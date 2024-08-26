Call of Duty: Black Ops 6 multiplayer modu 16 yeni harita içerecek

- Call of Duty Black Ops 6 sistem gereksinimleri
- Minimum sistem gereksinimleri
- Önerilen sistem gereksinimleri
- Call of Duty Black Ops 6 ne zaman çıkacak?
- Yorumlar
Call of Duty: Black Ops 6 multiplayer modu, tamamen yeni 16 haritanın yanı sıra yeniden düzenlenmiş dört harita içerecek. Haritalara ek olarak, oyuncuların herhangi bir yöne koşmasına, kaymasına ve dalmasına olanak tanıyan yeni hareket sistemi olacak. Klasik prestij, RC-XD killstreak, tomahawk’lar ve daha fazlasıyla birlikte geri dönecek.
Call of Duty Black Ops 6 sistem gereksinimleri
Resmî sitede açıklanan Call of Duty Black Ops 6 PC sistem gereksinimleri şu şekilde:
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 veya AMD Radeon RX 470
- İşlemci: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1400
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 149 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit veya Windows 11 64-bit
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti / RTX 3060 veya AMD Radeon RX 6600XT veya Intel Arc A770
- İşlemci: Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 5 1600X
- Bellek: 16 GB RAM
- Depolama: 149 GB kullanılabilir alan
Call of Duty Black Ops 6 ne zaman çıkacak?
COD: Next etkinliği 28 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek. Ardından 30 Ağustos'ta erken erişim betası başlayacak.
Call of Duty Black Ops 6, 25 Ekim'de PS5, Xbox Series X/S, PC, Xbox One ve PlayStation 4 için çıkış yapacak. Ayrıca ilk günden Xbox Game Pass’te olacak ilk Call of Duty oyunu olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.