Lenovo oyun odaklı Legion Y700 tabletini tanıttı: Güçlü ve kompakt

Lenovo markası merakla beklenen oyun odaklı tableti Legion Y700'ü resmen tanıttı. Şirket bir süredir, minimalist tasarımla karşımıza çıkan cihaz hakkında teaser görselleri yayınlıyordu. Yani nasıl bir görünüme sahip olacağını zaten biliyorduk.
Tablet 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 8.8 inç LCD ekran taşıyor. DCI-P3 renk gamının %100'ünü kapsayan panel 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı ile öne çıkıyor. Tablette JBL imzalı stereo hoparlör sistemi mevcut.
Snapdragon 870 işlemci
Legion Y700 gücünü Snapdragon 870 yonga setinden alırken bu işlemciye 8/12 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Lenovo yeni tabletinde 45W hızlı şarjı destekleyen 6.550 mAh kapasiteli bir bataryaya yer vermiş durumda.
Cihazda LED flaşlı 13 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel selfie kamerası mevcut. Legion Y700 8/128 GB ve 12/256 GB olmak üzere iki farklı konfigürasyonda piyasaya sürülecek. Tabletin satışları 10 Mart itibarıyla Çin'de başlayacak.
Legion Y700 Özellikleri
- Ekran: 8.8 inç LCD, 2560 × 1600 piksel çözünürlük
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870
- RAM: 8/12 GB
- Depolama: 128/256 GB (microSD desteği)
- İşletim sistemi: Android 12 (ZUI 13)
- Arka kamera: 13 megapiksel
- Ön kamera: 8 megapiksel
- Batarya: 6.550 mAh, 45W hızlı şarj
- Bağlantı: USB 3.1 Type-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS, kulaklık girişi
- Boyutlar: 207.1 x 128.1 x 7.9 mm
- Ağırlık: 375 gr
Legion Y700 Fiyatı
- 8/128 GB - 350 dolar
- 12/256 GB - 400 dolar
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Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)