Leica D-Lux 7 Street Kit sokak fotoğrafçılığına odaklanıyor

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Akıllı telefonların kullanıcılarına anlık olarak fotoğraf çekebilme imkanı sunmasını bugüne kadar hiç bir kamera ürünü karşılayamadı. Üreticiler farklı özellikler ve aksesuarlarla belirli senaryolarda akıllı telefonların önüne geçmeye çalışıyor. Leica D-Lux 7 Street Kit bunlardan birisi.

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Leica D-Lux 7 Street Kit özellikleri ve fiyatı

Leica D-Lux 7 Street Kit aslında aksesuar ve kameradan oluşan bir paket. Kamera iki yıl kadar önce tanıtılan Leica D-Lux 7. Firma aksesuar tarafında bazı dokunuşlarla sokak fotoğrafçılığında tercihler arasına girmek istiyor.

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Leica D-Lux 7 kamera modelinde Panasonic tarafından üretilen 21.7 MP Four Thirds MOS sensör, ISO 25,600 değeri, 4K 30fps video kaydı, 3 inçlik dokunmatik ekran, fotoğraf düzenleme seçenekleri, WiFi N, Bluetooth 4.2, sabit DC Vario-Summilux 10.9-34 mm F1.7–2.8 ASPH lens şeklinde özellikler yer almaktaydı.

Paket içerisinde vidalı bir tutacak, COOPH marka kayış, yedek batarya ve çekim esnasında otomatik açılan bir lens kapağı yer alıyor. Leica D-Lux 7 Street Kit paketi 1549$ seviyesinde. Orijinal makine ise 1195$ olarak piyasaya çıkmıştı.

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https://www.slashgear.com/leica-d-lux-7-street-kit-is-made-for-spontaneity-11663381/

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