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    Call of Duty: Black Ops 6 multiplayer modu 16 yeni harita içerecek

    COD: Next etkinliği öncesi Activision, Call of Duty: Black Ops 6'nın çok oyunculu modu için tanıtım videosu yayınladı. Oyunun multiplayer oynanışı nasıl olacak, neler getirecek belli oldu.
    Call of Duty Black Ops 6 multiplayer fragman Tam Boyutta Gör
    Activision, Call of Duty Black Ops 6’nın çok oyunculu oynanışını gösteren bir tanıtım videosu yayınladı. Tanıtım videosu, COD: Next etkinliğinden ve oyunun erken erişim betasının başlangıcından sadece birkaç gün önce yayınlandı.

    Call of Duty: Black Ops 6 multiplayer modu, tamamen yeni 16 haritanın yanı sıra yeniden düzenlenmiş dört harita içerecek. Haritalara ek olarak, oyuncuların herhangi bir yöne koşmasına, kaymasına ve dalmasına olanak tanıyan yeni hareket sistemi olacak. Klasik prestij, RC-XD killstreak, tomahawk’lar ve daha fazlasıyla birlikte geri dönecek.

    Call of Duty Black Ops 6 sistem gereksinimleri

    Resmî sitede açıklanan Call of Duty Black Ops 6 PC sistem gereksinimleri şu şekilde:

    Minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 veya AMD Radeon RX 470
    • İşlemci: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1400
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 149 GB kullanılabilir alan

    Önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit veya Windows 11 64-bit
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti / RTX 3060 veya AMD Radeon RX 6600XT veya Intel Arc A770
    • İşlemci: Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 5 1600X
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama: 149 GB kullanılabilir alan

    Call of Duty Black Ops 6 ne zaman çıkacak?

    COD: Next etkinliği 28 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek. Ardından 30 Ağustos'ta erken erişim betası başlayacak.

    Call of Duty Black Ops 6, 25 Ekim'de PS5, Xbox Series X/S, PC, Xbox One ve PlayStation 4 için çıkış yapacak. Ayrıca ilk günden Xbox Game Pass’te olacak ilk Call of Duty oyunu olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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