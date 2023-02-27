Lenovo, uzayan dizüstü bilgisayar konseptini sergiledi

Lenovo, uzayan dizüstü konseptini sergiledi
Lenovo'nun yeni dizüstü konsepti, geleceğin katlanabilir pazarına ilginç bir bakış sunuyor diyebiliriz. Esnek bir OLED panelden destek alan model, ekranı açılmadan önce 4:3 en boy oranı sunan 12,7 inç (2024 x 1604 piksel) ekrana sahip. Ancak ekran alanını tek tuşla daha büyük hale getirebiliyor. Böylece 8:9 en boy oranı sunan 15,3 inç boyutlarında (2024 x 2368 piksel) bir ekran elde ediliyor.
Lenovo, konsept cihazın dayanıklılık, ağırlık veya pil ömrü konusunda detaylı bir bilgi paylaşmadı. Yalnızca katlama mekanizmasının hareket halindeyken bir veya iki watt güç çektiği belirtiliyor. Bu durum günlük kullanım açısından dizüstüler için ideal olmayabilir. Zira Lenovo'nun da halen net bir seri üretim planı yok. Ancak önümüzdeki yıllarda gerçekten böyle bir ürünle karşılaşabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.