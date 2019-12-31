Lenovo G25-10 oyuncu monitörü tanıtıldı

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Oyuncu donanımları pazarında Legion markası ile mücadele eden Lenovo zaman zaman ana akım modelleri arasına da oyuncu ürünleri ekliyor. Lenovo G25-10 oyuncu monitörü bunun son örneği.

Lenovo G25-10 özellikleri ve fiyatı

Lenovo G25-10 oyuncu monitörü 24.5 inçlik TN panelinde Full HD çözünürlük sunuyor. Üç kenarında ince çerçeveler sayesinde monitör kompakt bir yapıya bürünmüş. Kaide yükseklik ayarı sunuyor.

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NTSC renk gamının yüzde 72’sini kapsayan monitör 144Hz tazeleme hızına ve 1ms optimize edilmiş tepki süresine sahip. Monitör 400 nit parlaklık seviyesine kadar çıkarken HDR desteği de sunuyor.

Bağlantı tarafında HDMI 1.4 ve DisplayPort 1.2 barındıran Lenovo G25-10 oyuncu monitörü için 258$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar başlamış durumda.

https://www.gizmochina.com/2019/12/30/lenovo-g25-10-gaming-monitor-launched-144hz-and-hdr-decoding-for-1799-yuan-258/