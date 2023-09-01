Steam Deck'in yeni rakibi Lenovo Legion Go tanıtıldı: İşte özellikleri

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Lenovo Legion Go, AMD Ryzen Z1 Extreme işlemci üzerinde çalışıyor. Steam gibi dahili trackpad ile fare eksikliğini telafi ediyor. Nintendo Switch’in çıkarılabilir Joy-Con kontrolcülerini hatırlatan kontrolcülerle geliyor. Bu kontrolcü sayesinde cihazı TV’ye veya monitörünüze bağlarken başka bir gamepad kullanmanız gerekmiyor. Kontrolcü, kaymayı önleyen hall efektli joysticklere sahip.

Tam Boyutta Gör Legion Go’nun en üst modeli 16GB RAM (LPDDR5x), 1TB depolama (microSD ile 2TB’a kadar artırılabiliyor) sunuyor. WiFi 6E bağlantısını destekleyen taşınabilir oyun konsolu, 8.8 inç, QHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 500 nit tepe parlaklık sunan IPS ekrana sahip. 49.2Wh batarya, süper hızlı şarjı destekliyor. Lenovo, cihazın yarım saat içinde %70 şarja ulaştığını söylüyor. Cihaz, şarj olurken aksesuarları yerleştirmeniz için iki adet USB-C bağlantı noktasına sahip.

Legion Go, Coldfront termal teknoloji kullanıyor. Sıvı kristal polimer 79 kanatlı fan, sessiz modda 25dB’den daha az gürültüde cihazın serin tutularak çalışmasını sağlıyor. Termal kısıtlamanın uygulanmadığı, tüm güce ihtiyaç duyulduğunda açılan özel modda da cihaz 25w toplam grafik gücüne ulaşıyor.

Lenovo Legion Go fiyatı

Lenovo Legion Go taşınabilir oyun bilgisayarı, 700 dolar başlangıç fiyatıyla Ekim 2023’te çıkış yapacak. Legion Go, 3 aylık Xbox Game Pass Ultimate paketiyle sunulacak.

Lenovo Legion Go özellikleri

İşlemci : AMD Ryzen Z1 Extreme

: AMD Ryzen Z1 Extreme Bellek : 16GB LPDDR5X-7500 RAM

: 16GB LPDDR5X-7500 RAM Depolama : 1 TB'a kadar PCIe Gen 4 SSD

: 1 TB'a kadar PCIe Gen 4 SSD Ekran : 8.8 inç, 2560x1600, 16:10, 144Hz, dokunmatik

: 8.8 inç, 2560x1600, 16:10, 144Hz, dokunmatik Bağlantı noktaları : 2x USB 4.0 Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD kart okuyucu

: 2x USB 4.0 Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD kart okuyucu Ses : 2x 2W hoparlör

: 2x 2W hoparlör Bağlantı : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Batarya : 49.2 WHr

: 49.2 WHr Boyut: 299 x 131 x 41mm, 854 gram (kontrolcüyle birlikte)

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