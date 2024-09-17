Brezilyalı girişim Lecar'ın ilk otomobili, Model Y'ye benzerliğiyle dikkat çekiyor

26.900 dolar civarında bir başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmesi planlanan model EREV (extended range EV) sisteme sahip. Bu tarz sistemlerde tahrikten sadece elektrik motoru/motorları sorumlu olmakla birlikte sürekli bataryayı şarj eden bir içten yanmalı motor bulunuyor.
Bu kapsamda Lecar 459 Hybrid'de arka tekerleklere güç veren 163 hp ve 258 Nm tork üreten bir elektrik motoru ve 18.4 kWsa kapasiteye sahip batarya bulunuyor. Batarya için jeneratör görevi gören 1.0 litre üç silindirli motor ise Renault Grubu ve Geely'nin ortak girişimi olan Horse'dan tedarik edilmiş.
Söz konusu kombinasyonla 0-100 km/s hızlanmasını 10,9 saniyede tamamlayan model, tam dolu yakıt deposu ile 1000 kilometre sürüş menzili vadediyor. Benzin deposunun boş olması halinde şarj cihazı ile de şarj edilebilen batarya, bu halde tek başına 100 km'ye kadar menzil sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...