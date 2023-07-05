Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo yeni oyuncu tabletini çok yakında tanıtacak: İşte tarih

    Geçtiğimiz yıl Legion Y700 oyuncu tabletini satışa sunan Lenovo şimdi de cihazın güncellenmiş versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket yayınladığı bir posterle lansman tarihini duyurdu.
    Oy Ver
    Lenovo yeni oyuncu tabletini çok yakında tanıtacak: İşte tarih Tam Boyutta Gör
    Lenovo geçen yıl Legion Y700 oyuncu tabletini piyasaya sürmüştü. Şimdi ise güncellenmiş bir model çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin sosyal medya hesabında yayınlanan tanıtım posterine bakılırsa cihaz Legion Y700 (2023) adı altında sunulacak.

    Lenovo'nun açıklamasına göre yeni tablet 22 Temmuz'da Çin'de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Mevcut model gibi 8.8 inçlik bir ekran taşıyacağı söyleniyor. Yani taşınabilirlik ve hafiflik açısından selefi gibi "seyahat dostu" olmaya devam edecek.

    Lenovo yeni oyuncu tabletini çok yakında tanıtacak: İşte tarih Tam Boyutta Gör

    Amiral gemisi işlemci

    Lenovo Legion Y700 (2023) amiral gemsisi seviyesinde bir Qualcomm işlemciyle donatılacak. Snapdragon 8 Gen 1 olacağına dair bilgiler var. Şimdilik bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Çinli markanın ilerleyen günlerde yeni tableti hakkında daha fazla ayrıntı açıklaması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

    Profil resmi
    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara opel ustası tavsiye meşale nasıl yakılır 10 bin tl param var nasıl değerlendirebilirim mersin dershane yorumları dizel egzozdan su gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    WTCN-KAFI
    WTCN-KAFI
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız