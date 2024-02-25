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    Anlık Bildirim

    Redmi G Pro (2024) oyun dizüstü bilgisayarı tanıtıldı

    Xiaomi, Redmi G Pro oyun dizüstü bilgisayarının 2024 versiyonunu duyurdu. Yeni model kendi fiyat aralığındaki en güçlü oyun dizüstü bilgisayarı olarak lanse ediliyor.
    Redmi G Pro (2024) oyun dizüstü bilgisayarı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi güncellenmiş Redmi G Pro (2024) oyun dizüstü bilgisayarını tanıttı. Çinli şirket yeni modeli kendi fiyat aralığındaki en güçlü oyun dizüstü bilgisayarı olarak nitelendiriyor.

    Xiaomi Redmi G Pro (2024)'ün iki farklı konfigürasyonu mevcut: Intel Core i9-14900HX işlemci ve 16 GB DDR5 RAM ile donatılmış üst düzey model. Bununla birlikte Intel Core i5-14500HX ve 16 GB DDR5 RAM içeren kitlesel pazara yönelik bir varyantı da var.

    Dizüstü bilgisayar GeForce RTX 4060 Max-Q dahil olmak üzere NVIDIA GeForce RTX 40 serisi ekran kartları ile sunuluyor. Ayrıca 512 GB SSD depolama birimine sahip olduğunu belirtelim.

    Redmi G Pro (2024) oyun dizüstü bilgisayarı tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Fiyatı da belli oldu

    Redmi G Pro (2024) alüminyum gövde ve 144 Hz yenileme hızına sahip 16.1 inç IPS ekranla karşımıza çıktı. Tüm bunlara ek olarak iki soğutma fanı ve bakır borular içeren güçlü bir soğutma sistemi ile donatılmış olması dikkat çekiyor.

    Redmi G Pro (2024) modelinin satışı 4 Mart'ta başlayacak. Dizüstü bilgisayarın fiyat etileti 10.000 yuan (1.390 dolar).

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 3 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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