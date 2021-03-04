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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LeBron James'li Space Jam 2'den ilk görseller paylaşıldı

    LeBron James ve Bugs Bunny'nin başrollerinde yer aldığı Space Jam 2'den ilk fotoğraflar paylaşıldı. Film önümüzdeki yaz sinemalar ve HBO Max'ta aynı anda yayınlanacak.
    04 Mart 2021, 22:14 (Güncellendi, 3 gün)
    6,4b
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    LeBron James'li Space Jam 2'den ilk görseller paylaşıldı
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    Bu yılın merakla beklenen filmlerinden olan Space Jam: A New Legacy'den ilk fotoğraflar yayınlandı. Yapımcı Warner Bros'un Entertainment Weekly'de paylaştığı fotoğraflarda başrollerdeki LeBron James ve Bugs Bunny'yi ilk kez görme fırsatı yakalıyoruz.

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    LeBron James'li Space Jam 2'den ilk görseller paylaşıldı
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    Michael Jordan'ın ünlü Looney Tunes karakterleriyle bir araya geldiği ilk Space Jam filmi bildiğiniz gibi 90'ların efsane yapımlarından birisiydi. Yeni Space Jam'de ise bu sefer günümüzün en iyi basketbol oyuncusu olarak değerlendirilen LeBron James başrolde yer alacak. Filmin konusu ise oldukça enteresan.

    Space Jam: A New Legacy'de LeBron James ve LeBron James'in oğlu, Don Cheadle'ın canlandırdığı tehlikeli bir yapay zeka tarafından dijital bir dünyaya hapsediliyor. Burada Bugs Bunny ve Lola Bunny gibi ünlü Looney Tunes karakterleriyle güçlerini birleştiren LeBron James, hapsedilği dünyadan kaçabilmek için  basketbol kortuna inecek ve yapay zekanın dijital şampiyonlarına karşı yeteneklerini sergileyecek. James'in dijital rakipleri arasında Larry Bird, Charles Barkley, Larry Johnson ve Shawn Bradley gibi efsane basketbol starları yer alıyor.

    LeBron James'li Space Jam 2'den ilk görseller paylaşıldı
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    Warner Bros ayrıca yeni Space Jam filminde Looney Tunes'un da ötesine gitmek istiyor. Entertainment Weekly'de yer alan habere göre Space Jam: A New Legacy'da Batman'den Mad Max'e kadar birçok farklı Warner Bros karakteri ve markasının kısa rolleri olacak.

    Orijinal filmin yönetmeni (Joe Pytka) ve senaristleri (Leo Benvenuti, Steve Rudnick, Timothy Harris, Herschel Wingrod) tarafından hazırlanan Space Jam: A New Legacy 16 Temmuz'da sinemalar ve HBO Max'ta aynı anda yayınlanacak.



    https://ew.com/movies/space-jam-new-legacy-cover-lebron-james
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    T th9 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    lebron yakışmamış gibi duruyor
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Artık karakterler tamamen 3B modellenmiş. İlk Space Jam filminde ortam 3 boyutluyken karakterler 2B olarak çizilmişti. Her iki durum da benim için fark etmez aslında ama Space Jam filminin ikincisi yapıldığı duyurulduğunda ilki gibi karakterlerin 2B olacağını düşünüyordum.
    Artık karakterler tamamen 3B modellenmiş. İlk Space Jam filminde ortam 3 boyutluyken karakterler 2B olarak çizilmişti. Her iki durum da benim için fark etmez as...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    İyotluTuz (Adï¿½mï¿½ Boï¿½ver) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sinemada izlediğim ilk filmdi. Dayım götürmüştü. Hey gidi hey.
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    M Mrxy81 3 gün ( Mesaj Silindi )
    lebron 'un sakalları olmamış .
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    isakoc (isa koç) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Shaq her zaman sempatik ve tontiş görüntüye sahip olmuştu o yüzden ilk filme çok oturmuştu. Lebron James hep sert mizaçlı, pek gülmeyen biri olduğu için bana pek ikinci filmde oynayacak ışığı vermedi.
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    W wert1903 (TANER KARACA) 3 gün ( Mesaj Silindi ) isakoc
    ilk filmde Michael Jordan oynuyordu, shaq yoktu o filmde :)
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Artık karakterler tamamen 3B modellenmiş. İlk Space Jam filminde ortam 3 boyutluyken karakterler 2B olarak çizilmişti. Her iki durum da benim için fark etmez aslında ama Space Jam filminin ikincisi yapıldığı duyurulduğunda ilki gibi karakterlerin 2B olacağını düşünüyordum.
    Yanıtla +9
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    T th9 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    lebron yakışmamış gibi duruyor
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