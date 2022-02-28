ARM işlemcili ilk ThinkPad duyuruldu

MWC 2022 fuarında pek çok dizüstü bilgisayar sahneye çıkaran Lenovo’nun ilk kez ARM işlemciye yer verdiği bir ThinkPad modeli de vardı. ThinkPad X13s dizüstü modeli 29 saate varan rekor kullanım sürelerine ulaşıyor.
Lenovo ThinkPad X13s özellikleri ve fiyatı
- 13.3 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlükte ekran
- Snapdragon 8cx Gen 3 (4 adet Cortex-X1, 4 adet Cortex-A78)
- 32GB’a kadar LPDDR4X 4266 RAM
- 1TB’a kadar PCIe SSD
- 5MP+5MP web kamera + kızıl ötesi sensör
- 29 saate kadar kullanım süresi
- Windows 11 Pro
- 1100$ başlangıç
Alümiyun gövdeye sahip olan Lenovo ThinkPad X13s modeli alt kısımlarda dönüştürülebilir magnezyumdan panellere yer verilmiş. ARM işlemci tamamen fansız bir yapıya imkân tanıyor. Ayrıca kesintisiz 5G bağlantısı ve WiFi 6E mevcut. Kızıl ötesi sensör kullanıcının cihaz başında olup olmadığını anlayabiliyor. 1Kg civarında ağırlığı olanBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)