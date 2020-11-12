Leica Q2 Monochrom siyah-beyaz fotoğrafçılığa hitap ediyor

Bugün fotoğrafçılık dediğimiz zaman genelde canlı renkler ve rengarenk manzaralarla dolu görseller aklımıza geliyor ancak siyah-beyaz fotoğrafçılık da önemli bir yere sahip. Leica buna yönelik yeni bir kamera duyurdu.

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Leica Q2 Monochrom özellikleri ve fiyatı?

Mono krom sensörlerin renkli sensörlere karşı avantajı her pikselin daha fazla ışık ve veri elde etmesi. Böylece çok daha yüksek kalitede siyah-beyaz görüntüler üretilebiliyor. Ayrıca interpolasyon ve renk filtreleme ihtiyacı da kalmıyor.

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Leica Q2 Monochrom tam kare fotoğraf makinesi yıl başında tanıtılan Leica M10 modelinden biraz daha farklı zira bu kez monokrom video kaydı imkanı da sunulmuş. M10 modelinde sadece fotoğraf özelliği yer alıyordu.

Leica Q2 Monochrom modelinde 47MP çözünürlüğünde siyah-beyaz tam kare sensör yer alıyor. Sensör ISO 100,000 hassasiyet seviyesine kadar çıkabiliyor. 3.68MP çözünürüğünde OLED vizör ve 3 inçlik dokunmatik ekran yanında 4K 30fps video kayıt imkanı da sunulmuş. 28mm f/1.7 ana lens ile gelen Leica Q2 Monochrom modeli 5995$ fiyat etiketi ile satılacak.

https://www.engadget.com/leica-q2-monochrom-camera-140006204.html

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