Leica M10 Monochrom tam kare fotoğraf makinesi duyuruldu

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Bugün görüntüleme dünyasında hakim unsur renkli kamera sensörleri ancak mono krom olarak tabir edilen siyah-beyaz temelli sensörlere de ilgi var. Akıllı telefonlarda bir dönem gördüğümüz siyah-beyaz sensörler kamera sektöründe oldukça büyük önem taşıyor.

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Leica M10 Monochrom özellikleri ve fiyatı

Mono krom sensörlerin renkli sensörlere karşı avantajı her pikselin daha fazla ışık ve veri elde etmesi. Böylece çok daha yüksek kalitede siyah-beyaz görüntüler üretilebiliyor. Ayrıca interpolasyon ihtiyacı da kalmıyor.

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Leica M10 Monocrhom adındaki yeni tam kare fotoğraf makinası bu trende son örnek. 40MP çözünürlüğünde yeni nesil bir siyah-beyaz sensör barındıran cihaz video kaydı yapmıyor ve gövdede dengeleme özelliği mevcut değil.

Sensörün ISO aralığı 160-100000 arasında. Kameranın tasarımı ve tuş yerleşimleri diğer Leica kameralar ile benzer. LCD ekran ise dokunmatik özelliğe sahip. Fotoğraflar WiFi üzerinden aktarılıyor. Leica M10 Monocrhom modeli 8295$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

https://www.slashgear.com/leica-m10-monochrom-is-a-new-8k-camera-with-no-color-17607061/

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