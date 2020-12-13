Leica SL2-S içerik üreticilerine ağırlık veriyor

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Dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisi Leica bu hafta içerik üreticilerini ön plana aldığı yeni modelini duyurdu. Leica SL2-S orijinal modele göre video tarafında bazı önemli iyileştirmeler alıyor.

Leica SL2-S özellikleri ve fiyatı

Leica SL2-S modeli serinin aksine yeni bir 24MP çözünürlüğünde BSI CMOS tam kare sensör ile geliyor. Çözünürlük biraz düşse de Maestro III görüntü işlemcisi sayesinde video yetenekleri gelişiyor.

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Kamera SD kartlara veya HDMI üzerinden harici kaydedicilere 4:2:2/10-bit Cinema 4K 30fps tam kare video kaydı yapabiliyor. Cinema 4K çözünürlüğü ASP-C kırpması olursa 60fps seviyesine çıkabiliyor. Yine Full HD çözünürlükte bu kez 120fps veya kırpma ile 180fps oluyor.

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Leica sınırsız video kaydı için makineye 4GB boyutunda bir tampon bellek eklemiş. Bu sayede kaydedilen depolamanın kapasitesi boyunca kayıt yapmak mümkün oluyor. Diğer taraftan saniyede 5 kare tam çözünürlükte mekanik deklanşör ile fotoğraf çekimi de aynı şartlara tabi. Elektronik deklanşör ile 25 kare/saniye oluyor.

ISO değeri 100 bine çıkabilen kamera OLED elektronik vizör ve 3.2 inçlik dokunmatik LCD ekran barındırıyor. 96MP birleştirilmiş görüntüler oluşturabilirken çift UHS-II kart yuvası, üst bilgi ekranı, gövde içi dengeleyici, L mount, Bluetooth, WiFi gibi özelliklere yer veriyor. Leica SL2-S modeli 4895$ fiyat etiketine sahip.

https://newatlas.com/photography/leica-sl2-s-full-frame-mirrorless-camera/

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