Lenovo Yoga AIO 7 oyuncular özelinde hazırlandı

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Lenovo’nun CES 2021 sanal fuarında görücüye çıkardığı pek çok iddialı ürün arasında dikkat çekenlerden birisi Yoga AIO 7 oldu. Lenovo Yoga AIO 7 üretkenlik ve oyun odaklı olması ile dikkat çekiyor.

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Lenovo Yoga AIO 7 özellikleri ve fiyatı

Lenovo Yoga AIO 7 tümleşik bilgisayar modeli 27 inçlik 4K IPS ekran ile geliyor. Adobe RGB ve DCI-P3 renk gamının yüzde 99’unu kapsayan ekran dönebilir bir standa monte edilmiş. Bu sayede dikey veya yatay olarak ürünü kullanabiliyorsunuz.

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AMD Ryzen 7 4800H APU birimi ile performans çıtasını yukarı taşıyan Lenovo Yoga AIO 7 modeli; grafik gücünü yeterli bulmayanlar için Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartını da kutuya dahil ediyor.

JBL Harman imzalı stereo hoparlörler ve çoklu mikrofon sistemi görüntülü görüşmeler için ideal. Web kamera ise çıkarılabilir yapıda geliştirilmiş. Kablosuz klavye ve fare pakete dahil. Ürün 1599$ fiyat seviyesinden başlıyor.

https://www.news18.com/news/tech/lenovo-unveils-new-ideapad-5-laptops-yoga-aio-7-pc-lavie-mobile-laptops-other-products-3260693.html

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