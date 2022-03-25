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    LG'den dev yatırım: Elektrikli araçlar için pil üretimi arttırılıyor

    Elektrikli araçların yaygınlaşması ile birlikte pil sektörüne olan yatırımlar artıyor. LG Energy Solution, ABD Arizona'da kurulacak pil üretim tesisi için 1,4 milyar dolar yatırım yapacağını bildirdi.
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    LG, 1,4 milyar yatırımla pil üretimini arttırıyor
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    Tesla, Lucid Motors ve General Motors gibi dev üreticilere elektrikli araç pilleri tedarik eden LG Energy Solution, ABD Arizona’da silindirik bir pil tesisi inşa etmek için 1,4 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

    Sektöre olan yatırımlar artıyor

    Bilindiği üzere birçok elektronik cihazda kullanılan silindirik piller, günümüzde içten yanmalı motorları geride bırakarak elektrifikasyona geçiş yapan otomotiv sektöründe de büyük bir ihtiyaç haline geldi. Bununla birlikte birçok firmanın pil sektörüne olan yatırımları artarken, Ocak ayında gerçekleştirilen ilk halka arzında LG Energy Solution, 10 milyar dolardan fazla para toplamayı başardı.

    LG tarafından bildirilenlere göre, 11 gigawatt saat kapasiteli yeni üretim tesisinin inşaatı 2022’nin ikinci çeyreğinde başlayacak ve ilk ürünler 2024 yılında piyasaya sunulacak. Ayrıca ABD’de üçüncü bir pil tesisi kurmak için çalışmalarını sürdüren şirket, General Motors ile 2,1 milyar dolarlık bir ortaklığa imza atmayı planlıyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 8 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 8 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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