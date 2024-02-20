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    Xiaomi’den 6 telefona HyperOS güncellemesi sürprizi

    Üst seviye Xiaomi 12, 12 Pro, 12S, 12S Pro modelleriyle birlikte Xiaomi 11 Lite 5G NE ve Redmi Note 11 Pro 4G için beklenen HyperOS güncellemesi yayınlanmaya başladı.
    Xiaomi’den 6 telefona HyperOS güncellemesi sürprizi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, hızlı bir şekilde HyperOS güncellemelerini yayınlamayı sürdürüyor. Firma takvimine uygun olarak kısa bir süre önce üst seviyeye hitap eden Xiaomi 12, 12 Pro, 12S, 12S Pro modelleriyle birlikte uygun fiyatlı Xiaomi 11 Lite 5G NE ve Redmi Note 11 Pro 4G için beklenen HyperOS güncellemesini yayınlamaya başladı.

    6 telefona HyperOS güncellemesi geliyor

    Ekim ayında çıkan yeni HyperOS işletim sistemi, cihaz tabanını genişletmeyi sürdürüyor. MIUI’ın yerini alan HyperOS, Xiaomi 12, 12S ve 12S Pro için halihazırda Çin’de dağıtılmaya başlandı. Xiaomi 12 için küresel HyperOS güncellemesinin de yakın bir zaman diliminde dağıtılması bekleniyor. Bu telefonlar için çıkan güncelleme Android 14 sürümün de getiriyor.

    • Xiaomi 12S Pro - 1.0.3.0.ULECNXM Ocak 2024 güvenlik yaması (5.5GB)
    • Xiaomi 12S - 1.0.3.0.ULTCNXM - Şubat 2024 güvenlik yaması (5,4 GB)
    • Xiaomi 12 - 1.0.2.0.ULCCNXM Aralık 2023 güvenlik yaması (5.3GB)

    Öte yandan Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 11 Lite 5G NE için de HyperOS güncellemesi çıktı. Xiaomi 11 Lite 5G NE'nin bu güncelleme ile son büyük güncellemesini aldığını da belirtelim. Xiaomi 12 Pro'nun ise hala bir büyük güncelleme hakkı daha var. Sırasıyla OS1.0.1.0.ULBMIXM ve OS1.0.1.0.UKOCNXM yapı numaralarına sahip olan bu güncellemeyi Xiaomi 12 Pro, küresel pazar için alıyor. Xiaomi 11 Lite 5G NE ise HyperOS’u şimdilik sadece Çin’de alıyor ancak yakında diğer tüm pazarlar için de güncelleme yayınlanacak. Bu iki telefon da Android 14 sürümüne ve Şubat güvenlik yamasını da alıyor. Her iki güncellemenin de şimdilik Mi Pilot programı için çıktığını söyleyelim ancak kısa sürede normal sürümlere de güncelleme çıkacaktır.

    Xiaomi’den 6 telefona HyperOS güncellemesi sürprizi Tam Boyutta Gör
    Ve son olarak ise Redmi Note 11 Pro 4G modeli var. Türkiye’de de hayli sevilen Redmi Note 11 Pro 4G, HyperOS güncellemesi ile artık son büyük güncellemesini almış oluyor. Bununla birlikte Redmi Note 11 Pro 4G için çıkan HyperOS güncellemesi Android 13 tabanlı oluyor, yani Android 14 yok. Redmi Note 11 Pro için HyperOS güncelleme yapı numarası ise OS1.0.2.0.TGDMIXM. Şu anda güncelleme yalnızca Mi Pilot programına sunuluyor ancak çok geçmeden genele yayılacaktır.

    HyperOS neler sunuyor?

    HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.

    Tüm bunlara ek olarak HyperOS, otomobiller, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunuyor. Bir diğer gelişme ise kapladığı alan. Yeni sürüm 8.75 GB boyutlara sahip olacak.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/02/19/xiaomi-12-12s-12s-pro-receive-hyperos-update/ https://www.gizmochina.com/2024/02/19/xiaomi-starts-rolling-out-hyperos-update-more-devices/ https://www.gizmochina.com/2024/02/19/redmi-note-11-pro-starts-getting-the-xiaomi-hyperos-update/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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