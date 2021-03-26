Left 4 Dead'i geliştiren ekibin yeni oyunu Back 4 Blood ertelendi; yeni oynanış videosu paylaşıldı

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Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Turtle Rock Studios'un yaptığı Back 4 Blood'ın çıkış tarihi ne yazık ki ertelendi.

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Geçtiğimiz yıl duyurulan oyunun normalde 22 Haziran'da yayınlanması bekleniyordu ancak ne yazık ki oyun 12 Ekim 2021'e ertelendi. Yine de geliştirici ekibin söz verdiği açık beta iptal edilmedi. Bu yaz, oyuncular açık betaya katılabilecek. Tarih yaklaştığında sizlere duyuracağız.

Back 4 Blood, şu anda Epic Games ve Steam üzerinden ön siparişe açılmış durumda. Her iki platformda da 249,00 TL. Oyunun konsollardaki fiyatı 599,00 TL. Back 4 Blood, 12 Ekim'de Türkçe altyazı seçeneği ile birlikte PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Steam ve Epic Games Store için yayınlanacak.

Ayrıca geçtiğimiz saatlerde oyun için yeni bir oynanış videosu da paylaşıldı. Onu da aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://www.gematsu.com/2021/03/back-4-blood-delayed-to-october-12

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