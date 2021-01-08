Lenovo Yoga AIO 7 oyuncular özelinde hazırlandı

Lenovo’nun CES 2021 sanal fuarında görücüye çıkardığı pek çok iddialı ürün arasında dikkat çekenlerden birisi Yoga AIO 7 oldu. Lenovo Yoga AIO 7 üretkenlik ve oyun odaklı olması ile dikkat çekiyor.İlginizi Çekebilir Lenovo’dan kamera ve mikrofon entegre monitör
Lenovo Yoga AIO 7 özellikleri ve fiyatı
Lenovo Yoga AIO 7 tümleşik bilgisayar modeli 27 inçlik 4K IPS ekran ile geliyor. Adobe RGB ve DCI-P3 renk gamının yüzde 99’unu kapsayan ekran dönebilir bir standa monte edilmiş. Bu sayede dikey veya yatay olarak ürünü kullanabiliyorsunuz.
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AMD Ryzen 7 4800H APU birimi ile performans çıtasını yukarı taşıyan Lenovo Yoga AIO 7 modeli; grafik gücünü yeterli bulmayanlar için Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartını da kutuya dahil ediyor.
JBL Harman imzalı stereo hoparlörler ve çoklu mikrofon sistemi görüntülü görüşmeler için ideal. Web kamera ise çıkarılabilir yapıda geliştirilmiş. Kablosuz klavye ve fare pakete dahil. Ürün 1599$ fiyat seviyesinden başlıyor.
https://www.news18.com/news/tech/lenovo-unveils-new-ideapad-5-laptops-yoga-aio-7-pc-lavie-mobile-laptops-other-products-3260693.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.