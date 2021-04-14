LEGO en detaylı uzay mekiği setini duyurdu

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NASA serisi altında bugüne kadar pek çok eğlenceli seti piyasaya süren LEGO şimdi yeni bir uzay mekiği hazırladı. NASA Space Shuttle adlı seti en detaylı uzay mekiği tasarımını meraklılarına sunuyor.

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NASA Space Shuttle özellikleri ve fiyatı

LEGO ve NASA uzun yıllardır ikonik tasarımları oyun setleri olarak meraklılarına sunuyor. Saturn V, Apollo 11, Uluslar arası Uzay İstasyonu şeklinde pek çok set raflardaki yerini almıştı. NASA Space Shuttle bunların en sonuncusu.

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NASA Space Shuttle seti 1990 yılındaki STS-31 misyonu için kullanılan Discovery uzay mekiğini temel alıyor. O yıl Discovery ile Hubble teleskobu yörüngeye yerleştirilmişti. Set şimdiye kadar en detaylı mekik seti olma özelliğini taşıyor ve toplamda 2354 parçadan oluşuyor.

55.46cm uzunluğunda ve 34.6cm genişliğiğnde olan uzay mekiğinin yanında Hubble teleskobu da yer alıyor LEGO’nun son dönemde benimsediği yeni inşa yöntemlerinin bu sette kullanıldığı ifade ediliyor. NASA Space Shuttle seti için 199$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://arstechnica.com/gaming/2021/04/lego-has-a-new-2354-piece-nasa-space-shuttle-set-and-its-awesome/

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