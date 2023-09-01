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    Steam Deck'in yeni rakibi Lenovo Legion Go tanıtıldı: İşte özellikleri

    Lenovo, IFA Berlin fuarında yeni el konsolunu tanıttı. Güçlü işlemciye sahip taşınabilir oyun cihazı Lenovo Legion Go, çıkarılabilir kontrollerle geliyor.       
    Lenovo Legion Go taşınabilir oyun bilgisayarı & el konsolu Tam Boyutta Gör
    Steam Deck ve ASUS ROG Ally’nin yeni rakibi Lenovo Legion Go, IFA 2023 etkinliğinde duyuruldu. Windows işletim sistemli taşınabilir el konsolu Legion Go, hızlı şarj, büyük ekran, çıkarılabilir kontrolcülerle geliyor. Lenovo’nun ilk oyun el konsolu özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Lenovo Legion Go, AMD Ryzen Z1 Extreme işlemci üzerinde çalışıyor. Steam gibi dahili trackpad ile fare eksikliğini telafi ediyor. Nintendo Switch’in çıkarılabilir Joy-Con kontrolcülerini hatırlatan kontrolcülerle geliyor. Bu kontrolcü sayesinde cihazı TV’ye veya monitörünüze bağlarken başka bir gamepad kullanmanız gerekmiyor. Kontrolcü, kaymayı önleyen hall efektli joysticklere sahip.

    Lenovo Legion Go oyun el konsolu Tam Boyutta Gör
    Legion Go’nun en üst modeli 16GB RAM (LPDDR5x), 1TB depolama (microSD ile 2TB’a kadar artırılabiliyor) sunuyor. WiFi 6E bağlantısını destekleyen taşınabilir oyun konsolu, 8.8 inç, QHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 500 nit tepe parlaklık sunan IPS ekrana sahip. 49.2Wh batarya, süper hızlı şarjı destekliyor. Lenovo, cihazın yarım saat içinde %70 şarja ulaştığını söylüyor. Cihaz, şarj olurken aksesuarları yerleştirmeniz için iki adet USB-C bağlantı noktasına sahip.

    Legion Go, Coldfront termal teknoloji kullanıyor. Sıvı kristal polimer 79 kanatlı fan, sessiz modda 25dB’den daha az gürültüde cihazın serin tutularak çalışmasını sağlıyor. Termal kısıtlamanın uygulanmadığı, tüm güce ihtiyaç duyulduğunda açılan özel modda da cihaz 25w toplam grafik gücüne ulaşıyor.

    Lenovo Legion Go fiyatı

    Lenovo Legion Go taşınabilir oyun bilgisayarı, 700 dolar başlangıç fiyatıyla Ekim 2023’te çıkış yapacak. Legion Go, 3 aylık Xbox Game Pass Ultimate paketiyle sunulacak.

    Lenovo Legion Go özellikleri

    • İşlemci: AMD Ryzen Z1 Extreme
    • Bellek: 16GB LPDDR5X-7500 RAM
    • Depolama: 1 TB'a kadar PCIe Gen 4 SSD
    • Ekran: 8.8 inç, 2560x1600, 16:10, 144Hz, dokunmatik
    • Bağlantı noktaları: 2x USB 4.0 Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD kart okuyucu
    • Ses: 2x 2W hoparlör
    • Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2
    • Batarya: 49.2 WHr
    • Boyut: 299 x 131 x 41mm, 854 gram (kontrolcüyle birlikte)

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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