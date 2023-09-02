Lenovo, 3000 dolarlık 3D monitörünü tanıttı: Gözlük gerektirmiyor!

Tam Boyutta Gör IFA 2023’te tanıtılan Lenovo ThinkVision 27” 3D monitör, gerçekçi üç boyutlu görüntüler oluşturmak için akıllı göz takip sistemi ve yazılımını kullanıyor. Lenovo’nun 3000 dolarlık 3 boyutlu 4K monitörü özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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ThinkVision 27 3D modeli, standart bir monitör görünümünde. 27 inç IPS LCD monitör, mükemmel renk doğruluğu sunan net 4K panel, 60Hz yenileme hızı, dahili hoparlör ve başka cihazlara bağlamanız için bir USB hub sunuyor. Monitör, dikkat çekici stereoskopik görünüm oluşturmak için paneli eş zamanlı olarak görüntülenen iki bağımsız 1920x2160 görüntüye bölüyor. Gerçek zamanlı göz takibi, görüntünün her zaman doğru olmasını, yanılsamanın bozulmamasını sağlıyor. Neticede kullanıcının kontrolünde net, gerçekçi 3D görüntü oluşuyor.

Lenovo, monitörle birlikte içerik üreticilerin tüm 3D oluşturma uygulamalarına erişebileceği, 3D dosyalarını ve projelerini görüntüleyebileceği ve hatta yeni 3D uygulamalar oluşturabileceği bir temel sunmayı amaçlayan 3D Explorer yazılımını sunuyor.

Lenovo’nun en yeni 3D monitörünü kullanabilmeniz için en düşük Intel Core i5-7400 işlemci, Nvidia GeForce GTX 1050 ekran kartı ve 16GB DDR5 RAM bulunduran bir sisteme sahip olmanız gerekiyor.

Lenovo ThinkVision 27 3D monitör fiyatı

Lenovo ThinkVision 27 3D monitör, 3000 dolar fiyat etiketiyle Ocak 2024’ten itibaren belli ülkelerde satışa sunulacak.

Lenovo ThinkVision 27 3D monitör özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran boyutu : 27 inç

: 27 inç Çözünürlük : 3840x2160 (2D), 1920x2160 (3D)

: 3840x2160 (2D), 1920x2160 (3D) Parlaklık : 310 nit

: 310 nit Kontrast oranı : 1000:1

: 1000:1 3D teknoloji : Göz takibi özellikli değiştirilebilir mercek

: Göz takibi özellikli değiştirilebilir mercek Renk gamı : %99 DCI-P3, %99 Adobe RGB, %100 sRGB, %100 BT 709

: %99 DCI-P3, %99 Adobe RGB, %100 sRGB, %100 BT 709 Bağlantılar : 2x HDMI 2.1, 1x DP1.4 x USB-C, RJ45, Ses çıkışı

: 2x HDMI 2.1, 1x DP1.4 x USB-C, RJ45, Ses çıkışı Gereksinim: Intel Core i5 7400/3.00GHz; NVIDIA GeForce GTX 1050; 16GB DDR5, Windows 10 64-bit

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Lenovo ThinkVision 27 3D monitör tanıtıldı: İşte özellikleri