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    Lenovo, güneş enerjisiyle şarj olan bilgisayarı tanıttı

    Lenovo, bu yılki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) dışarıda priz arama derdinden kurtaran yeni dizüstü bilgisayarı Yoga Solar PC’yi tanıttı. Zira bu model güneş enerjisiyle şarj olabiliyor.

    Lenovo, güneş enerjisiyle şarj olan bilgisayarı tanıttı Tam Boyutta Gör

    Lenovo, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) ilginç bir konsept dizüstü bilgisayar tanıttı: Yoga Solar PC. Bu cihaz, dizüstü bilgisayarların en büyük sorunlarından biri olan pil ömrüne yenilikçi bir çözüm sunarak güneş ışığını enerjiye dönüştürebiliyor. Lenovo’nun açıklamasına göre, cihazın kapağına entegre edilen 84 güneş hücresinden oluşan panel, doğrudan güneş ışığında yalnızca 20 dakikada bir saatlik video oynatma süresi sağlayabiliyor.

    “Konsept” olarak kalmayabilir

    Lenovo, Yoga Solar PC’nin henüz sadece bir konsept olduğunu belirtse de, şirketin geçmişte benzer konsept ürünleri piyasaya sürdüğü biliniyor. Örneğin, ThinkBook Plus Gen 6 modeli 2023’te konsept olarak tanıtılmıştı, ancak şimdi 2025 Haziran ayında 3.499 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmaya hazırlanıyor.

    Lenovo, güneş enerjisiyle şarj olan bilgisayarı tanıttı Tam Boyutta Gör

    Bu bağlamda, Yoga Solar PC’nin de gelecekte ticari bir ürün haline gelme ihtimali göz ardı edilemez. Özellikle mobil çalışanlar, gezginler ve kamp yapmayı sevenler için bu tür bir enerji kaynağı büyük avantaj sağlayabilir.

    Yoga Solar PC’de kullanılan Back Contact teknolojisine sahip güneş hücreleri, geleneksel silikon bazlı panellere kıyasla yüzde 24’ün üzerinde bir dönüşüm verimliliğine sahip. Bu oran oldukça etkileyici olsa da, perovskit katmanlı yeni nesil güneş panelleriyle kıyaslandığında hala bir adım geride. Zira bu yeni nesil paneller yüzde 43’e varan verimlilik sağlayabiliyor.

    Lenovo’nun geliştirdiği Dinamik Güneş Takip Sistemi, kullanıcılara gerçek zamanlı olarak güneş panellerinin ürettiği enerji miktarını gösteren bir yazılım desteği sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, en verimli ışık açısını belirleyerek maksimum enerji üretimini sağlayabilecek.

    Yoga Solar PC, Intel’in Lunar Lake işlemcisi, 32 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile güçlü bir donanıma sahip. 14 inç OLED ekranı, 15 mm kalınlığı ve 1.04 kg ağırlığı ile taşınabilirlik açısından da oldukça iddialı.

    Harici bir kit de var

    Lenovo, güneş enerjisiyle şarj olan bilgisayarı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Buna ek olarak, Lenovo mevcut Yoga dizüstü bilgisayar kullanıcılarını da unutmamış. Şirket, harici bir güneş enerjisi kitini de konsept olarak tanıttı. Açıldığında çift panelli bir güneş paneline dönüşen bu aksesuar, bir sırt çantasına bağlanabilir veya bağımsız bir destekle konumlandırılabilir yapıda. USB-C bağlantısı ile cihazları doğrudan şarj edebilen bu kit, aynı zamanda bir taşınabilir batarya ile enerjiyi depolayarak daha sonra kullanılmasını da mümkün kılıyor.
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    -OFLU- 19 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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