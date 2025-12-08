Donald Trump, Netflix-Warner Bros anlaşmasına müdahale edebileceğini açıkladı

Tam Boyutta Gör Cuma günü resmi olarak duyurulan Netflix-Warner Bros. anlaşmasının yankıları sürüyor. Hollywood'un en büyük stüdyolarından birinin Netflix tarafından yutulacak olması sektör genelinde huzursuzluğa sebep olurken, bu tarz bir satın alımın rekabet açısından yaratacağı zorluk da tartışmaya açıldı. Nitekim daha şimdiden FTC'nin, yani Federal Ticaret Komisyonu'nun, tekel oluşturabileceği gerekçesiyle bu anlaşmayı engelleyeceği konuşulmaya başlandı. Üstelik görünüşe bakılırsa bu konuda Donald Trump da söz sahibi olacak.

Dün Business Insider tarafından paylaşılan bilgiler, Netflix CEO'su Ted Sarandos'un geçtiğimiz ay Donald Trump ile görüştüğünü ve bu satın alım konusunda da Trump'la konuştuğunu ortaya çıkardı. Bunun üzerine bu konu Trump'a soruldu. Trump, Netflix CEO'sundan övgüyle bahsetse de Warner Bros. anlaşmasında Netflix'e engel olduğu bir senaryonun pekâlâ mümkün olduğunu ima etti.

Netflix'in Donald Trump'ı da İkna Etmesi Gerekecek

"Netflix ve Warner Bros.'un toplam pazar payı çok yüksek olur; buna şüphe yok. Bu bir problem olabilir" diyen Donald Trump, bunun ne kadar büyük bir problem olacağını uzmanların belirleyeceğini ama kendisinin de bu kararın bir parçası olacağını açıkladı. Yani Netflix'in Warner Bros anlaşmasını tamamlayabilmesi için Donald Trump'ı da ikna etmesi gerekecek.

Paramount'un da Warner Bros'un peşinde olması, Netflix için işleri daha da zorlaştırabilir. Çünkü Paramount, Trump'ın en önemli destekçilerinden olan Ellison ailesi tarafından yönetiliyor. Warner Bros'u Netflix'e kaptırmak istemeyen Ellison ailesinin şimdiden Trump'ın kapısını çaldığı konuşuluyor. Bu da Trump'a Netflix anlaşmasını veto etmek için ekstra bir motivasyon sağlayabilir.

Sonuç olarak Netflix ve Warner Bros. anlaşması henüz tamamlanmaktan çok uzakta. İki şirketin yönetimi anlaşmış olsa da Hollywood ve Beyaz Saray kulislerindeki ilişkiler, Netflix'ii bu satın alımı tamamlamasını imkânsız hâle getirebilir.

