Leica SL2-S içerik üreticilerine ağırlık veriyor

Dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisi Leica bu hafta içerik üreticilerini ön plana aldığı yeni modelini duyurdu. Leica SL2-S orijinal modele göre video tarafında bazı önemli iyileştirmeler alıyor.
Leica SL2-S özellikleri ve fiyatı
Leica SL2-S modeli serinin aksine yeni bir 24MP çözünürlüğünde BSI CMOS tam kare sensör ile geliyor. Çözünürlük biraz düşse de Maestro III görüntü işlemcisi sayesinde video yetenekleri gelişiyor.İlginizi Çekebilir Leica Q2 Monochrom siyah-beyaz fotoğrafçılığa hitap ediyor
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Kamera SD kartlara veya HDMI üzerinden harici kaydedicilere 4:2:2/10-bit Cinema 4K 30fps tam kare video kaydı yapabiliyor. Cinema 4K çözünürlüğü ASP-C kırpması olursa 60fps seviyesine çıkabiliyor. Yine Full HD çözünürlükte bu kez 120fps veya kırpma ile 180fps oluyor.
Leica sınırsız video kaydı için makineye 4GB boyutunda bir tampon bellek eklemiş. Bu sayede kaydedilen depolamanın kapasitesi boyunca kayıt yapmak mümkün oluyor. Diğer taraftan saniyede 5 kare tam çözünürlükte mekanik deklanşör ile fotoğraf çekimi de aynı şartlara tabi. Elektronik deklanşör ile 25 kare/saniye oluyor.
ISO değeri 100 bine çıkabilen kamera OLED elektronik vizör ve 3.2 inçlik dokunmatik LCD ekran barındırıyor. 96MP birleştirilmiş görüntüler oluşturabilirken çift UHS-II kart yuvası, üst bilgi ekranı, gövde içi dengeleyici, L mount, Bluetooth, WiFi gibi özelliklere yer veriyor. Leica SL2-S modeli 4895$ fiyat etiketine sahip.
https://newatlas.com/photography/leica-sl2-s-full-frame-mirrorless-camera/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Panasonic g9 ile 10-25 f1.7, 100-400 mm leica lens ile 2-3 adet sigma ya da panasonic prime lens alınır. Kısaca markaya para ödemenin pek bir anlamı yok.
Fiyatı yanlış değil, Leica bu. Pahalı olmalı ki tıpatıp aynı Panasonic modelinden farklılığı olsun. 8300 dolarlık sadece siyah beyaz fotoğraf çeken Leica kamerayı tanıyalım: https://leicacamerausa.com/leica-m10-monochrom.html