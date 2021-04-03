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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LeBron James'li Space Jam 2'den ilk fragman paylaşıldı

    Basketbolun usta ismi LeBron James'in başrolünde olduğu Space Jam'in devam filmi Space Jam: A New Legacy'den ilk fragman paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    03 Nisan 2021, 16:02 (Güncellendi, 1 hf.)
    8,3b
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    13
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    LeBron James'li Space Jam 2'den ilk fragman paylaşıldı
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    İlk filmi 1996 yılında yayınlanan, başrolünde Michael Jordan'ın olduğu ve çoğu kişinin çocukluğunda önemli bir yere sahip olan film Space Jam'in devam filmi Space Jam: A New Legacy'den ilk fragman paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Merakla beklenen The Suicide Squad filminden bir fragman daha paylaşıldı"

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    Space Jam: A New Legacy, 16 Temmuz 2021'de vizyona girecek. Amerika'da vizyon tarihi iel aynı gün 1 aylığına HBO Max'te de yayınlanacak. Bizim ülkemizde ise yalnızca sinemalarda vizyona girecek.

    Filmin yönetmenliğini Malcolm D. Lee; senaritsliğini ise Leo Benvenuti, Steve Rudnick, Timothy Harris ve Herschel Wingrod üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise LeBron James, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard bulunuyor. Ayrıca WNBA oyuncularından Diana Taurasi, Nneka Ogwumike ve Chiney Ogwumike de kadroda bulunacak. 

    Seslendirmeleri ise Jeff Bergman, Kath Soucie, Gabriel Iglesias, Eric Bauza ve Bob Bergen üstlenecek. Bahsi geçen ilk fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

    Orijinal Fragman

    Türkçe Altyazılı Fragman



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yaşasaydı cobe oynardı. rip cobe
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamin daha adini dogru yazamiyorsun bu nasil sevgi
    Yanıtla +10
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    bobsantino (Burak ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fragman beni sarmadı umarım film güzel olur
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    Quard (Ahmet G) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çocuk filmi gibi görünsede ailecek izlenilir.İlk filmi bayağı bir güzeldi.
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    Mr. Jingles 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Özellikle eğlenceli bir şeyler izlemeye o kadar ihtiyacımız var ki gelsin keyifle izleyelim.
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    Rodin (Furkan Esen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gelmiş yine Lebron haterları, ne kadar bayılıyorsunuz nefret kusmaya..
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    khaos (sami lale) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Jordan'ın çakmasının Jordan'ın çakması rolüyle oynadığı film diyelim.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben bayıldım fragmana çıktığı gün izlicem :) Her şeyi eleştirmeyin yav artık dh'de beğenilen bir tane film, oyun, ürün kalmadı resmen.
    Yanıtla +3
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamin daha adini dogru yazamiyorsun bu nasil sevgi
    Yanıtla +10
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    B blackzeros 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    le balon
    Yanıtla +1
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    A Asehan (Asehan Korkut) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Lola bunny sexy değil olmamis bu
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    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yaşasaydı cobe oynardı. rip cobe
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    8293 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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