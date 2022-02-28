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    Üçüncü nesil Lenovo Tab M10 Plus tanıtıldı

    Mobil Dünya Kongresi'nin açılış gününde birçok yeni teknolojik ürün sahneye çıkmaya devam ediyor. Lenovo fuar kapsamnında üçüncü nesil Tab M10 Plus tablet modelini tanıttı.
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    Üçüncü nesil Lenovo Tab M10 Plus tanıtıldı: Fiyatı ve özellikleri
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    Lenovo bugün açılışı gerçekleştirilen 2022 Mobil Dünya Kongresi kapsamında üçüncü nesil Tab M10 Plus modelini tanıttı. Ekran kalemi desteği içeren tablet, Dolby Atmos teknolojisi ve dört hoparlörü ile üst düzey bir ses deneyimi vaat ediyor.

    Cihazda 2K çözünürlük ve 400 nit parlaklık sunan 10.61 inç LCD ekrana yer verilmiş. Gücünü ise 3/4 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanının eşlik ettiği sekiz çekirdekli MediaTek Helio G80 yonga setinden alyor. Ayrıca şirket bazı pazarlarda cihazın Snapdragon 680 işlemciyle donatılmış LTE varyantını da satacak.

    Üçüncü nesil Lenovo Tab M10 Plus tanıtıldı: Fiyatı ve özellikleri
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    7.45 mm gövde ve 7.700 mAh pil

    Üçüncü nesil Lenovo Tab M10 Plus kutudan Android 12 yüklü şekilde çıkıyor. Şirket cihazın üç yıl boyunca güvenlik güncellemelerini alacağını söyledi. Ayrıca 2023 yılında Android 13 sürümüne yükseltilecek. Tablette parmak izi sensörü yok fakat yüz tanıma ile kilit açma özelliğine yer verilmiş.

    Üçüncü nesil Lenovo Tab M10 Plus tanıtıldı: Fiyatı ve özellikleri
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    Lenovo Tab M10 Plus'ın hem ön, hem de tarafında 8 megapiksellik kamera var. Tabletin 7.45 mm'lik ince gövdesi 7.700 mAh pil içeriyor. Cihaz Haziran ayında iki renk seçeneği ve 190 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Tabletin uyumlu olduğu Precision Pen 2 isteğe bağlı bir aksesuar olarak hali hazırda satın alınabiliyor.

    Lenovo Tab M10 Plus (3. Nesil) Özellikleri

    • Ekran: 10,61 inç LCD, 2K çözünürlük
    • İşlemci: MediaTek Helio G80 / Snapdragon 680 (LTE)
    • RAM: 3/4 GB
    • Depolama: 64/128 GB (microSD desteği)
    • İşletim sistemi: Android 12
    • Arka kamera: 8 megapiksel
    • Ön kamera: 8 megapiksel
    • Batarya: 7.700 mAh, 20W hızlı şarj
    • Bağlantı: Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, A-GPS, USB Type-C, kulaklık girişi
    • Başlangıç fiyatı: 190 dolar
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    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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