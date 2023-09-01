Steam Deck'in yeni rakibi Lenovo Legion Go tanıtıldı: İşte özellikleri

Lenovo Legion Go, AMD Ryzen Z1 Extreme işlemci üzerinde çalışıyor. Steam gibi dahili trackpad ile fare eksikliğini telafi ediyor. Nintendo Switch’in çıkarılabilir Joy-Con kontrolcülerini hatırlatan kontrolcülerle geliyor. Bu kontrolcü sayesinde cihazı TV’ye veya monitörünüze bağlarken başka bir gamepad kullanmanız gerekmiyor. Kontrolcü, kaymayı önleyen hall efektli joysticklere sahip.
Legion Go, Coldfront termal teknoloji kullanıyor. Sıvı kristal polimer 79 kanatlı fan, sessiz modda 25dB’den daha az gürültüde cihazın serin tutularak çalışmasını sağlıyor. Termal kısıtlamanın uygulanmadığı, tüm güce ihtiyaç duyulduğunda açılan özel modda da cihaz 25w toplam grafik gücüne ulaşıyor.
Lenovo Legion Go fiyatı
Lenovo Legion Go taşınabilir oyun bilgisayarı, 700 dolar başlangıç fiyatıyla Ekim 2023’te çıkış yapacak. Legion Go, 3 aylık Xbox Game Pass Ultimate paketiyle sunulacak.
Lenovo Legion Go özellikleri
- İşlemci: AMD Ryzen Z1 Extreme
- Bellek: 16GB LPDDR5X-7500 RAM
- Depolama: 1 TB'a kadar PCIe Gen 4 SSD
- Ekran: 8.8 inç, 2560x1600, 16:10, 144Hz, dokunmatik
- Bağlantı noktaları: 2x USB 4.0 Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD kart okuyucu
- Ses: 2x 2W hoparlör
- Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2
- Batarya: 49.2 WHr
- Boyut: 299 x 131 x 41mm, 854 gram (kontrolcüyle birlikte)
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.