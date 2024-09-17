Brezilyalı girişim Lecar'ın ilk otomobili, Model Y'ye benzerliğiyle dikkat çekiyor

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Tam Boyutta Gör Lecar isimli bir Brezilyalı girişim, adeta Tesla Model Y'nin yeni versiyonu gibi görünen bir otomobil tanıttı. Şimdilik render görüntüler üzerinden bizlerle birlikte olan 459 Hybrid isimli modelin 2026 yılında seri üretime girmesi planlanıyor.

26.900 dolar civarında bir başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmesi planlanan model EREV (extended range EV) sisteme sahip. Bu tarz sistemlerde tahrikten sadece elektrik motoru/motorları sorumlu olmakla birlikte sürekli bataryayı şarj eden bir içten yanmalı motor bulunuyor.

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Bu kapsamda Lecar 459 Hybrid'de arka tekerleklere güç veren 163 hp ve 258 Nm tork üreten bir elektrik motoru ve 18.4 kWsa kapasiteye sahip batarya bulunuyor. Batarya için jeneratör görevi gören 1.0 litre üç silindirli motor ise Renault Grubu ve Geely'nin ortak girişimi olan Horse'dan tedarik edilmiş.

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Söz konusu kombinasyonla 0-100 km/s hızlanmasını 10,9 saniyede tamamlayan model, tam dolu yakıt deposu ile 1000 kilometre sürüş menzili vadediyor. Benzin deposunun boş olması halinde şarj cihazı ile de şarj edilebilen batarya, bu halde tek başına 100 km'ye kadar menzil sunuyor.

Tam Boyutta Gör Lecar 459 Hybrid'in ilk prototipi şu anda test aşamasında. Şirket, bu yılın sonunda Espírito Santo'da yeni bir fabrika inşa etmeye başlayacak. Bu fabrikanın 2026'nın Ağustos ayında açılması ve yıllık 120 bin araç üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor. Horse ise bu araç için Lecar'a 12 bin motor tedarik edeceğini duyurdu.

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Lecar 459 Hybrid tanıtıldı: 1000 km'ye kadar menzil sunuyor