Redmi G Pro (2024) oyun dizüstü bilgisayarı tanıtıldı

Xiaomi Redmi G Pro (2024)'ün iki farklı konfigürasyonu mevcut: Intel Core i9-14900HX işlemci ve 16 GB DDR5 RAM ile donatılmış üst düzey model. Bununla birlikte Intel Core i5-14500HX ve 16 GB DDR5 RAM içeren kitlesel pazara yönelik bir varyantı da var.
Dizüstü bilgisayar GeForce RTX 4060 Max-Q dahil olmak üzere NVIDIA GeForce RTX 40 serisi ekran kartları ile sunuluyor. Ayrıca 512 GB SSD depolama birimine sahip olduğunu belirtelim.
Fiyatı da belli oldu
Redmi G Pro (2024) alüminyum gövde ve 144 Hz yenileme hızına sahip 16.1 inç IPS ekranla karşımıza çıktı. Tüm bunlara ek olarak iki soğutma fanı ve bakır borular içeren güçlü bir soğutma sistemi ile donatılmış olması dikkat çekiyor.
Redmi G Pro (2024) modelinin satışı 4 Mart'ta başlayacak. Dizüstü bilgisayarın fiyat etileti 10.000 yuan (1.390 dolar).Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.