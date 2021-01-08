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    Lenovo Yoga AIO 7 oyuncular özelinde hazırlandı

    Lenovo Yoga AIO 7 adındaki tümleşik bilgisayar modeli AMD Ryzen 7 4800H APU birimi ve Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı ile oyunculara iyi bir alternatif olabilir.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lenovo Yoga AIO 7 oyuncular özelinde hazırlandı
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    Lenovo’nun CES 2021 sanal fuarında görücüye çıkardığı pek çok iddialı ürün arasında dikkat çekenlerden birisi Yoga AIO 7 oldu. Lenovo Yoga AIO 7 üretkenlik ve oyun odaklı olması ile dikkat çekiyor.

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    Lenovo Yoga AIO 7 özellikleri ve fiyatı

    Lenovo Yoga AIO 7 tümleşik bilgisayar modeli 27 inçlik 4K IPS ekran ile geliyor. Adobe RGB ve DCI-P3 renk gamının yüzde 99’unu kapsayan ekran dönebilir bir standa monte edilmiş. Bu sayede dikey veya yatay olarak ürünü kullanabiliyorsunuz.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp dişini gösterdi: Veriler Facebook’a gönderilecek"

    AMD Ryzen 7 4800H APU birimi ile performans çıtasını yukarı taşıyan Lenovo Yoga AIO 7 modeli; grafik gücünü yeterli bulmayanlar için Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartını da kutuya dahil ediyor.

    JBL Harman imzalı stereo hoparlörler ve çoklu mikrofon sistemi görüntülü görüşmeler için ideal. Web kamera ise çıkarılabilir yapıda geliştirilmiş. Kablosuz klavye ve fare pakete dahil. Ürün 1599$ fiyat seviyesinden başlıyor.



    https://www.news18.com/news/tech/lenovo-unveils-new-ideapad-5-laptops-yoga-aio-7-pc-lavie-mobile-laptops-other-products-3260693.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    celeroni (Cengiz Aytekin) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    AIO sistemlerin en büyük avantajı kasanın kapladığı yerden tasarruf edebilmesi. RYZEN işlemciler ile daha da güçlü olacaklardır. ben işyerinde kullanıyorum ssm ile oldukça performanslılar.
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    Bloodin 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir ara All-in-One'lar öldü diye düşünülürken son zamanlarda tekrar yükselmeye başladı
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