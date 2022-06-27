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    M2 işlemcili 13 inç MacBook Pro'nun SSD hızları hayal kırıklığı yarattı

    Apple'ın kısa bir süre önce satışa sunduğu M2 işlemcili 13 inç MacBook Pro'nun SSD hızları ölçüldü. 256 GB'lık temel modelin okuma/yazma hızları önceki nesle göre oldukça düşük çıktı.
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    M2 işlemcili 13 inç MacBook Pro'nun SSD hızları düşük çıktı
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    Apple'ın 24 Haziran Cuma günü satışa sunduğu M2 işlemcili yeni 13 inç MacBook Pro dizüstü bilgisayarının depolama birimiyle ilgili hız testleri internete düştü. Yapılan ölçümlerde 256 GB SSD ile donatılmış temel modelin okuma/yazma hızlarının önceki nesle kıyasla belirgin şekilde daha düşük olduğu ortaya çıktı.

    Dizüstü bilgisayar Blackmagic'in Disk Speed Test uygulaması ile test edildi. SSD'nin okuma hızının önceki modele göre %50 daha yavaş olduğu tespit edildi. Yazma hızında ise %30'luk bir performans kaybı göze çarpıyor. Açıklanan değerler ve karşılaştırma şu şekilde:

    Okuma Hızı:

    • 13 inç MacBook Pro (M1/256 GB): 2.900 MB/sn
    • 13 inç MacBook Pro (M2/256 GB): 1.446 MB/sn

    Yazma Hızı:

    • 13 inç MacBook Pro (M1/256 GB): 2.215 MB/sn
    • 13 inç MacBook Pro (M2/256 GB): 1.463 MB/sn

    M2 işlemcili 13 inç MacBook Pro'nun SSD hızları düşük çıktı
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    Yeni MacBook Pro'nun parçalara ayrılması ile birlikte 256 GB kapasiteli yalnızca bir NAND flash depolama yongası içerdiği belirlendi. M1'li modelde ise her biri 128 GB'lık iki NAND yongası mevcut. Performanstaki düşüşün nedeni bu olabilir. Bu arada 512 GB, 1 TB ve 2 TB'lık versiyonlarda böyle bir yavaşlığın söz konusu olmadığını belirtelim.

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