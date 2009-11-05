LG; Apple, Palm ve RIM'i rakip olarak görüyor

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LG'nin Android tabanlı akıllı telefonu: Eve

Kore merkezli dünyanın en büyük 3.telefon üreticisi LG'nin üst düzey yöneticisi Yong Nam Washington'da düzenlenen bir söyleyişide akıllı telefon pazarında yavaş yavaş kendilerinden söz ettirmeye başlayan Apple, RIM ve Palm'ı rakip olarak gördüklerini açıkladı.

Son yıllarda hızlı büyüme içersine giren Akıllı telefon pazarını önemsediklerini dile getiren Yong Nam, firma olarak dokunmatik telefonlar üzerine yoğunlaştıklarını söyledi. Kendilerine Nokia ve Sony Ericsson'dan önce iPhone'un yaratıcısı Apple'ı, Blackberry ile Amerika'da oldukça başarılı grafik çizen RIM'i ve Pre ile adından tekrardan bahsettirmeye başlayan Palm'ı rakip olarak gördüklerini belirten Yong Nam, Google'ın açık kaynaklı mobil işletim sistemi Android'in yanında Windows Mobile'ı da önemsediklerini söyledi.

LG, Nokia ve Samsung'un ardından dünyanın en büyük 3.telefon üreticisi olmasına rağmen, akıllı telefon pazarında ilk 5 içersinde yer alamıyor. Koreli elektronik firması ayrıca geçtiğimiz Şubat ayında Microsoft ile Windows Mobile üzerine bir anlaşma imzalamıştı.