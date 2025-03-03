Lenovo IdeaPad Slim 3x tanıtıldı: Herkes için yapay dönemi

Windows-on-Arm deneyimi ana akıma iniyor
Daha önce sızdırılan bilgiler, Lenovo’nun bu yılki MWC duyurularını büyük ölçüde açığa çıkarmıştı. Bunların arasında IdeaPad Slim 3x de yer alıyordu. Windows-on-Arm ekosisteminin yeni üyelerinden olan bu cihaz, Qualcomm’un Snapdragon X serisi çipini kullanıyor.
Snapdragon X serisi bir işlemci kullandığı için ayrı bir GPU seçeneği bulunmuyor. Ancak cihaz, temel yapay zeka işlemleri için 45 TOPS’luk NPU ile geliyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, iki adet USB 3.2 Type-A, bir adet USB 3.2 Type-C, SD kart okuyucu, HDMI 1.4 ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Lenovo, cihazın 1.6 kg ağırlığında olduğunu ve taşınabilirlik açısından oldukça iddialı olduğunu belirtiyor.
Lenovo IdeaPad Slim 3x fiyatı
60 Wh bataryaya sahip olan IdeaPad Slim 3x, Mart ayında 599 Euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Windows-on-Arm platformunun gelişimini hızlandırması beklenen bu model, özellikle hafif ve uzun pil ömrüne sahip bir dizüstü bilgisayar arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
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