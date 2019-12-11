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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Left 4 Dead benzeri GTFO, nihayet Steam Erken Erişim'de yerini aldı

    Left 4 Dead'e benzeyen ve Aliens unsurları içeren çok kişili korku FPS oyunu GTFO, Steam Erken Erişim'de satışa çıktı. Oyun, 143 TL'lik fiyat etiketine sahip.
    1 gün
    1,5b
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    3
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Left 4 Dead benzeri GTFO, nihayet Steam Erken Erişim'de yerini aldı
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    Duyurulmasının ardından üç yıl geçen çok kişili korku FPS oyunu GTFO, sonunda Steam Erken Erişim platformunda yerini aldı. Valve’in Left 4 Dead tarifini oldukça başarılı bir şekilde uygulayan oyun bir miktar da “Aliens” izleri taşıyor.

    Daha önce bu tür oyunlar oynamamış olanlar için açıklamak gerekirse GTFO, dört oyuncuyu bir araya getiren ve türlü türlü canavar sürülerini karanlık ve kasvetli bir yeraltı tesisinde avlamaya çalıştığımız bir yapım. GTFO, 10 Chambers Collective isimli stüdyo tarafından geliştiriliyor ve çalışanlar arasında Payday serisinde de görev yapan programcılar bulunuyor.

    Left 4 Dead benzeri GTFO, nihayet Steam Erken Erişim'de yerini aldı
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    Yapımcılara göre GTFO’yu piyasadaki muadillerinden ayıran özellik ise “Rundown” adı verilen oyun mekaniği. 10 Chambers Collective, yapımın bu özelliği sayesinde her yeni maçın diğerine göre farklı tecrübeler yaşatacağını belirtmiş. Stüdyonun haritalarda sürekli yapacağı güncellemeler, yerine getirilecek farklı görevler ve rastlantısal olarak oluşturulacak unsurlarla birlikte oyuncuların diken üstünde tutulmaya çalışılacağı ifade edilmiş.

    Left 4 Dead benzeri GTFO, nihayet Steam Erken Erişim'de yerini aldı
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    Tüm bu özelliklerin yanında oyunu muadillerinden farklı kılacak bir özellik ise GTFO’nun oyuncular arası işbirliğine “gerçekten” ihtiyaç duyması olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki videoda da görülebileceği üzere oyun, ucuz kahramanlıkları ne yazık ki affetmiyor. Dolayısıyla ekip arası iletişim, oyunda önemli bir yer teşkil ediyor. GTFO’nun en can sıkan yanlarından biri ise ne yazık ki oyunun Erken Erişim fiyatı. 143 TL’den satışa çıkan oyun maalesef ucuz değil, ancak Steam yorumları “çok olumlu” olan GTFO belki bu anlamda ilginizi çekebilir. Oyunun Steam sayfasına buradan  ulaşabilirsiniz.



    https://www.engadget.com/2019/12/10/gtfo-steam-early-access/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    WarSaw 1 sa.
    gtfo dedikleri ne oluyor get the f.ck out ?
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    Babblebabble 1 gün
    Fiyat fena değil de oynayacak arkadaşım yok zaten.Arkadaşsız oynanan eşleşmeli herhangi bir online oyun da komple gg.
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    nicosia 1 gün
    L4D2'yi halen oynuyorum ara ara, online sunucularda da halen oynayanlar var. Bu seviyede kült oyunlar kolay kolay gelmiyor, göreceğiz bakalım.
    Yanıtla +1
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    RealnReal 1 gün
    Get The F**k Out...
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