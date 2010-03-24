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Lenovo, ThinkPad Edge serisine 14 ve 15 inç'lik modelleri ekledi

Lenovo, ThinkPad Edge serisine 14 ve 15 inç'lik modelleri ekledi
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dizüstü bilgisayar üreticilerinden Lenovo, ThinkPad Edge serisine yeni üyeler ekledi. Daha önce ThinkPad Edge 13 olarak üretilen modellerden farklı olarak bu seriye 14 ve 15 inç'lik modellerin eklendiği belirtildi. Lenovo ThinkPad Edge 14 ve ThinkPad Edge 15'i bir önceki modelinden ayıran en büyük özelliğin kullanacağı Core i3 ve Core i5 işlemciler olduğu ifade edildi. Dahili DVD sürücü ve opsiyonel olarak Bluray sürücü kullanılabilien Edge 14 ve Edge 15'in sabit disk seçimi de kullanıcılara bırakılmış zira 5400 ve 7200rpm'lik sabit diskler tercih edilebiliyor.

Lenovo ThinkPad Edge 14 ve Edge 15 modellerinde opsiyonel olarak 4G, 3G bağlantı imkanlarıda sunuluyor. ATI ekran kartı opsiyonuda sunulan Edge 14 ve Edge 15'te VGA, HDMI çıkışları da unutulmamış.

LenovoThinkPad Edge serisinin 14 ve 15 inç'lik yeni üyelerinin Nisan ayından itibaren 599$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı belirtildi.

 

 


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bronyaur 9 yıl
her ne kadar bildiğimiz , sevdiğimiz thinkpad tasarımından uzaklaşsa da, meşhur klavye hala aynı kalitede imiş.. build quality de notebookreview.com da normal seviyenin üstünde olarak nitelendirilmiş. siyah rengi bence hoş
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