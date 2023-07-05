Lenovo yeni oyuncu tabletini çok yakında tanıtacak: İşte tarih

Lenovo'nun açıklamasına göre yeni tablet 22 Temmuz'da Çin'de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Mevcut model gibi 8.8 inçlik bir ekran taşıyacağı söyleniyor. Yani taşınabilirlik ve hafiflik açısından selefi gibi "seyahat dostu" olmaya devam edecek.
Amiral gemisi işlemci
Lenovo Legion Y700 (2023) amiral gemsisi seviyesinde bir Qualcomm işlemciyle donatılacak. Snapdragon 8 Gen 1 olacağına dair bilgiler var. Şimdilik bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Çinli markanın ilerleyen günlerde yeni tableti hakkında daha fazla ayrıntı açıklaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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