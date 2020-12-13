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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Leica SL2-S içerik üreticilerine ağırlık veriyor

    Leica’nın yeni SL2-S tam kare fotoğraf makinesi 4GB tampon belleği sayesinde kayıt alanının boyutuna göre sınırsız Cinema 4K 10-bit video aktarımı yapabiliyor.
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    Fotoğraf Makineleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Leica SL2-S içerik üreticilerine ağırlık veriyor
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    Dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisi Leica bu hafta içerik üreticilerini ön plana aldığı yeni modelini duyurdu. Leica SL2-S orijinal modele göre video tarafında bazı önemli iyileştirmeler alıyor.

    Leica SL2-S özellikleri ve fiyatı

    Leica SL2-S modeli serinin aksine yeni bir 24MP çözünürlüğünde BSI CMOS tam kare sensör ile geliyor. Çözünürlük biraz düşse de Maestro III görüntü işlemcisi sayesinde video yetenekleri gelişiyor.

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    Kamera SD kartlara veya HDMI üzerinden harici kaydedicilere 4:2:2/10-bit Cinema 4K 30fps tam kare video kaydı yapabiliyor. Cinema 4K çözünürlüğü ASP-C kırpması olursa 60fps seviyesine çıkabiliyor. Yine Full HD çözünürlükte bu kez 120fps veya kırpma ile 180fps oluyor.

    Leica SL2-S içerik üreticilerine ağırlık veriyor
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    Leica sınırsız video kaydı için makineye 4GB boyutunda bir tampon bellek eklemiş. Bu sayede kaydedilen depolamanın kapasitesi boyunca kayıt yapmak mümkün oluyor. Diğer taraftan saniyede 5 kare tam çözünürlükte mekanik deklanşör ile fotoğraf çekimi de aynı şartlara tabi. Elektronik deklanşör ile 25 kare/saniye oluyor.

    ISO değeri 100 bine çıkabilen kamera OLED elektronik vizör ve 3.2 inçlik dokunmatik LCD ekran barındırıyor. 96MP birleştirilmiş görüntüler oluşturabilirken çift UHS-II kart yuvası, üst bilgi ekranı, gövde içi dengeleyici, L mount, Bluetooth, WiFi gibi özelliklere yer veriyor. Leica SL2-S modeli 4895$ fiyat etiketine sahip.



    https://newatlas.com/photography/leica-sl2-s-full-frame-mirrorless-camera/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    brokengineer (on ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    O paralara a7s3 ile gmaster prime lens alınır. Fuji xt4 ile 2 f1.2 prime lens ve 16-55, 50-200 f2.8 lensler alınır.

    Panasonic g9 ile 10-25 f1.7, 100-400 mm leica lens ile 2-3 adet sigma ya da panasonic prime lens alınır. Kısaca markaya para ödemenin pek bir anlamı yok.
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    limbesh (Yiğit Koç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    sl2s mi r9 mu sizce ?
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    waxtor (Annie Spratt) 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) limbesh
    Ne dediğini anlıyorum ama şahsen ben SL2-S'nin genel olarak harika bir ürün olduğunu düşünüyorum.
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    mrunseen (Emirhan ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Leica'nın kendi ürünleri içinde içerik üreticilerine (orijinal haberde "movie-making" diye geçiyor) yönelik olduğu için böyle bir başlık atmışlar, çeviride biraz anlamı kırpılmış gibime geldi.

    Fiyatı yanlış değil, Leica bu. Pahalı olmalı ki tıpatıp aynı Panasonic modelinden farklılığı olsun. 8300 dolarlık sadece siyah beyaz fotoğraf çeken Leica kamerayı tanıyalım: https://leicacamerausa.com/leica-m10-monochrom.html
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    Gökay16 (Gökay Genç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Laica nın kendi üretim tesisi yok zaten. Sony yada Panasonic üretiyordur bu modeli. 1000$ fazladan da marka etiketi biniyor üzerine doğal olarak. Fuji XT-4 ile hemen hemen aynı ürün. En büyük fark 3 katı olan gövde fiyatı...
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    Mr. Jingles 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hangi içerik üreticisi bunu alır ki? Neredeyse 5000 dolar ücreti var. Kırpmayla 4K60 çekilebiliyor. iPhone 12 bundan çok daha iyi bir video kameradır. Fotoğraf konusunda değil tabi ikisi ayrı şeylerdir.
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Mr. Jingles
    "iPhone 12 bundan çok daha iyi bir video kameradır" çok iddalı bir laf. cihazın kağıt üstünde eksiği vardır yoktur ama tam kare sensör ile cep telefonu kamerasını kıyaslamakta çok anlamlı olmamış.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok ilginç bir fiyat olmuş eğer yanlış yazılmadıysa. Holywood'da kullanılan 2. el red ya da alexa alınır o fiyata yahu.
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