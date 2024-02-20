Xiaomi’den 6 telefona HyperOS güncellemesi sürprizi

Tam Boyutta Gör Xiaomi, hızlı bir şekilde HyperOS güncellemelerini yayınlamayı sürdürüyor. Firma takvimine uygun olarak kısa bir süre önce üst seviyeye hitap eden Xiaomi 12, 12 Pro, 12S, 12S Pro modelleriyle birlikte uygun fiyatlı Xiaomi 11 Lite 5G NE ve Redmi Note 11 Pro 4G için beklenen HyperOS güncellemesini yayınlamaya başladı.

6 telefona HyperOS güncellemesi geliyor

Ekim ayında çıkan yeni HyperOS işletim sistemi, cihaz tabanını genişletmeyi sürdürüyor. MIUI’ın yerini alan HyperOS, Xiaomi 12, 12S ve 12S Pro için halihazırda Çin’de dağıtılmaya başlandı. Xiaomi 12 için küresel HyperOS güncellemesinin de yakın bir zaman diliminde dağıtılması bekleniyor. Bu telefonlar için çıkan güncelleme Android 14 sürümün de getiriyor.

Xiaomi 12S Pro - 1.0.3.0.ULECNXM Ocak 2024 güvenlik yaması (5.5GB)

Xiaomi 12S - 1.0.3.0.ULTCNXM - Şubat 2024 güvenlik yaması (5,4 GB)

Xiaomi 12 - 1.0.2.0.ULCCNXM Aralık 2023 güvenlik yaması (5.3GB)

Öte yandan Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 11 Lite 5G NE için de HyperOS güncellemesi çıktı. Xiaomi 11 Lite 5G NE'nin bu güncelleme ile son büyük güncellemesini aldığını da belirtelim. Xiaomi 12 Pro'nun ise hala bir büyük güncelleme hakkı daha var. Sırasıyla OS1.0.1.0.ULBMIXM ve OS1.0.1.0.UKOCNXM yapı numaralarına sahip olan bu güncellemeyi Xiaomi 12 Pro, küresel pazar için alıyor. Xiaomi 11 Lite 5G NE ise HyperOS’u şimdilik sadece Çin’de alıyor ancak yakında diğer tüm pazarlar için de güncelleme yayınlanacak. Bu iki telefon da Android 14 sürümüne ve Şubat güvenlik yamasını da alıyor. Her iki güncellemenin de şimdilik Mi Pilot programı için çıktığını söyleyelim ancak kısa sürede normal sürümlere de güncelleme çıkacaktır.

Tam Boyutta Gör Ve son olarak ise Redmi Note 11 Pro 4G modeli var. Türkiye’de de hayli sevilen Redmi Note 11 Pro 4G, HyperOS güncellemesi ile artık son büyük güncellemesini almış oluyor. Bununla birlikte Redmi Note 11 Pro 4G için çıkan HyperOS güncellemesi Android 13 tabanlı oluyor, yani Android 14 yok. Redmi Note 11 Pro için HyperOS güncelleme yapı numarası ise OS1.0.2.0.TGDMIXM. Şu anda güncelleme yalnızca Mi Pilot programına sunuluyor ancak çok geçmeden genele yayılacaktır.

HyperOS neler sunuyor?

HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.

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Tüm bunlara ek olarak HyperOS, otomobiller, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunuyor. Bir diğer gelişme ise kapladığı alan. Yeni sürüm 8.75 GB boyutlara sahip olacak.

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