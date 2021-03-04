LeBron James'li Space Jam 2'den ilk görseller paylaşıldı

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Bu yılın merakla beklenen filmlerinden olan Space Jam: A New Legacy'den ilk fotoğraflar yayınlandı. Yapımcı Warner Bros'un Entertainment Weekly'de paylaştığı fotoğraflarda başrollerdeki LeBron James ve Bugs Bunny'yi ilk kez görme fırsatı yakalıyoruz.

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Michael Jordan'ın ünlü Looney Tunes karakterleriyle bir araya geldiği ilk Space Jam filmi bildiğiniz gibi 90'ların efsane yapımlarından birisiydi. Yeni Space Jam'de ise bu sefer günümüzün en iyi basketbol oyuncusu olarak değerlendirilen LeBron James başrolde yer alacak. Filmin konusu ise oldukça enteresan.

Space Jam: A New Legacy'de LeBron James ve LeBron James'in oğlu, Don Cheadle'ın canlandırdığı tehlikeli bir yapay zeka tarafından dijital bir dünyaya hapsediliyor. Burada Bugs Bunny ve Lola Bunny gibi ünlü Looney Tunes karakterleriyle güçlerini birleştiren LeBron James, hapsedilği dünyadan kaçabilmek için basketbol kortuna inecek ve yapay zekanın dijital şampiyonlarına karşı yeteneklerini sergileyecek. James'in dijital rakipleri arasında Larry Bird, Charles Barkley, Larry Johnson ve Shawn Bradley gibi efsane basketbol starları yer alıyor.

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Warner Bros ayrıca yeni Space Jam filminde Looney Tunes'un da ötesine gitmek istiyor. Entertainment Weekly'de yer alan habere göre Space Jam: A New Legacy'da Batman'den Mad Max'e kadar birçok farklı Warner Bros karakteri ve markasının kısa rolleri olacak.

Orijinal filmin yönetmeni (Joe Pytka) ve senaristleri (Leo Benvenuti, Steve Rudnick, Timothy Harris, Herschel Wingrod) tarafından hazırlanan Space Jam: A New Legacy 16 Temmuz'da sinemalar ve HBO Max'ta aynı anda yayınlanacak.

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https://ew.com/movies/space-jam-new-legacy-cover-lebron-james

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