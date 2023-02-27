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    Lenovo, uzayan dizüstü bilgisayar konseptini sergiledi

    Çin merkezli teknoloji devi Lenovo, MWC 2023 kapsamında uzayan ekranlı dizüstü bilgisayar konseptini vitrine çıkardı. Yeni cihaz neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.
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    Lenovo, uzayan dizüstü bilgisayar konseptini sergiledi Tam Boyutta Gör
    Dizüstü bilgisayar pazarının önde gelen isimlerinden Lenovo, yenilikçi ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu bağlamda geçtiğimiz yıl düzenlenen Tech World 2022'de katlanabilir dizüstü modelini sergileyen Çinli üretici, ses getirmeyi başarmıştı.Şimdi MWC 2023 kapsamında marka, yukarıya doğru uzayan ekranıyla benzer bir dizüstü konseptini vitrine çıkardı. 

    Lenovo, uzayan dizüstü konseptini sergiledi

    Lenovo'nun yeni dizüstü konsepti, geleceğin katlanabilir pazarına ilginç bir bakış sunuyor diyebiliriz. Esnek bir OLED panelden destek alan model, ekranı açılmadan önce 4:3 en boy oranı sunan 12,7 inç (2024 x 1604 piksel) ekrana sahip. Ancak ekran alanını tek tuşla daha büyük hale getirebiliyor. Böylece 8:9 en boy oranı sunan 15,3 inç boyutlarında (2024 x 2368 piksel) bir ekran elde ediliyor.

    Lenovo, uzayan dizüstü bilgisayar konseptini sergiledi Tam Boyutta Gör
    Ayrıca iki form faktörünü tek gövdede birleştiren dizüstü konsepti, tüm bu işlemci 10 saniyelik bir sürede tamamlıyor. Bu süreç uzun gibi görünse de, cihazın hem ofis hem de yaratıcı görevler için iki yönlü bir çalışma olanağı sunduğunu unutmamak gerek.

    Lenovo, konsept cihazın dayanıklılık, ağırlık veya pil ömrü konusunda detaylı bir bilgi paylaşmadı. Yalnızca katlama mekanizmasının hareket halindeyken bir veya iki watt güç çektiği belirtiliyor. Bu durum günlük kullanım açısından dizüstüler için ideal olmayabilir. Zira Lenovo'nun da halen net bir seri üretim planı yok. Ancak önümüzdeki yıllarda gerçekten böyle bir ürünle karşılaşabiliriz.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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