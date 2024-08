Call of Duty: Black Ops 6 multiplayer modu 16 yeni harita içerecek

Tam Boyutta Gör Activision, Call of Duty Black Ops 6’nın çok oyunculu oynanışını gösteren bir tanıtım videosu yayınladı. Tanıtım videosu, COD: Next etkinliğinden ve oyunun erken erişim betasının başlangıcından sadece birkaç gün önce yayınlandı.

Call of Duty: Black Ops 6 için beklenen zombi fragmanı yayınlandı 2 gün önce eklendi

Call of Duty: Black Ops 6 multiplayer modu, tamamen yeni 16 haritanın yanı sıra yeniden düzenlenmiş dört harita içerecek. Haritalara ek olarak, oyuncuların herhangi bir yöne koşmasına, kaymasına ve dalmasına olanak tanıyan yeni hareket sistemi olacak. Klasik prestij, RC-XD killstreak, tomahawk’lar ve daha fazlasıyla birlikte geri dönecek.

Call of Duty Black Ops 6 sistem gereksinimleri

Resmî sitede açıklanan Call of Duty Black Ops 6 PC sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 veya AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 veya AMD Radeon RX 470 İşlemci: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1400 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 149 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit veya Windows 11 64-bit

Windows 10 64-bit veya Windows 11 64-bit Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti / RTX 3060 veya AMD Radeon RX 6600XT veya Intel Arc A770

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti / RTX 3060 veya AMD Radeon RX 6600XT veya Intel Arc A770 İşlemci: Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 5 1600X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Depolama: 149 GB kullanılabilir alan

Call of Duty Black Ops 6 ne zaman çıkacak?

COD: Next etkinliği 28 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek. Ardından 30 Ağustos'ta erken erişim betası başlayacak.

Call of Duty Black Ops 6, 25 Ekim'de PS5, Xbox Series X/S, PC, Xbox One ve PlayStation 4 için çıkış yapacak. Ayrıca ilk günden Xbox Game Pass’te olacak ilk Call of Duty oyunu olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Call of Duty Black Ops 6 multiplayer modu 16 yeni harita içerecek