Altyazılı Fragman

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.