Tam Boyutta Gör Xiaomi güncellenmiş Redmi G Pro (2024) oyun dizüstü bilgisayarını tanıttı. Çinli şirket yeni modeli kendi fiyat aralığındaki en güçlü oyun dizüstü bilgisayarı olarak nitelendiriyor.

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Xiaomi Redmi G Pro (2024)'ün iki farklı konfigürasyonu mevcut: Intel Core i9-14900HX işlemci ve 16 GB DDR5 RAM ile donatılmış üst düzey model. Bununla birlikte Intel Core i5-14500HX ve 16 GB DDR5 RAM içeren kitlesel pazara yönelik bir varyantı da var.

Dizüstü bilgisayar GeForce RTX 4060 Max-Q dahil olmak üzere NVIDIA GeForce RTX 40 serisi ekran kartları ile sunuluyor. Ayrıca 512 GB SSD depolama birimine sahip olduğunu belirtelim.

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Fiyatı da belli oldu

Redmi G Pro (2024) alüminyum gövde ve 144 Hz yenileme hızına sahip 16.1 inç IPS ekranla karşımıza çıktı. Tüm bunlara ek olarak iki soğutma fanı ve bakır borular içeren güçlü bir soğutma sistemi ile donatılmış olması dikkat çekiyor.

Redmi G Pro (2024) modelinin satışı 4 Mart'ta başlayacak. Dizüstü bilgisayarın fiyat etileti 10.000 yuan (1.390 dolar).

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Redmi G Pro (2024) oyun dizüstü bilgisayarı tanıtıldı