Lenovo IdeaPad Slim 3x tanıtıldı: Herkes için yapay dönemi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan MWC 2025’te Lenovo, yeni nesil IdeaPad Slim 3x modelini duyurdu. Qualcomm’un Snapdragon X serisi işlemcisinden güç alan bu dizüstü bilgisayar, 16:10 oranında OLED ekranı, 24 GB’a kadar LPDDR5X RAM desteği ve 1 TB SSD ile dikkat çekiyor.

Windows-on-Arm deneyimi ana akıma iniyor

Daha önce sızdırılan bilgiler, Lenovo’nun bu yılki MWC duyurularını büyük ölçüde açığa çıkarmıştı. Bunların arasında IdeaPad Slim 3x de yer alıyordu. Windows-on-Arm ekosisteminin yeni üyelerinden olan bu cihaz, Qualcomm’un Snapdragon X serisi çipini kullanıyor.

Tam Boyutta Gör Ekran tarafında 15 inç büyüklüğünde WQXGA (2560 x 1600) çözünürlüğe sahip OLED bir panel kullanılıyor. Yenileme hızı 60 Hz olarak belirlenmiş. Bellek tarafında ise 24 GB LPDDR5X RAM desteği sunuluyor. Depolama alanı olarak 1 TB PCIe Gen 4 SSD tercih edilirken, ekstra depolama için ikinci bir PCIe Gen 4 yuvası da mevcut.

Lenovo, Yoga Pro 9i Aura Edition modelini resmen tanıttı 18 dk. önce eklendi

Snapdragon X serisi bir işlemci kullandığı için ayrı bir GPU seçeneği bulunmuyor. Ancak cihaz, temel yapay zeka işlemleri için 45 TOPS’luk NPU ile geliyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, iki adet USB 3.2 Type-A, bir adet USB 3.2 Type-C, SD kart okuyucu, HDMI 1.4 ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Lenovo, cihazın 1.6 kg ağırlığında olduğunu ve taşınabilirlik açısından oldukça iddialı olduğunu belirtiyor.

Lenovo IdeaPad Slim 3x fiyatı

60 Wh bataryaya sahip olan IdeaPad Slim 3x, Mart ayında 599 Euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Windows-on-Arm platformunun gelişimini hızlandırması beklenen bu model, özellikle hafif ve uzun pil ömrüne sahip bir dizüstü bilgisayar arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Lenovo IdeaPad Slim 3x tanıtıldı: Herkes için yapay dönemi