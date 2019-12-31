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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo G25-10 oyuncu monitörü tanıtıldı

    24.5 inçlik TN panel, 400nit parlaklık, 144Hz tazeleme hızı, HDR desteği, ince ekran çerçeveleri gibi özellikleri ile Lenovo G25-10 oyuncu monitörü satışa sunuldu.
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    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lenovo G25-10 oyuncu monitörü tanıtıldı
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    Oyuncu donanımları pazarında Legion markası ile mücadele eden Lenovo zaman zaman ana akım modelleri arasına da oyuncu ürünleri ekliyor. Lenovo G25-10 oyuncu monitörü bunun son örneği.

    Lenovo G25-10 özellikleri ve fiyatı

    Lenovo G25-10 oyuncu monitörü 24.5 inçlik TN panelinde Full HD çözünürlük sunuyor. Üç kenarında ince çerçeveler sayesinde monitör kompakt bir yapıya bürünmüş. Kaide yükseklik ayarı sunuyor.

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    NTSC renk gamının yüzde 72’sini kapsayan monitör 144Hz tazeleme hızına ve 1ms optimize edilmiş tepki süresine sahip. Monitör 400 nit parlaklık seviyesine kadar çıkarken HDR desteği de sunuyor.

    Bağlantı tarafında HDMI 1.4 ve DisplayPort 1.2 barındıran Lenovo G25-10 oyuncu monitörü için 258$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar başlamış durumda.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/30/lenovo-g25-10-gaming-monitor-launched-144hz-and-hdr-decoding-for-1799-yuan-258/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    babgozd 6 dk.
    Çok pahalı. Zaten G2460PF, G2460FQ, VX2458-MHD, VG248QZ gibi TN 144Hzler 1000 liranın az üstünde.
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    sangreal_1905 21 dk.
    Yıl olmuş 2020 hala 250 dolardan FHD TN panel satmaya çalışmak ...
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    Altyazar 45 dk.
    buna ne gerek vardı?
    Yanıtla +1
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