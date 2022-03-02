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    Lexar fotoğrafçılar için yeni hafıza kartlarını duyurdu

    Lexar Professional 1800x GOLD serisi SDXC hafıza kartları zorlu ortam koşullarında fotoğrafçıların yüksek çözünürlükte içerikleri kısa sürede aktarmasını sağlayacak. 
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    Lexar Professional 1800x GOLD
    Tam Boyutta Gör

    Depolama çözümlerinin global liderlerinden Lexar, fotoğrafçılık profesyonellerine yönelik olarak yeni hafıza kartlarını duyurdu. Lexar Professional 1800x GOLD serisi yüksek performansın yanında zorlu koşullara da dayanıklı.

    Lexar Professional 1800x GOLD özellikleri ve fiyatı

    Lexar Professional 1800x GOLD serisi hafıza kartları dayanıklılık odaklı hazırlanmış. Suya, darbelere, X ışınlarına, yüksek sıcaklıklara, titreşimlere karşı dayanıklılık sunuyor. UHS Speed Class 3 ve V60 standartları ile yüksek çözünürlüklerde çok hızlı içerik aktarımı yapılabiliyor.

    Kartların yazım hızları 180MB/s seviyesine, okuma hızları da 270MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor. UHS-II teknolojisine uyumlu olan kartlar UHS-I uyumlu cihazlarda mümkün olan en yüksek hızlara çıkabiliyor. Lexar Professional 1800x GOLD serisi hafıza kartlarının kapasiteleri ve fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

    • Lexar Professional 1800x GOLD 64GB - 37$
    • Lexar Professional 1800x GOLD 128GB - 57$
    • Lexar Professional 1800x GOLD 256GB - 110$
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    sedatistan 1 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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