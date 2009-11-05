LG; Apple, Palm ve RIM'i rakip olarak görüyor

LG'nin Android tabanlı akıllı telefonu: Eve
Kore merkezli dünyanın en büyük 3.telefon üreticisi LG'nin üst düzey yöneticisi Yong Nam Washington'da düzenlenen bir söyleyişide akıllı telefon pazarında yavaş yavaş kendilerinden söz ettirmeye başlayan Apple, RIM ve Palm'ı rakip olarak gördüklerini açıkladı.
Son yıllarda hızlı büyüme içersine giren Akıllı telefon pazarını önemsediklerini dile getiren Yong Nam, firma olarak dokunmatik telefonlar üzerine yoğunlaştıklarını söyledi. Kendilerine Nokia ve Sony Ericsson'dan önce iPhone'un yaratıcısı Apple'ı, Blackberry ile Amerika'da oldukça başarılı grafik çizen RIM'i ve Pre ile adından tekrardan bahsettirmeye başlayan Palm'ı rakip olarak gördüklerini belirten Yong Nam, Google'ın açık kaynaklı mobil işletim sistemi Android'in yanında Windows Mobile'ı da önemsediklerini söyledi.
LG, Nokia ve Samsung'un ardından dünyanın en büyük 3.telefon üreticisi olmasına rağmen, akıllı telefon pazarında ilk 5 içersinde yer alamıyor. Koreli elektronik firması ayrıca geçtiğimiz Şubat ayında Microsoft ile Windows Mobile üzerine bir anlaşma imzalamıştı.
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Yalnız bundan 3 yıl önce dünyanın en büyük cep telefonu üreticisiydi, şimdi akıllı telefon arenasında kaçıncı sırada bilemiyorum.
Yaw yillar oncesinin konularini ne diye hortlatirsiniz anlamam
Kusura bakma ama yuh ! Destekli sallanır biraz
1-Nokia
2-Samsung
3-LG
4-...
5-...
SE'yi sorarsan nerde bilmiyorum:)
Yani cep telefonu olarak...
Yanlış bulduğun yer neresi? Doğru bir cümle. Tabi senin dünyadan haberin yoksa bilemem tabi..
Çok doğal. Adamlar Java platformu dışında sistem kullanmıyor ki. BL40'da bile Java tabanlı bir sistem var. Artık açık, program yüklenebilir, özelleştirilebilir sistemlere destek vermesi lazım LG'nin. Herşeyi yapabilecek teknolojiye sahip bir firma ama bu pazardaki görüş açısını biraz daha genişletmeli.
O yüzden LG'de de Android'e doğru bi yönelim var. Onlarda bu durumun farkındalar... bütün firmalar Android'e sarılıyor... Hayır olur inşallah:)