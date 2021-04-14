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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LEGO en detaylı uzay mekiği setini duyurdu

    NASA Space Shuttle seti 1990 yılında Hubble teleskobunu yörüngeye yerleştiren Discovery uzay mekiğini temel alıyor ve 2354 parçadan oluşan eğlenceli bir tecrübe sunuyor.
    14 Nisan 2021, 18:30 (21 sa.)
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    Diğer Ev Elektroniği
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LEGO en detaylı uzay mekiği setini duyurdu
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    NASA serisi altında bugüne kadar pek çok eğlenceli seti piyasaya süren LEGO şimdi yeni bir uzay mekiği hazırladı. NASA Space Shuttle adlı seti en detaylı uzay mekiği tasarımını meraklılarına sunuyor.

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    NASA Space Shuttle özellikleri ve fiyatı

    LEGO ve NASA uzun yıllardır ikonik tasarımları oyun setleri olarak meraklılarına sunuyor. Saturn V, Apollo 11, Uluslar arası Uzay İstasyonu şeklinde pek çok set raflardaki yerini almıştı. NASA Space Shuttle bunların en sonuncusu.

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    NASA Space Shuttle seti 1990 yılındaki STS-31 misyonu için kullanılan Discovery uzay mekiğini temel alıyor. O yıl Discovery ile Hubble teleskobu yörüngeye yerleştirilmişti. Set şimdiye kadar en detaylı mekik seti olma özelliğini taşıyor ve toplamda 2354 parçadan oluşuyor.

    55.46cm uzunluğunda ve 34.6cm genişliğiğnde olan uzay mekiğinin yanında Hubble teleskobu da yer alıyor LEGO’nun son dönemde benimsediği yeni inşa yöntemlerinin bu sette kullanıldığı ifade ediliyor. NASA Space Shuttle seti için 199$ fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://arstechnica.com/gaming/2021/04/lego-has-a-new-2354-piece-nasa-space-shuttle-set-and-its-awesome/
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    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Moueson 21 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    200 dolar fiyat etiketi belirlenmiş.

    Türk lirasına çevirmeye dilim varmıyor. Neredeyse motosiklet parası .
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    E evilknight2000 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu yapmaya benim ömrüm sabrım yetmez
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    D DH Misafiri 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    La bununla bizimkiler Aya gitmeye Çalışır toplatın iç piyasadakileri.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    2350 parça yap yap bitmez.
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    Moueson 21 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    200 dolar fiyat etiketi belirlenmiş.

    Türk lirasına çevirmeye dilim varmıyor. Neredeyse motosiklet parası .
    Yanıtla +4
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