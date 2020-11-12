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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Leica Q2 Monochrom siyah-beyaz fotoğrafçılığa hitap ediyor

    Leica Q2 Monochrom tam kare fotoğraf makinesinde 47MP çözünürlüğünde monokrom sensör, 3 inçlik dokunmatik ekran, 4K 30fps monokrom video kaydı gibi özellikler yer alıyor.
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    Fotoğraf Makineleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Leica Q2 Monochrom siyah-beyaz fotoğrafçılığa hitap ediyor

    Bugün fotoğrafçılık dediğimiz zaman genelde canlı renkler ve rengarenk manzaralarla dolu görseller aklımıza geliyor ancak siyah-beyaz fotoğrafçılık da önemli bir yere sahip. Leica buna yönelik yeni bir kamera duyurdu.

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    Leica Q2 Monochrom özellikleri ve fiyatı?

    Mono krom sensörlerin renkli sensörlere karşı avantajı her pikselin daha fazla ışık ve veri elde etmesi. Böylece çok daha yüksek kalitede siyah-beyaz görüntüler üretilebiliyor. Ayrıca interpolasyon ve renk filtreleme ihtiyacı da kalmıyor.

    Ayrıca Bkz. "Fruit Ninja uzun bir aradan sonra geri döndü"

    Leica Q2 Monochrom tam kare fotoğraf makinesi yıl başında tanıtılan Leica M10 modelinden biraz daha farklı zira bu kez monokrom video kaydı imkanı da sunulmuş. M10 modelinde sadece fotoğraf özelliği yer alıyordu.

    Leica Q2 Monochrom modelinde 47MP çözünürlüğünde siyah-beyaz tam kare sensör yer alıyor. Sensör ISO 100,000 hassasiyet seviyesine kadar çıkabiliyor. 3.68MP çözünürüğünde OLED vizör ve 3 inçlik dokunmatik ekran yanında 4K 30fps video kayıt imkanı da sunulmuş. 28mm f/1.7 ana lens ile gelen Leica Q2 Monochrom modeli 5995$ fiyat etiketi ile satılacak.



    https://www.engadget.com/leica-q2-monochrom-camera-140006204.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    kmlfgkc (kemal gok) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    ne biçim fiyatlar la bunlar 4 rakamlı asdaad. konuyla alakam sıfır evet
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    SaxHobbit (Alp Yenigün) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) kmlfgkc
    Leica biraz rolex saat gibidir, leica ile çekilen fotoğrafların çok iyi olma sebebi ise bu cihazlara bu paraları işi fotoğrafçılık olan insanların vermesi.
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    28mm f.2 lens i 5bin, 28mm f 1.4 lensi de 7bin avrodan satıyorlar. lens alana gövdeyi hediye ediyoruz gibi bir durum olmuş burda :)
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    deniz_sea (Deniz ) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) kakarikikiri
    Ama bizim ülkemiz için hala yüksek kalıyor maalesef...
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