Tam Boyutta Gör Lenovo geçen yıl Legion Y700 oyuncu tabletini piyasaya sürmüştü. Şimdi ise güncellenmiş bir model çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin sosyal medya hesabında yayınlanan tanıtım posterine bakılırsa cihaz Legion Y700 (2023) adı altında sunulacak.

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Lenovo'nun açıklamasına göre yeni tablet 22 Temmuz'da Çin'de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Mevcut model gibi 8.8 inçlik bir ekran taşıyacağı söyleniyor. Yani taşınabilirlik ve hafiflik açısından selefi gibi "seyahat dostu" olmaya devam edecek.

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Amiral gemisi işlemci

Lenovo Legion Y700 (2023) amiral gemsisi seviyesinde bir Qualcomm işlemciyle donatılacak. Snapdragon 8 Gen 1 olacağına dair bilgiler var. Şimdilik bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Çinli markanın ilerleyen günlerde yeni tableti hakkında daha fazla ayrıntı açıklaması bekleniyor.

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Lenovo yeni oyuncu tabletini çok yakında tanıtacak: İşte tarih