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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series'in farklı renklerdeki iki yeni kontrolcüsü tanıtıldı

    Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Series'in kontrolcüsü için iki yeni renk tanıtıldı. Ayrıca bu iki rengin tanıtımına özel olarak Xbox'ın kıyafet mağazasına da çeşitli ürünler eklendi
    26 Mart 2021, 11:01 (Güncellendi, 3 sa.)
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox Series'in farklı renklerdeki iki yeni kontrolcüsü tanıtıldı
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    Microsoft'un 2020 yılında yeni nesil için çıkarttığı Xbox Series'in yeni kontrolcüleri tanıtıldı. İsimleri ise Electric Volt ve Daystrike Camo.

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    Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Pulse Red isimli kontrolcünün ardından şimdi de Electric Volt ve Daystrike Camo kontrolcü renkleri tanıtıldı. Tasarımlara baktığımızda daha neon bir renk paletine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kontrolcülerden Electric Camo, 64,99$'lık fiyatı iler 27 Nisan'da satışa sunulacak. Diğer kontrolcü Daystrike Camo ise 4 Mayıs'ta 69,99$'a satışa çıkacak. Görsellerini aşağıda bulabilirsiniz.

    Xbox kontrolcülerinin Türkiye fiyatı 699 TL. Yine bu civarda kontrolcüler çıkış yapacaktır. Ancak ülkemize gelmesi daha uzun sürebilir.

    Daystrike Camo

    Xbox Series'in farklı renklerdeki iki yeni kontrolcüsü tanıtıldı
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    Electric Volt

    Xbox Series'in farklı renklerdeki iki yeni kontrolcüsü tanıtıldı
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    Ayrıca yeni kontrolcüleri kutlama amacıyla Xbox'ın kıyafet mağazasına da yeni kontrolcünün tasarımına sahip birkaç giyim ürünü de eklenecek. Onlar da 21 Nisan'da buradaki sayfadan satışa sunulacak. Görsellerini aşağıda bulabilirsiniz. 

    Xbox Series'in farklı renklerdeki iki yeni kontrolcüsü tanıtıldı
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    https://www.ign.com/articles/two-new-xbox-series-xs-controller-colours-revealed
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    U UnknownMan01 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kozmetik dışında hiçbir özelliği olmasa da electric volt güzel duruyo
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