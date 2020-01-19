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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Leica M10 Monochrom tam kare fotoğraf makinesi duyuruldu

    Leica M10 Monochrom tam kare fotoğraf makinesi sadece kaliteli siyah-beyaz fotoğraflara odaklanmış profesyonellere hitap ediyor. Cihazın video çekme yeteneği mevcut değil.
    3 gün
    1,5b
    1
    9
    Fotoğraf Makineleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Leica M10 Monochrom tam kare fotoğraf makinesi duyuruldu
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    Bugün görüntüleme dünyasında hakim unsur renkli kamera sensörleri ancak mono krom olarak tabir edilen siyah-beyaz temelli sensörlere de ilgi var. Akıllı telefonlarda bir dönem gördüğümüz siyah-beyaz sensörler kamera sektöründe oldukça büyük önem taşıyor.

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    Leica M10 Monochrom özellikleri ve fiyatı

    Mono krom sensörlerin renkli sensörlere karşı avantajı her pikselin daha fazla ışık ve veri elde etmesi. Böylece çok daha yüksek kalitede siyah-beyaz görüntüler üretilebiliyor. Ayrıca interpolasyon ihtiyacı da kalmıyor.

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    Leica M10 Monocrhom adındaki yeni tam kare fotoğraf makinası bu trende son örnek. 40MP çözünürlüğünde yeni nesil bir siyah-beyaz sensör barındıran cihaz video kaydı yapmıyor ve gövdede dengeleme özelliği mevcut değil.

    Sensörün ISO aralığı 160-100000 arasında. Kameranın tasarımı ve tuş yerleşimleri diğer Leica kameralar ile benzer. LCD ekran ise dokunmatik özelliğe sahip. Fotoğraflar WiFi üzerinden aktarılıyor. Leica M10 Monocrhom modeli 8295$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.



    https://www.slashgear.com/leica-m10-monochrom-is-a-new-8k-camera-with-no-color-17607061/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 2 gün yeni yorumcu
    Sırf siyah beyaz çeken bir makineye 8295 usd (49.000 tl) vermek? Çok çok ünlü bir fotoğrafçı olmak lazım fotoğraf başına 1000 dolar alıyorsa 8,5 fotoğrafta parasını çıkarır.
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    SaxHobbit 2 gün
    Leicayı sony ile kıyaslamak rolex saat ile cep telefonunu kıyaslamak gibi olur. Leica tam bir lüks tüketim arzu nesnesi-aksesuar olmuş durumda. Piyasadaki genel leica çok iyi çeker algısının oluşma sebebi de leica sahiplerinin iyi fotoğrafçı olmasından kaynaklı.
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    olağan_şüpheli 3 gün
    Bu parayı verenler fiyat etiketine bakmıyordur bile. Cihazların fiyat performans cihazı olmadığı hatta döneminin teknolojisini bile karşılamadığı belli ama alan kişinin de böyle bir derdi olmaz.
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    Glorfindel1907 3 gün
    O parayı veren varmı cidden acaba, Tamam marka büyük ve değerli ama o paraya alırım bi a7R IV yanına'da en kral lens seti dizerim daha uygun fiyata denk gelir, Bilen varsa yazsın bu fiyat yüksekliğinin gerçek nedenini
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    Mr. Jingles 3 gün
    Bir de Intel’e Apple’a kazıkçı derler. Leica’dan kazıkçısı yok.
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    unsal23 3 gün
    Mono kameraya 8500 dolar ben o kadar etmiyorum be saka gibi parasi cok olan profesyonellet :)) parami ne yapsam nere tıksam diip bunu alirlar
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    matador_mirkhan 3 gün
    50bin tllik kamera, o da yurtdışı fiyatı. Ohara...
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    cand. 3 gün yeni yorumcu
    Güzel para
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    face1tr 3 gün
    ne fotoğraflar çekilir bunla, siyah beyaz fotoda 100.000 iso...
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