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LG; Apple, Palm ve RIM'i rakip olarak görüyor

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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LG; Apple, Palm ve RIM'i rakip olarak görüyor
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LG'nin Android tabanlı akıllı telefonu: Eve

Kore merkezli dünyanın en büyük 3.telefon üreticisi LG'nin üst düzey yöneticisi Yong Nam Washington'da düzenlenen bir söyleyişide akıllı telefon pazarında yavaş yavaş kendilerinden söz ettirmeye başlayan Apple, RIM ve Palm'ı rakip olarak gördüklerini açıkladı.

Son yıllarda hızlı büyüme içersine giren Akıllı telefon pazarını önemsediklerini dile getiren Yong Nam, firma olarak dokunmatik telefonlar üzerine yoğunlaştıklarını söyledi. Kendilerine Nokia ve Sony Ericsson'dan önce iPhone'un yaratıcısı Apple'ı, Blackberry ile Amerika'da oldukça başarılı grafik çizen RIM'i ve Pre ile adından tekrardan bahsettirmeye başlayan Palm'ı rakip olarak gördüklerini belirten Yong Nam, Google'ın açık kaynaklı mobil işletim sistemi Android'in yanında Windows Mobile'ı da önemsediklerini söyledi.

LG, Nokia ve Samsung'un ardından dünyanın en büyük 3.telefon üreticisi olmasına rağmen, akıllı telefon pazarında ilk 5 içersinde yer alamıyor. Koreli elektronik firması ayrıca geçtiğimiz Şubat ayında Microsoft ile Windows Mobile üzerine bir anlaşma imzalamıştı.


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DH Misafiri 5 yıl
palm mı kaldı ?
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DH Misafiri 7 yıl
Bence Çok İyi Telefonlar .Çıkarıyor Lg.Ben Lg Optimus White Edition Kullanıyorum .Çok Memnunum. Lg'NİN İlk 3 te Olması normal.
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OnlyChaos 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bence Çok İyi Telefonlar .Çıkarıyor Lg.Ben Lg Optimus White Edition Kullanıyorum .Çok Memnunum. Lg'NİN İlk 3 te Olması normal.

Yalnız bundan 3 yıl önce dünyanın en büyük cep telefonu üreticisiydi, şimdi akıllı telefon arenasında kaçıncı sırada bilemiyorum.
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truvazotti 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bence Çok İyi Telefonlar .Çıkarıyor Lg.Ben Lg Optimus White Edition Kullanıyorum .Çok Memnunum. Lg'NİN İlk 3 te Olması normal.

Yaw yillar oncesinin konularini ne diye hortlatirsiniz anlamam
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crowland 8 yıl
lg optimus one var ve hep nokanın ust sevıye telefonlarını kullandım samsung androide gececektım ama lgnın androıdı daha ucuzz olmasına daha kullanıslı ve daha cpu ve ram olarak ıkı katı lg yı tutdum ılk telım ve cok menmunum saygılar
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Saahin 9 yıl

Shady
Kore merkezli dünyanın en büyük 3.telefon üreticisi LG

Kusura bakma ama yuh ! Destekli sallanır biraz

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LexisOrAlv 9 yıl
valla dünyanın 3.büyük tel markası olup olmadını bilmiyorum ama kore merkezli olduguna %200 eminim...
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marikanwap 9 yıl
Saahin


Shady
Kore merkezli dünyanın en büyük 3.telefon üreticisi LG

Kusura bakma ama yuh ! Destekli sallanır biraz




1-Nokia
2-Samsung
3-LG
4-...
5-...

SE'yi sorarsan nerde bilmiyorum:)

Yani cep telefonu olarak...
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Figure 9 yıl

Saahin


Shady
Kore merkezli dünyanın en büyük 3.telefon üreticisi LG

Kusura bakma ama yuh ! Destekli sallanır biraz


Yanlış bulduğun yer neresi? Doğru bir cümle. Tabi senin dünyadan haberin yoksa bilemem tabi..
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kerrar12 9 yıl
LG'nin androidli ve windows'lu telefonlarını sabırsızlıkla bekliyorum. Smart mobile konusunda rakiplerinden geride olan LG'nin kısa zamanda arayı kapatıp, bu kulvarda da rakiplerinden daha başarılı telefonlar üreteceğine kesinlikle inanıyorum.
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Figure 9 yıl
''LG, Nokia ve Samsung'un ardından dünyanın en büyük 3.telefon üreticisi olmasına rağmen, akıllı telefon pazarında ilk 5 içersinde yer alamıyor.''

Çok doğal. Adamlar Java platformu dışında sistem kullanmıyor ki. BL40'da bile Java tabanlı bir sistem var. Artık açık, program yüklenebilir, özelleştirilebilir sistemlere destek vermesi lazım LG'nin. Herşeyi yapabilecek teknolojiye sahip bir firma ama bu pazardaki görüş açısını biraz daha genişletmeli.
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marikanwap 9 yıl

Figure

''LG, Nokia ve Samsung'un ardından dünyanın en büyük 3.telefon üreticisi olmasına rağmen, akıllı telefon pazarında ilk 5 içersinde yer alamıyor.''

Çok doğal. Adamlar Java platformu dışında sistem kullanmıyor ki. BL40'da bile Java tabanlı bir sistem var. Artık açık, program yüklenebilir, özelleştirilebilir sistemlere destek vermesi lazım LG'nin. Herşeyi yapabilecek teknolojiye sahip bir firma ama bu pazardaki görüş açısını biraz daha genişletmeli.


O yüzden LG'de de Android'e doğru bi yönelim var. Onlarda bu durumun farkındalar... bütün firmalar Android'e sarılıyor... Hayır olur inşallah:)
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