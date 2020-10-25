Lenovo Legion Slim 7 oyuncu dizüstüsü tanıtıldı

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Legion markasıyla oyuncu ekipmanları pazarında pay arayan Lenovo, bu hafta inceliği ile oyuncuları cezbetmeyi amaçladığı Legion Slim 7 oyuncu dizüstü modelini resmiyete kavuşturdu.

Lenovo Legion Slim 7 özellikleri ve fiyatı

Lenovo Legion Slim 7 oyuncu dizüstü modeli 15.6 inçlik ekranında 4K çözünürlüğe kadar seçenek sunuyor. HDR400 sertifikasına sahip olan ekran 500 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor ve Dolby Vision destekli. 60Hz tazeleme hızı yanında Adobe RGB renk uzayının da tamamı kapsanıyor.

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Alüminyum gövde uzay sanayii standartlarında üretilmiş ve 1.86Kg ağırlığa sahip. Kalınlık ise 17.9mm olarak öne çıkıyor. AMD Ryzen 9 4900H ve NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q modeline kadar giden APU seçenekleri ile üst düzey performans vadediyor.

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Lenovo Legion Coldfront 2.0 soğutma sistemi verimliliğe odaklanırken TrueStrike arka aydınlatmalı klavye daha mekanik bir hissiyat ve geniş tuş seyahat aralığına sahip. Sound Radar by Dolby ile desteklenen Dolby Atmos ses sistemi iyi tasarlanmış akustik odaları sayesinde daha berrak ses kalitesine ulaşıyor.

Güç butonuna parmak izi okuyucunun entegre edildiği model 10 saate varan kullanım süresi sunuyor ve Rapid Charge Pro.3 teknolojisi ile de hızlı doluyor. Killer Wi-Fi 6 AX1650 ile düşük gecikmeler yakalanırken Bluetooth 5.1 ile de çevre birimlerinin akıcılığı sağlanıyor. 32GB’a kadar DDR4 3200MHz bellek ve 2TB’a kadar M.2 depolama sunan Legion Slim 7 modeli için 1370$ fiyat etiketi mevcut.

https://www.techpowerup.com/273691/lenovo-announces-legion-slim-7-gaming-laptop

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