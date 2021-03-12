Leica D-Lux 7 Street Kit sokak fotoğrafçılığına odaklanıyor

Akıllı telefonların kullanıcılarına anlık olarak fotoğraf çekebilme imkanı sunmasını bugüne kadar hiç bir kamera ürünü karşılayamadı. Üreticiler farklı özellikler ve aksesuarlarla belirli senaryolarda akıllı telefonların önüne geçmeye çalışıyor. Leica D-Lux 7 Street Kit bunlardan birisi.İlginizi Çekebilir Leica SL2-S içerik üreticilerine ağırlık veriyor
Leica D-Lux 7 Street Kit özellikleri ve fiyatı
Leica D-Lux 7 Street Kit aslında aksesuar ve kameradan oluşan bir paket. Kamera iki yıl kadar önce tanıtılan Leica D-Lux 7. Firma aksesuar tarafında bazı dokunuşlarla sokak fotoğrafçılığında tercihler arasına girmek istiyor.
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Leica D-Lux 7 kamera modelinde Panasonic tarafından üretilen 21.7 MP Four Thirds MOS sensör, ISO 25,600 değeri, 4K 30fps video kaydı, 3 inçlik dokunmatik ekran, fotoğraf düzenleme seçenekleri, WiFi N, Bluetooth 4.2, sabit DC Vario-Summilux 10.9-34 mm F1.7–2.8 ASPH lens şeklinde özellikler yer almaktaydı.
Paket içerisinde vidalı bir tutacak, COOPH marka kayış, yedek batarya ve çekim esnasında otomatik açılan bir lens kapağı yer alıyor. Leica D-Lux 7 Street Kit paketi 1549$ seviyesinde. Orijinal makine ise 1195$ olarak piyasaya çıkmıştı.
https://www.slashgear.com/leica-d-lux-7-street-kit-is-made-for-spontaneity-11663381/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bakmadan kullananlar için demek istedin sanırım @TheJudge :)
Görünmez klavyede görmeden tuşlara nasıl basıcaz ? bunu ancak görmeden klavye kullanan insanlar yapar