M2 işlemcili 13 inç MacBook Pro'nun SSD hızları hayal kırıklığı yarattı

Tam Boyutta Gör

Apple'ın 24 Haziran Cuma günü satışa sunduğu M2 işlemcili yeni 13 inç MacBook Pro dizüstü bilgisayarının depolama birimiyle ilgili hız testleri internete düştü. Yapılan ölçümlerde 256 GB SSD ile donatılmış temel modelin okuma/yazma hızlarının önceki nesle kıyasla belirgin şekilde daha düşük olduğu ortaya çıktı.

iOS 16 yüklü tüm iPhone'lar sahte AirPods'ları algılayabilecek 1 hf. önce eklendi

Dizüstü bilgisayar Blackmagic'in Disk Speed Test uygulaması ile test edildi. SSD'nin okuma hızının önceki modele göre %50 daha yavaş olduğu tespit edildi. Yazma hızında ise %30'luk bir performans kaybı göze çarpıyor. Açıklanan değerler ve karşılaştırma şu şekilde:

Okuma Hızı:

13 inç MacBook Pro (M1/256 GB): 2.900 MB/sn

13 inç MacBook Pro (M2/256 GB): 1.446 MB/sn

Yazma Hızı:

13 inç MacBook Pro (M1/256 GB): 2.215 MB/sn

13 inç MacBook Pro (M2/256 GB): 1.463 MB/sn

Tam Boyutta Gör

Yeni MacBook Pro'nun parçalara ayrılması ile birlikte 256 GB kapasiteli yalnızca bir NAND flash depolama yongası içerdiği belirlendi. M1'li modelde ise her biri 128 GB'lık iki NAND yongası mevcut. Performanstaki düşüşün nedeni bu olabilir. Bu arada 512 GB, 1 TB ve 2 TB'lık versiyonlarda böyle bir yavaşlığın söz konusu olmadığını belirtelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

M2 işlemcili 13 inç MacBook Pro'nun SSD hızları düşük çıktı