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    Brezilyalı girişim Lecar'ın ilk otomobili, Model Y'ye benzerliğiyle dikkat çekiyor

    Lecar 459 Hybrid'in 2026 yılında açılacak bir fabrikada üretilmesi ve yaklaşık 27 bin dolardan başlayan fiyatla satışa sunulması planlanıyor.                     
    Lecar 459 Hybrid tanıtıldı: 1000 km'ye kadar menzil sunuyor Tam Boyutta Gör
    Lecar isimli bir Brezilyalı girişim, adeta Tesla Model Y'nin yeni versiyonu gibi görünen bir otomobil tanıttı. Şimdilik render görüntüler üzerinden bizlerle birlikte olan 459 Hybrid isimli modelin 2026 yılında seri üretime girmesi planlanıyor.

    26.900 dolar civarında bir başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmesi planlanan model EREV (extended range EV) sisteme sahip. Bu tarz sistemlerde tahrikten sadece elektrik motoru/motorları sorumlu olmakla birlikte sürekli bataryayı şarj eden bir içten yanmalı motor bulunuyor.

    Bu kapsamda Lecar 459 Hybrid'de arka tekerleklere güç veren 163 hp ve 258 Nm tork üreten bir elektrik motoru ve 18.4 kWsa kapasiteye sahip batarya bulunuyor. Batarya için jeneratör görevi gören 1.0 litre üç silindirli motor ise Renault Grubu ve Geely'nin ortak girişimi olan Horse'dan tedarik edilmiş.

    Lecar 459 Hybrid tanıtıldı: 1000 km'ye kadar menzil sunuyor Tam Boyutta Gör

    Söz konusu kombinasyonla 0-100 km/s hızlanmasını 10,9 saniyede tamamlayan model, tam dolu yakıt deposu ile 1000 kilometre sürüş menzili vadediyor. Benzin deposunun boş olması halinde şarj cihazı ile de şarj edilebilen batarya, bu halde tek başına 100 km'ye kadar menzil sunuyor.

    Lecar 459 Hybrid tanıtıldı: 1000 km'ye kadar menzil sunuyor Tam Boyutta Gör
    Lecar 459 Hybrid'in ilk prototipi şu anda test aşamasında. Şirket, bu yılın sonunda Espírito Santo'da yeni bir fabrika inşa etmeye başlayacak. Bu fabrikanın 2026'nın Ağustos ayında açılması ve yıllık 120 bin araç üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor. Horse ise bu araç için Lecar'a 12 bin motor tedarik edeceğini duyurdu.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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