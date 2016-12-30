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letgo, Google’ın "En Paylaşmaya Değer" uygulamalarından biri oldu

İkinci el alışveriş imkanı sağlayan letgo, Google’ın açıkladığı "2016 Yılının En İyi Uygulamaları" kategorisinde "En Paylaşmaya Değer" kategorisine seçildiğini duyurdu.
2 yıl
3,3b
1
30
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Özellikle mobil cihazlarla ikinci el alışveriş konusunda büyük kolaylık sağlayan letgo, Google tarafından yayınlanan "2016'nın En İyi Uygulamaları" arasında gösterildi. Bu yılın "En Paylaşıma Değer" listesine girmeyi başaran platform, lokasyon bazlı ürün alım ve satımında en hızlı büyüyen isimler arasında yer alıyor.
Dünya genelinde 30 milyon indirme sayısına ulaşan letgo, henüz yayınlandığı ilk sene 13,2 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak önemli bir sıçramaya imza attı. Üstelik yatırımcılarından yaklaşık 200 milyon dolar finansman desteği sağlayan uygulama, Türkiye ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkede popüler oldu.
Ürünlere otomatik başlık koymak ve kategorize etmek için tescilli yapay zeka ve görüntü tanıma teknolojisiyle kendi türünde bir ilke imza atan letgo, kullanıcıya en doğru ürünleri listeliyor ve arama sonuçlarına göre önerilerde bulunuyor. Sadece bir fotoğraf çekerek istediğiniz ürünü saniyeler içerisinde satışa sunabileceğiniz uygulama, diğer taraftan satıcı ve alıcının mesaj aracılığıyla kolaylıkla iletişime geçmelerini sağlıyor. 

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FRAPS_TR 2 yıl en beğenilen
Letgo ölücü kaynıyor 100 lira koyduğun ilana adam 30 lira teklif ediyor. Ayrıca kategori diye birşey yok herşey iç içe girmiş perşembe pazarı gibi , adamlar inatla detaylı kategori koymuyor. Uygulamanın arama motoru çalışmıyor aradığın şey dışında herşey çıkıyor.

Evet ilan çok ama oturup saatlerce aradığın ürünü araman lazım , bir kere rasst geldiğin ürünü favoriye almazsan tekrar bulamıyorsun. Konumlarda sıkıntı var , ilan istanbuldan diye yazzıyor mesaj atıyorsun satıcı adanadan çıkıyor.

Zaten bu yüzden 5 üzerinden 3 vermiştim. Sahibinden com ise paragöz oldu , herşeye para istiyor. O yüzden o siteyide bırakacağım.
Letgo ölücü kaynıyor 100 lira koyduğun ilana adam 30 lira teklif ediyor. Ayrıca kategori diye birşey yok herşey iç içe girmiş perşembe pazarı gibi , adamlar in...
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2 Yanıt Yanıtla +33
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arrivederci 2 yıl
dh ölücülerinden daha fazlasını arıyorsanız tam yerinde bir uygulama
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KoşanBalık 2 yıl
Millet giydigi donu satiyor. 2.el olayini cok yanlis anliyor bizim insanimiz
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Physicist_Emre 2 yıl
Tv de o kadar çok reklamı dönüyor ki insan merak ediyor.
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MutluPmyo 2 yıl
Bence kullanışlı bir uygulama. Eşim, keçeden kapı süsü yapıp satıyor. Uygulama sayesinde 150-200 TL kazandı.
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El Fuego 2 yıl
Vakit kaybı. Ilan açmak için indirip, kullandım bir süre. Geyik muhabbeti yapan dallamalar ve don fotoğrafı ile müşteri avına çıkan fahişeler dışında bir şey yok. Dh nin ikinci el bölümü çizer atar!
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They Killed Kenny 2 yıl
Sürekli sağda solda reklamı çıkması bana spam bir uygulama gibi izlenim bıraktırdı. Kullanmıyorum kullanmayıda düşünmüyorum. O kadar iyi olsalar her siteden birden play e zıplatıp indirtmeye çalışmaz kendini.
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headkoc 2 yıl
Bu uygulama sirf reklam baska bisey degil ne aradihini buluyorsun nede satarken ihtiyaci ilan seni buluyor
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bahagazi 2 yıl
Eski nişan kıyafetini sataıyorum kızın biri annesinin resmini attı olur mu diye dedim beden sonra göğüs kısmı kalça kısmı resim attı böyle olmaz dedim bedeni kaç erkek olmasan çıplak resmini atacaktım dedi letgo yu sildim
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MutluPmyo 2 yıl bahagazi
Böyle manyaklarda var hocam.
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ponchik 2 yıl
corba gibi bir sistem
aradigini bulmak imkansiz
verdikleri tv reklamlarina yazik
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berke_17 2 yıl
reklam yapıl maya değmezyecke bi uygulama benim açımdan
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Audi383848 2 yıl
Çok ekmek yemesi lazım letgonun.
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ztalan 2 yıl
Sahibinden.com para gözlü oluşu vatandaşı letgo ya itiyor. Sanalpazar battı, dh ikinci elde ilanı olan mutlaka letgoda da ilan veriyor. Daha çok büyür bu gidişle.
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e-ticaret, mobil uygulama ve
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