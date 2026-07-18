Yerli yapım Ore Factory Squad iddialı bir açılış yaptı

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Tam Boyutta Gör Yerli ThreeW stüdyosu tarafından hafta içerisinde Steam mağazasında erişime açılan madencilik ve fabrika kurma oyunu Ore Factory Squad ilk gün rakamları ile yerli oyun sektörü açısından büyük umutlar dağıttı.

Ore Factory Squad nasıl bir oyun?

Astroneer gibi türlere daha çok benzeteceğimiz Ore Factory Squad, küçük bir depoyla ve kürekle başladığınız madencilik faaliyetlerinde adım adım en iyisine doğru verdiğiniz çabayı konu ediniyor. İlerledikçe kazma, kırıcı, dinamit gibi araçlara geçiş yapıyor ve madenleri işlemek için konveyör bantlar, fabrikalar kuruyorsunuz.

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4 kişiye kadar çevrim içi oynanabilen Ore Factory Squad rastgele oluşturulan yeraltı kaynakları sunuyor. Sürekli bir ilerleme sistemi olduğu için oyuncuları uzun süre ekran başında tutabilecek potansiyele sahip.

Oyun çıkış yaptığı ilk 24 saatte 26 bin civarında satış yaparken pik zamanda 5522 oyuncuyu konuk etti, 2 saat 25 dakika ortalama oynama süresine ulaştı. İlerleyen günlerde başarısını arttıracağı tahmin edilen oyun hali hazırda 5.24$ fiyat etiketine sahip.

Steam linki

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Ore Factory Squad geliyor

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