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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo Legion Slim 7 oyuncu dizüstüsü tanıtıldı

    Lenovo Legion Slim 7 oyuncu dizüstü bilgisayarı RTX ekran kartlı dizüstüler arasındaki en ince 15 inçlik model. Ayrıca Ryzen 4000 APU serisi ile de oldukça güçlü.
    13 sa.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lenovo Legion Slim 7 oyuncu dizüstüsü tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Legion markasıyla oyuncu ekipmanları pazarında pay arayan Lenovo, bu hafta inceliği ile oyuncuları cezbetmeyi amaçladığı Legion Slim 7 oyuncu dizüstü modelini resmiyete kavuşturdu.

    Lenovo Legion Slim 7 özellikleri ve fiyatı

    Lenovo Legion Slim 7 oyuncu dizüstü modeli 15.6 inçlik ekranında 4K çözünürlüğe kadar seçenek sunuyor. HDR400 sertifikasına sahip olan ekran 500 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor ve Dolby Vision destekli. 60Hz tazeleme hızı yanında Adobe RGB renk uzayının da tamamı kapsanıyor.

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    Alüminyum gövde uzay sanayii standartlarında üretilmiş ve 1.86Kg ağırlığa sahip. Kalınlık ise 17.9mm olarak öne çıkıyor. AMD Ryzen 9 4900H ve NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q modeline kadar giden APU seçenekleri ile üst düzey performans vadediyor.

    Lenovo Legion Slim 7 oyuncu dizüstüsü tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Lenovo Legion Coldfront 2.0 soğutma sistemi verimliliğe odaklanırken TrueStrike arka aydınlatmalı klavye daha mekanik bir hissiyat ve geniş tuş seyahat aralığına sahip. Sound Radar by Dolby ile desteklenen Dolby Atmos ses sistemi iyi tasarlanmış akustik odaları sayesinde daha berrak ses kalitesine ulaşıyor.

    Güç butonuna parmak izi okuyucunun entegre edildiği model 10 saate varan kullanım süresi sunuyor ve Rapid Charge Pro.3 teknolojisi ile de hızlı doluyor. Killer Wi-Fi 6 AX1650 ile düşük gecikmeler yakalanırken Bluetooth 5.1 ile de çevre birimlerinin akıcılığı sağlanıyor. 32GB’a kadar DDR4 3200MHz bellek ve 2TB’a kadar M.2 depolama sunan Legion Slim 7 modeli için 1370$ fiyat etiketi mevcut.



    https://www.techpowerup.com/273691/lenovo-announces-legion-slim-7-gaming-laptop Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
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    21 saat önce
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    21 saat önce
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    21 saat önce
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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 gün önce
    guneyk

    xd

    2 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    2 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    3 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Whippoorwill 11 sa. en beğenilen
    Zaten alamayız boşuna şöyle olsaydı böyle olsaydı demeye gerek yok.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    AstRaso (Selim Türkoğlu) 9 sa.
    news.lenovo.com/...

    Datasheet yukarıda. Gtx 1660 Ti versiyonun bile MaxQ olması kötü olmuş.
    Mobil tarafta NVidia model tanıtımı durdu mu acaba? Uzun zamandır model çıkmıyor. 3xxx Super serisinin bile haberleri var mobil taraf durgun.
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    Whippoorwill 11 sa. en beğenilen
    Zaten alamayız boşuna şöyle olsaydı böyle olsaydı demeye gerek yok.
    Yanıtla +9
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    Kuantum34 13 sa.
    60hz olmamış en az 120hz olmalıydı
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