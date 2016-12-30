letgo, Google’ın "En Paylaşmaya Değer" uygulamalarından biri oldu

Özellikle mobil cihazlarla ikinci el alışveriş konusunda büyük kolaylık sağlayan letgo, Google tarafından yayınlanan "2016'nın En İyi Uygulamaları" arasında gösterildi. Bu yılın "En Paylaşıma Değer" listesine girmeyi başaran platform, lokasyon bazlı ürün alım ve satımında en hızlı büyüyen isimler arasında yer alıyor.

Dünya genelinde 30 milyon indirme sayısına ulaşan letgo, henüz yayınlandığı ilk sene 13,2 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak önemli bir sıçramaya imza attı. Üstelik yatırımcılarından yaklaşık 200 milyon dolar finansman desteği sağlayan uygulama, Türkiye ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkede popüler oldu.

Ürünlere otomatik başlık koymak ve kategorize etmek için tescilli yapay zeka ve görüntü tanıma teknolojisiyle kendi türünde bir ilke imza atan letgo, kullanıcıya en doğru ürünleri listeliyor ve arama sonuçlarına göre önerilerde bulunuyor. Sadece bir fotoğraf çekerek istediğiniz ürünü saniyeler içerisinde satışa sunabileceğiniz uygulama, diğer taraftan satıcı ve alıcının mesaj aracılığıyla kolaylıkla iletişime geçmelerini sağlıyor.