Xiaomi’den 6 telefona HyperOS güncellemesi sürprizi

6 telefona HyperOS güncellemesi geliyor
Ekim ayında çıkan yeni HyperOS işletim sistemi, cihaz tabanını genişletmeyi sürdürüyor. MIUI’ın yerini alan HyperOS, Xiaomi 12, 12S ve 12S Pro için halihazırda Çin’de dağıtılmaya başlandı. Xiaomi 12 için küresel HyperOS güncellemesinin de yakın bir zaman diliminde dağıtılması bekleniyor. Bu telefonlar için çıkan güncelleme Android 14 sürümün de getiriyor.
- Xiaomi 12S Pro - 1.0.3.0.ULECNXM Ocak 2024 güvenlik yaması (5.5GB)
- Xiaomi 12S - 1.0.3.0.ULTCNXM - Şubat 2024 güvenlik yaması (5,4 GB)
- Xiaomi 12 - 1.0.2.0.ULCCNXM Aralık 2023 güvenlik yaması (5.3GB)
Öte yandan Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 11 Lite 5G NE için de HyperOS güncellemesi çıktı. Xiaomi 11 Lite 5G NE'nin bu güncelleme ile son büyük güncellemesini aldığını da belirtelim. Xiaomi 12 Pro'nun ise hala bir büyük güncelleme hakkı daha var. Sırasıyla OS1.0.1.0.ULBMIXM ve OS1.0.1.0.UKOCNXM yapı numaralarına sahip olan bu güncellemeyi Xiaomi 12 Pro, küresel pazar için alıyor. Xiaomi 11 Lite 5G NE ise HyperOS’u şimdilik sadece Çin’de alıyor ancak yakında diğer tüm pazarlar için de güncelleme yayınlanacak. Bu iki telefon da Android 14 sürümüne ve Şubat güvenlik yamasını da alıyor. Her iki güncellemenin de şimdilik Mi Pilot programı için çıktığını söyleyelim ancak kısa sürede normal sürümlere de güncelleme çıkacaktır.
HyperOS neler sunuyor?
HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.
Tüm bunlara ek olarak HyperOS, otomobiller, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunuyor. Bir diğer gelişme ise kapladığı alan. Yeni sürüm 8.75 GB boyutlara sahip olacak.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/02/19/xiaomi-12-12s-12s-pro-receive-hyperos-update/ https://www.gizmochina.com/2024/02/19/xiaomi-starts-rolling-out-hyperos-update-more-devices/ https://www.gizmochina.com/2024/02/19/redmi-note-11-pro-starts-getting-the-xiaomi-hyperos-update/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.