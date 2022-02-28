ARM işlemcili ilk ThinkPad duyuruldu

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MWC 2022 fuarında pek çok dizüstü bilgisayar sahneye çıkaran Lenovo’nun ilk kez ARM işlemciye yer verdiği bir ThinkPad modeli de vardı. ThinkPad X13s dizüstü modeli 29 saate varan rekor kullanım sürelerine ulaşıyor.

Lenovo ThinkPad X13s özellikleri ve fiyatı

13.3 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlükte ekran

Snapdragon 8cx Gen 3 (4 adet Cortex-X1, 4 adet Cortex-A78)

32GB’a kadar LPDDR4X 4266 RAM

1TB’a kadar PCIe SSD

5MP+5MP web kamera + kızıl ötesi sensör

29 saate kadar kullanım süresi

Windows 11 Pro

1100$ başlangıç

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Alümiyun gövdeye sahip olan Lenovo ThinkPad X13s modeli alt kısımlarda dönüştürülebilir magnezyumdan panellere yer verilmiş. ARM işlemci tamamen fansız bir yapıya imkân tanıyor. Ayrıca kesintisiz 5G bağlantısı ve WiFi 6E mevcut. Kızıl ötesi sensör kullanıcının cihaz başında olup olmadığını anlayabiliyor. 1Kg civarında ağırlığı olan

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