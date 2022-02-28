Realme UltraDart teknolojisi 200W seviyesine çıkıyor

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Batarya kullanımı konusunda henüz beklenen ilerlemeyi gösteremeyen akıllı telefon üreticileri hızlı şarj konusunda adeta uçuyor. Bu yıl içerisinde 200W seviyesine kadar şaj olabilen akıllı telefonlar görebileceğiz.

Realme UltraDart nedir?

Realme UltraDart adıyla MWC 22 fuarında tanıtılan yeni teknoloji akıllı telefonlarda 100W-200W arasında hızlı şarjı mümkün kılarken, farklı çözümlerle telefonda herhangi bir akım veya ısınma sorunu yaşanmasının da önüne geçiyor.

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UltraDart teknolojisi kullanıcı cihazını zorlasa bile şarj esnasında ısıyı 43 derece altında tutmayı başarıyor. 1000 döngü sonrasında bile batarya kapasitesinin yüzde 80’ini koruyan teknolojisi yüzde 50 seviyeyi de sadece 5 dakikada doldurabiliyor.

UltraDart teknolojisi ilk olarak 150W etiketi ile GT Neo3 akıllı telefon modelinde karşımıza çıkacak. Yıl içerisinde 100W ve 200W olacak şekilde farklı akıllı telefon modellerinde de kullanılacağı belirtildi.

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